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लो-प्रोफाइल लेकिन हाई-इम्पैक्ट अधिकारी! डॉ. जितेन्द्र सोनी बने राजस्थान मुख्यमंत्री के सचिव

Rajasthan News: राजस्थान में 2010 बैच के IAS डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री सचिव बनाया गया. ‘रास्ता खोलो’, ‘नरेगा आखर’ और ‘सक्षम जयपुर’ जैसे अभियान से उन्होंने ग्रामीण जीवन और प्रशासन में ह्यूमन टच ला कर प्रशासन को आमजन से जोड़ा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 01, 2026, 10:34 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 10:34 PM IST

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लो-प्रोफाइल लेकिन हाई-इम्पैक्ट अधिकारी! डॉ. जितेन्द्र सोनी बने राजस्थान मुख्यमंत्री के सचिव

Jaipur News: राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी में एक अहम बदलाव हुआ है. 2010 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह नियुक्ति महज पद परिवर्तन नहीं, बल्कि एक ऐसे अधिकारी पर भरोसे की मुहर है, जिसने फील्ड में रहते हुए प्रशासन को सीधे आमजन से जोड़ा. कम प्रोफाइल लेकिन हाई इम्पैक्ट डॉ. सोनी की पहचान यही रही है. भजनलाल शर्मा सरकार के विजन को उन्होंने जयपुर में जमीन पर उतारकर दिखाया. योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि गांव-ढाणी तक असर दिखा.

1800 रास्ते खुले…और सोच भी रास्ता खोलो
रास्ता खोलो’ से बदली हजारों गांवों की तस्वीर बदल गई. डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के कार्यकाल की सबसे चर्चित पहल रही ‘रास्ता खोलो अभियान’. 17 महीनों से भी कम समय में 1800 से ज्यादा बंद रास्ते खुलवाना सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाली पहल साबित हुई. खेत, स्कूल, अस्पताल तक पहुंच अब कई परिवारों के लिए पहले से ज्यादा सुगम हो गई. यह मॉडल अब दूसरे जिलों के लिए भी रेफरेंस बन चुका है.

जब नरेगा मजदूर बने डिजिटल लर्नर नरेगा
‘नरेगा आखर अभियान’ के जरिए जिला प्रशासन ने शिक्षा को सशक्तिकरण से जोड़ा. 41 हजार से ज्यादा निरक्षर श्रमिकों को साक्षर बनाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि रही. अब यही अभियान डिजिटल साक्षरता की ओर बढ़ रहा है - जहां बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल सुरक्षा और सरकारी सेवाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी.

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सक्षम जयपुर से सिस्टम में आया ह्यूमन टच
‘सक्षम जयपुर अभियान’ ने शासन और जनता के बीच दूरी कम की. वहीं ‘नारी चौपाल’ जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओं को खुलकर अपनी बात रखने का मंच दिया. खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कबड्डी के हजारों मैदान तैयार कराना भी एक अनोखा प्रयोग रहा, जिसने ग्रामीण युवाओं को नई दिशा दी.

अफसरों ने गोद लिए पार्क, बनी भागीदारी की मिसाल
जयपुर में एसडीएम से लेकर ईओ तक अधिकारियों द्वारा पार्क गोद लेने की पहल ने जनभागीदारी का नया मॉडल पेश किया. ओपन जिम, वॉकवे और बुनियादी सुविधाओं के साथ ये पार्क अब सामाजिक गतिविधियों के केंद्र बन रहे हैं.

अब नई भूमिका, नई अपेक्षाएं
मुख्यमंत्री सचिव के रूप में डॉ. सोनी की भूमिका और व्यापक होगी. फील्ड में किए गए प्रयोग अब नीति स्तर पर असर दिखा सकते हैं. उनकी कार्यशैली संवेदनशीलता, नवाचार और परिणाम उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए खास बनाती है. यह बदलाव संकेत दे रहा है कि अब फोकस सिर्फ योजनाएं बनाने पर नहीं, बल्कि उनके जमीनी असर पर भी होगा.

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