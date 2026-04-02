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कौन हैं IAS संदेश नायक? जो बनें जयपुर के 53वें कलेक्टर

Rajasthan News: 2011 बैच के IAS संदेश नायक अब जयपुर के 53वें कलेक्टर बन गए हैं, जो वे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से निकलकर फील्ड में आए हैं.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 02, 2026, 03:09 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 03:09 PM IST

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कौन हैं IAS संदेश नायक? जो बनें जयपुर के 53वें कलेक्टर

Rajasthan News: जयपुर में प्रशासनिक बदलाव के साथ सत्ता और सिस्टम के बीच नई सियासी-प्रशासनिक केमिस्ट्री देखने को मिली है. एक अफसर CMO पहुंचे, तो दूसरे को वहीं से राजधानी की सबसे अहम जिम्मेदारी मिल गई. 2011 बैच के IAS संदेश नायक अब जयपुर के 53वें कलेक्टर बन गए हैं. सीएमओ का अनुभव, फील्ड की समझ और शहर की नब्ज इनका कॉम्बिनेशन अब जयपुर प्रशासन की दिशा तय करेगा. वहीं, करीब 19 महीने तक जयपुर में नवाचारों की छाप छोड़ने वाले डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी अब मुख्यमंत्री के सचिव बन गए हैं.

जयपुर जिले की कमान अब ऐसे अफसर के हाथ में है, जो फैसलों की पावर कॉरिडोर यानी सीएमओ से सीधे फील्ड में उतरे हैं. 2011 बैच के आईएएस संदेश नायक ने जयपुर के 53वें कलेक्टर के रूप में पदभार संभाल लिया है. खास बात ये है कि वे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से निकलकर फील्ड में आए हैं. जयपुर कलेक्ट्री में इस बार सिर्फ चेहरा नहीं बदला, बल्कि प्रशासनिक स्टाइल में भी बदलाव के संकेत साफ हैं.

सीएमओ में स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके संदेश नायक अब सीधे फील्ड में उतर चुके हैं. दिलचस्प बात ये है कि एक अफसर की सीएमओ एंट्री हुई, तो दूसरे को सीएमओ से कलेक्ट्री मिली यानी सिस्टम के भीतर ही जिम्मेदारियों का नया संतुलन तैयार हुआ है.

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संदेश नायक इससे पहले भरतपुर, चूरू और सिरोही जैसे जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं. ऐसे में उन्हें ग्राउंड रियलिटी का अच्छा अनुभव है. वहीं, जयपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ रहने के कारण शहर की समस्याओं खासतौर पर ट्रैफिक और अर्बन मैनेजमेंट से भी वे भलीभांति परिचित हैं. यही उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है.

चार्ज लेने के दौरान कलेक्टर संदेश नायक ने साफ संकेत दिए कि वे पुराने अभियानों की निरंतरता बनाए रखेंगे, लेकिन साथ ही नए प्रयोग भी देखने को मिलेंगे. उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी प्राथमिकता होगी. खासतौर पर दूर-दराज से आने वाले फरियादियों को राहत देना प्रशासन का मुख्य लक्ष्य रहेगा. जयपुर जैसे बड़े और जटिल जिले में ट्रैफिक जाम एक बड़ी चुनौती है.

इस पर भी नए कलेक्टर ने फोकस करने की बात कही है. कानून व्यवस्था के संतुलन के साथ VIP मूवमेंट को संभालना और आम जनता को राहत देना प्रशासन के लिए बड़ी परीक्षा होगी. राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों (पेंडेंसी) को कम करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके.

निवर्तमान कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने अपने 19 महीने के कार्यकाल में नवाचार करते हुए अभियान चलाए. रास्ता खोलो अभियान के तहत करीब 1800 से ज्यादा रास्ते खुलवाए गए, जिससे हजारों ग्रामीणों को राहत मिली.'नरेगा आखर अभियान' से 41 हजार से अधिक श्रमिक साक्षर हुए, वहीं 'सक्षम जयपुर' ने जनजीवन में सुधार की दिशा में काम किया.

अब इन अभियानों को आगे बढ़ाना भी नए कलेक्टर के सामने बड़ी जिम्मेदारी है. चुनौतियों की बात करें तो जयपुर इस समय ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है. शहर के एंट्री पॉइंट्स और प्रमुख चौराहों पर रोजाना दबाव है. ऐसे में ट्रैफिक मैनेजमेंट पहली प्राथमिकता होगी. बंद रास्तों के विवाद सुलझाना, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कराना और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना देरी आमजन तक पहुंचाना भी अहम रहेगा. राजधानी होने के कारण हर फैसले पर नजर और दबाव दोनों ज्यादा रहता है. ऐसे में प्रशासनिक तालमेल और निर्णय क्षमता की असली परीक्षा यहीं होगी. राजधानी होने के कारण यहां हर फैसले पर नजर भी ज्यादा रहती है और दबाव भी... कुल मिलाकर, ये सिर्फ कलेक्टर का बदलाव नहीं है. ये उस प्रयोग की शुरुआत है, जिसमें सरकार अपने भरोसेमंद अफसर को सीधे सिस्टम के सबसे चुनौतीपूर्ण मैदान में उतार रही है. अब देखना होगा कि सीएओ का अनुभव जयपुर की सड़कों और सिस्टम में कितना असर दिखाता है.

बहरहाल, पदभार कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने नए कलेक्टर का स्वागत किया और डॉ. सोनी को विदाई देते हुए उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं.अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अनुभव और नवाचार के इस संतुलन के साथ संदेश नायक जयपुर प्रशासन को किस नई दिशा में ले जाते हैं. राजधानी की जटिल चुनौतियों के बीच उनका कार्यकाल कई मायनों में अहम साबित हो सकता है.

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