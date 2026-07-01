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अवैध निर्माण पर प्रशासन का बड़ा एक्शन! कोटपुतली में कोचिंग, मॉल और टावर एक साथ सीज

Rajasthan News: नगर परिषद व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शहर में बिना फायर सेफ्टी चल रहे कई कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, टॉवर और व्यावसायिक भवन सीज किए गए. प्रशासन ने नियम उल्लंघन पर जुर्माना लगाया और 30 दिन में सुरक्षा व्यवस्था पूरी करने का अल्टीमेटम दिया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAmit kumar yadav
Published: Jul 01, 2026, 11:20 PM|Updated: Jul 01, 2026, 11:20 PM
अवैध निर्माण पर प्रशासन का बड़ा एक्शन! कोटपुतली में कोचिंग, मॉल और टावर एक साथ सीज
Image Credit: सुरक्षा मानकों की अनदेखी वाले व्यावसायिक भवनों को किया गया सीजSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kotputli News: नगरीय क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर चल रहे व्यावसायिक भवनों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है. जिला कलेक्टर के आदेश और सीएमओ (CMO) कार्यालय के निर्देशों के बाद नगर परिषद और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने लगातार दूसरे दिन शहर में बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान बिना फायर सेफ्टी व्यवस्था के संचालित कई कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, मॉल और व्यावसायिक टावरों को सीज कर दिया गया. कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

बिना फायर सेफ्टी चल रहे भवनों पर कार्रवाई
नगर परिषद की टीम ने जांच के दौरान पाया कि कई बड़े भवनों में अग्निशमन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे. इसके बाद राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7) के तहत कार्रवाई करते हुए कई प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया. जिन भवनों को सीज किया गया उनमें रतन बॉयज हॉस्टल, पी.जी.बी.आर. टावर, कॉमर्स कैंपस, आर.पी.जी. तिवाड़ी टॉवर, प्रिंस लाइब्रेरी और कनक टॉवर शामिल हैं.

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भवन मालिकों पर लगा जुर्माना
प्रशासन ने सिर्फ भवनों को सीज करने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि नियमों की अनदेखी करने वाले भवन मालिकों पर भारी जुर्माना भी लगाया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह पेनल्टी नियमों के तहत लगाई गई है और सभी को इसे तय समय में जमा करना होगा.

30 दिन में सुधार करने का दिया समय
सीज किए गए सभी भवनों और संस्थानों को प्रशासन की ओर से 30 दिन का समय दिया गया है. इस अवधि के भीतर उन्हें फायर सेफ्टी से जुड़ी सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करनी होंगी. इसके साथ ही भवन मालिकों को जुर्माना राशि जमा कर एक शपथ पत्र (अफिडेविट) भी प्रशासन के सामने पेश करना होगा.

स्थायी सील की चेतावनी
नगर परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 30 दिन के भीतर फायर सेफ्टी के सभी मानक पूरे नहीं किए गए, तो इन भवनों को स्थायी रूप से सीज कर दिया जाएगा. प्रशासन ने इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात कही है.

आगे भी जारी रहेगा अभियान
अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है. आने वाले दिनों में शहर के अन्य शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटरों और गोदामों की भी जांच की जाएगी. जहां भी अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी. इस अभियान के चलते व्यावसायिक संचालकों में काफी सतर्कता देखी जा रही है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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