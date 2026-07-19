/JJM घोटाले पर कार्रवाई का असर, राजस्थान को मिला ₹537 करोड़ का तोहफा

Rajasthan News: जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपियों पर कार्रवाई के बाद अब केंद्र सरकार से बजट आना शुरू हो गया है. केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 500 करोड से ज्यादा का बजट स्वीकृति किया है. अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में जल जीवन मिशन की रफ्तार बढ़ेगी.

जेजेएम में बजट का गणित

राजस्थान में हर घर नल योजना के जरिए लाखों परिवारों तक पीने का पानी पहुंचना है. करीब 45 लाख आबादी तक पेयजल योजनाएं पहुंचाने के लिए बजट की भी जरूरत है. जेजेएम घोटाले की कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार ने राजस्थान को 537 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है.

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इससे प्रदेश में ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को नई गति मिलेगी और 'हर घर जल' के लक्ष्य को समय से पूरा करने में सहयोग मिलेगा. इससे पहले राज्य सरकार संवेदकों के साथ हुए समझौते के मुताबिक, 1 हजार करोड़ जारी किए. अब समझौते के मुताबिक, सरकार इसी महीने 1 हजार करोड़ और जारी करेगी. संवदेकों के मुताबिक, अभी भी पिछला 2 हजार करोड़ का बजट बाकी है.

जेजेएम में किस साल कितने कनेक्शन

नंबर साल कनेक्शन

1. 2019-20 1,02,169

2. 2020-21 6,80,883

3. 2021-22 5,38,030

4. 2022-23 13,88,472 5. 2023-24 12,17,862

6. 2024-25 9,44,618

7. 2025-26 2,71,691

8. 2026-27 45,001



सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों के बजट

केंद्र सरकार की स्वीकृति के अनुसार ₹537.70 करोड़ की सहायता राशि में सामान्य क्षेत्र के लिए ₹307.45 करोड़, अनुसूचित जाति घटक के लिए ₹177.73 करोड़, अनुसूचित जनजाति घटक के लिए ₹52.52 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

यह संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होगी. मिशन डायरेक्ट राजन विशाल के मुताबिक, राजस्थान में भौतिक रूप से पूर्ण 3,241 योजनाओं में से 2,520 योजनाओं का अंतिम रूप से जल्द ही चरणबद्ध तरीके से 'जल अर्पण' किया जाएगा.

डिजिटल मॉनिटरिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता

जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत सभी परिसंपत्तियों की सुजलम भारत प्लेटफॉर्म पर जियो-टैगिंग सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही सुजलम एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मॉड्यूल पर योजनाओं की प्रगति का नियमित किया जाएगा. इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता, प्रभावी निगरानी सुनिश्चित होगी.