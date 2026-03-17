कोटपुतली में अवैध गैस एजेंसी का खुलासा! घर में चल रहा था व्यापार, DSO ने 201 सिलेंडर किए जब्त

LPG Gas Shortage: राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र के श्यामनगर स्थित झमिला वाली ढाणी में रसद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित गैस एजेंसी का खुलासा किया है. यह कार्रवाई डीएसओ शशिशेखर शर्मा के नेतृत्व में की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 106 भरे हुए और 95 खाली कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए. जांच के दौरान सामने आया कि "गुंजन गैस एजेंसी नाम से संचालित यह एजेंसी गैस प्वाइंट पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी से जुड़ी बताई जा रही थी, लेकिन इसके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे.

कार्रवाई के दौरान प्रोपराइटर मदन सैनी मौके पर मौजूद मिला. उसने बताया कि एजेंसी का कोई अधिकृत गोदाम नहीं है और संचालन घर से ही किया जा रहा था. जांच में यह भी सामने आया कि संचालक के पास लेटर ऑफ इंडेंट और PESO (Petroleum and Explosives Safety Organization) का लाइसेंस नहीं था, जो कि गैस भंडारण और वितरण के लिए अनिवार्य होता है. इस दौरान प्रवर्तन अधिकारी पुष्पेंद्र चौधरी और प्रवर्तन निरीक्षक विश्राम गुर्जर भी टीम के साथ मौजूद रहे.

डीएसओ शशिशेखर शर्मा ने बताया कि एलपीजी को लेकर सरकार की सख्त गाइडलाइन हैं और बिना लाइसेंस इस तरह का भंडारण करना गंभीर उल्लंघन है. सूचना मिलने पर टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और सिलेंडरों को जब्त किया. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण जिला कलेक्टर न्यायालय में पेश किया जाएगा.

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अवैध भंडारण किए 15 घरेलू सिलेंडर सहित इलेक्ट्रिक मोटर तोलकांटा व रेगुलेटर जब्त, हो रहा था व्यावसायिक उपयोग

झालावाड़ जिले में भी एलपीजी गैस की लगातार मारामारी देखने को मिल रही है. ऐसे में रसद विभाग घरेलू रसोई गैस के अवैध भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में आज जिला रसद अधिकारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी राजपाल गोदारा और टीम ने भवानीमंडी क्षेत्र के झालावाड़ रोड छतरपुरा में छापेमारी की और एक चाय की दुकान की आड़ में व्यावसायिक उपयोग किए जा रहे 15 घरेलू सिलेंडर जप्त किए. मौके से एक इलेक्ट्रिक मोटर, तोलकांटा तथा पांच रेगुलेटर मय पाइप भी जप्त किए गए हैं.

जिला रसद अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि यह छापेमारी एक चाय की दुकान पर की गई, जहां न केवल घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था, बल्कि रिफिलिंग के तौर पर वाहनों में भी भरी जा रही थी. मिली सूचना के आधार पर रसद विभाग की टीम द्वारा यह कार्यवाही की गई. डीएसओ जितेंद्र कुमार ने कहा कि घरेलू गैस के अवैध भंडारण व व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

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