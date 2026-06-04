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Rajasthan News: IFMS 3.0 से बदलेगी राजस्थान की वित्तीय व्यवस्था, AI रखेगा सरकारी खजाने पर सीधी नजर

Rajasthan News: राजस्थान में वित्तीय पारदर्शिता के लिए आईएफएमएस 3.0 को अपग्रेड कर एआई और साइबर सुरक्षा से लैस किया जा रहा है . मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के अनुसार, इससे बजट से भुगतान तक हर ट्रांजेक्शन ट्रेसेबल होगा और मानवीय गलतियों की गुंजाइश खत्म होगी .

Edited byArti PatelReported byDeepak Goyal
Published: Jun 04, 2026, 12:38 PM|Updated: Jun 04, 2026, 12:38 PM
Rajasthan News: IFMS 3.0 से बदलेगी राजस्थान की वित्तीय व्यवस्था, AI रखेगा सरकारी खजाने पर सीधी नजर
Image Credit: Rajasthan News

राजस्थान सरकार अपनी वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक आधारित और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) 3.0 को अपग्रेड करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मजबूत साइबर सुरक्षा और ट्रेसेबल ट्रांजेक्शन सिस्टम पर विशेष जोर दिया जा रहा है. सरकार का दावा है कि इससे योजनाओं के भुगतान, बजट प्रबंधन और वित्तीय निगरानी की प्रक्रिया पहले से अधिक जवाबदेह और विश्वसनीय बनेगी.

वहीं आईएफएमएस 3.0 वेबिनार में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को सभी मॉड्यूल्स का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य की ट्रेजरी और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के साथ-साथ इसे आम उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सरल और सुरक्षित बनाया जा रहा है.

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AI से स्मार्ट होगा वित्तीय प्रबंधन
मुख्य सचिव ने आईएफएमएस 3.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुविधाओं को शामिल करने पर जोर दिया. उनका कहना था कि तकनीक के बेहतर उपयोग से वित्तीय प्रक्रियाओं की निगरानी, डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. विभागों के बीच बेहतर समन्वय और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

साइबर सुरक्षा को बताया सबसे बड़ा मुद्दा
डिजिटल वित्तीय प्रणाली में बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए मुख्य सचिव ने डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया. उन्होंने नियमित सुरक्षा ऑडिट, मजबूत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और अधिकारियों-कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए. उनका कहना था कि वित्तीय डेटा की विश्वसनीयता बनाए रखना सभी विभागों की साझा जिम्मेदारी है.

कर्मचारियों को मिलेगा नियमित प्रशिक्षण

आईएफएमएस 3.0 के प्रभावी संचालन के लिए सरकार जिला स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी. आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDO), कोषाधिकारियों और अन्य कार्मिकों को नई प्रणाली की नियमित ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि डिजिटल बदलाव का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच सके.

दूसरे राज्यों की भी नजर
वित्त विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि राजस्थान की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन अन्य राज्य भी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों और योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है तथा एसएनए स्पर्श जैसी प्रणालियों का भी विस्तार किया जा रहा है

आईएफएमएस 3.0 क्यों अहम?
आईएफएमएस 3.0 को सरकार केवल एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं बल्कि वित्तीय प्रशासन में बड़े बदलाव के रूप में देख रही है. इसका उद्देश्य बजट से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया को एकीकृत करना, हर ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने योग्य बनाना और सरकारी वित्तीय प्रबंधन में मानवीय त्रुटियों की संभावना कम करना है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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