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ACB की बड़ी कार्रवाई! दिल्ली से दबोचे गए पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल, 13 अप्रैल तक पुलिस रिमांड

Rajasthan News: जल जीवन मिशन में करीब 979 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल को ACB ने दिल्ली से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेजा है. जांच जारी है और अगली पेशी 13 अप्रैल को होगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Apr 10, 2026, 08:43 PM IST | Updated:Apr 10, 2026, 08:43 PM IST

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ACB की बड़ी कार्रवाई! दिल्ली से दबोचे गए पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल, 13 अप्रैल तक पुलिस रिमांड

IAS Subodh Aggarwal: जल जीवन मिशन में हुए करीब 979 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल को ACB ने कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने सुबोध अग्रवाल को 13 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. अब 13 अप्रैल को एक बार फिर सुबोध अग्रवाल की कोर्ट में पेशी होगी.

राजस्थान के चर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में ACB ने कल सुबोध अग्रवाल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था. आज ACB की ओर से उन्हें ACB कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए. कोर्ट के बाहर सुबोध अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह निष्पक्ष जांच चाहते हैं. उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, मेरी बात रखी जाए. न्याय पर मुझे पूरा विश्वास है, न्याय होगा, सत्यमेव जयते.”

उन्होंने आगे कहा कि उनके कार्यकाल में चार टेंडर हुए, लेकिन एक भी पैसा जारी नहीं किया गया. “मैंने खुद FIR दर्ज कराई, कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया. जिस समय भुगतान हुआ, उस समय मैं पोस्टेड नहीं था.” वहीं, जब उनसे दोबारा सवाल किया गया तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, “कम सुनते हो क्या.”

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अभियुक्त सुबोध अग्रवाल के वकील अमित सिंह ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में उनके मुवक्किल का कोई लेना-देना नहीं है. “जो आरोप लगाए गए हैं, वे पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं. जल जीवन मिशन घोटाले में कार्रवाई खुद सुबोध अग्रवाल ने ही की थी. ऐसे में उन्हीं पर आरोप लगाना सही नहीं है.”

ACB की ओर से पैरवी कर रहीं PP शालिनी ने बताया कि 13 अप्रैल को फिर से सुबोध अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा, “हमने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, कोर्ट ने 13 अप्रैल तक की रिमांड मंजूर की है. यह मामला कंपनियों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर कॉन्ट्रैक्ट देने से जुड़ा है, जिसमें 900 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की बात सामने आई है. जांच अभी जारी है.”

फरारी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, “बिल्कुल, इन्होंने फरारी काटी है.” गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अदालत ने सुबोध अग्रवाल को भगोड़ा घोषित किया था.

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