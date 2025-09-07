1250 करोड़ का ब्लैक मनी राज बेनकाब! आयकर विभाग की सबसे बड़ी रेड में चौंकाने वाले राज!

Jaipur Income Tax Raid: जयपुर और कोटा में आयकर इंवेस्टिगेशन शाखा ने रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों पर छापेमारी की कार्रवाई की. यह कार्रवाई आज छठे दिन देर शाम तक समाप्त होने की संभावना जताई गई है. आयकर विभाग ने गोकुल कृपा, VRB डवलपर्स ग्रुप, हाई फ्लाई रियल एस्टेट, भूमिजा डवलपर्स, रियासत ग्रुप और किसान ग्रुप के संचालकों व सहयोगियों पर कार्रवाई की गई. आयकर विभाग ने 5 दिन की कार्रवाई के दौरान 1250 करोड़ रुपए के कैश लेन-देन का खुलासा किया गया है. अब तक की सर्च में 9.5 करोड़ रुपए नकदी और 10.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जब्त की है. आयकर विभाग को लंबे समय से इनके खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी.

1250 करोड़ को घोटाला

5 दिन में आयकर ने नकदी 4.5 करोड़ और जब्त किया. नकदी बढ़कर कुल 9.5 करोड़ हुई. 10.5 करोड़ की ज्वैलरी. प्रॉपर्टी ग्रुप में 1250 करोड़ के नकद लेन-देन के हिसाब सबूत जब्त. नकद लेन-देन में अन्य प्रॉपर्टी कारोबारियों के जुड़े होने के सबूत मिले. CGST के हवाले करोड़ों का माल किया.

ब्लैक में बेचते थे माल

ब्लैक में माल बेचकर कैश में लेन-देन की अनियमितताओं की शिकायतें मिलने पर आयकर विभाग ने रियल एस्टेट और पान मसाला, गुटखा समूहों पर छापेमारी की कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान जीपीएस डिवाइस से सर्च कर आयकर विभाग की टीम ने एक अवैध पान मसाला, गुटखा का गोदाम भी ढूंढ निकाला. अवैध गोदाम में 10 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का पान मसाला, गुटखा का भंडार मिला. आयकर इंवेस्टिगेशन शाखा के अधिकारियों की ओर से केस बनाकर CGST विभाग को सौंप दिया है. टैक्स चोरी में नियम क्या कहते हैं कि यदि 5 करोड़ रुपए तक की टैक्स चोरी पर पेनल्टी लगती है.

जीपीएस की मदद से मिली सफलता

नई तकनीक के उपयोग से अवैध गोदाम पकड़ा. नई तकनीक का उपयोग कर आयकर इंवेस्टिगेशन टीम ने जीपीएस डिवाइस की मदद से जयपुर के भांकरोटा में पान मसाले का अवैध गोदाम भी ढूंढ निकाला, जिसमें करोड़ों रुपए कीमत के सिग्नेचर, दिलबाग और रजनीगंधा ब्रांडेड पान मसाला, गुटखा माल भरा मिला है. इससे पहले आयकर विभाग की टीम ने मेटल डिटेक्टर से एक प्रॉपर्टी कारोबारी के कमरे में फर्श के अंदर छिपी तिजोरी ढूंढ़कर निकाली थी. तिजोरी में सोने-चांदी के गहने और नकदी भरी मिली थी. उससे ज्यादा की टैक्स चोरी पर जेल हो सकती है. संभवतया यह पहला मामला है, जिसमें आयकर विभाग ने अवैध गोदाम में करोड़ों रुपए कीमत का पान मसाला, गुटखा पकड़कर CGST विभाग के हवाले किया है.

कुल 30 ठिकानों पर मारे छापे

आयकर का जयपुर में 28 और कोटा में 2 ठिकानों पर सर्च. आयकर इंवेस्टिगेशन शाखा ने कोटा में आर्किटेक्ट आरके गुप्ता के घर और कार्यालय पर छापेमारी का सर्च किया. जयपुर, उदयपुर और कोटा आयकर टीम के दो दर्जन से अधिक अधिकारियों ने कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान आयकर टीम ने कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य अहम दस्तावेज जब्त किए जिनकी आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है. आरके गुप्ता का जयपुर में भी ऑफिस है, जहां वह कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. ये प्रोजेक्ट ज्यादातर पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों से संबंधित हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई बड़ी योजनाएं तैयार की हैं, जिनमें निर्माण कार्य और अन्य विकास प्रोजेक्ट शामिल हैं. गुप्ता का मल्टी स्टोरी की डिजाइनिंग, नक्शे बनाने का बड़े स्तर पर काम है. सरकारी विभागों में भी कई जगह काम लिए हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी प्रोजेक्ट लेते हैं. आयकर विभाग ने प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में कैश लेन-देन को लेकर यह कार्रवाई की गई है. आयकर विभाग को लंबे समय से इनके खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी.

