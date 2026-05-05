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Rajasthan News: जयपुर में आयकर कर्मियों का राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी

Rajasthan News: जयपुर में आयकर कर्मियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर CBDT के खिलाफ धरना दिया. बोर्ड द्वारा वादे पूरे न करने पर कर्मचारियों ने 7 मई को वाकआउट और 13 मई को देशव्यापी हड़ताल की बड़ी चेतावनी दी है.

Edited byArti PatelReported byDamodar prasad raigar
Published: May 05, 2026, 08:47 AM|Updated: May 05, 2026, 08:47 AM
Rajasthan News: जयपुर में आयकर कर्मियों का राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी
Image Credit: Income Tax Employees Federation ITGOA Jaipur

Income Tax Employees Protest Jaipur: अपनी न्यायसंगत मांगों को लेकर आयकर विभाग के कर्मचारियों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के 'संवेदनहीन' रवैये के विरोध में आज पूरे देश सहित जयपुर में आयकर कर्मियों ने कार्यालय के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया. कर्मचारियों का आरोप है कि बोर्ड बार-बार आश्वासन देने के बावजूद उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रहा है.

10 सूत्रीय मांगें और संघर्ष की राह
आयकर विभाग के कर्मचारी लंबे समय से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्षरत हैं. इनमें प्रमुख मांगें शामिल हैं. विभाग के ढांचे में सुधार और पदों का पुनर्गठन. नए भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करना. आयकर अधिकारियों की वरिष्ठता (Seniority) तय करना. कोर्ट के आदेशों को अक्षरशः लागू करना. इंटर-चार्ज ट्रांसफर (ICT) को पुनः चालू करना.

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बोर्ड के आश्वासन निकले खोखले
इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन (राजस्थान सर्विस) जयपुर के महासचिव सियाराम स्वामी ने बताया कि इन मांगों को लेकर कई बार वार्ताएं हो चुकी हैं. बोर्ड ने हर बार तय समय सीमा में समाधान का वादा किया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ. इसी 'ढुलमुल' रवैये के कारण केन्द्रीय जेसीए (JCA) नई दिल्ली ने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है.

आंदोलन का कैलेंड
यदि प्रशासन ने मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं दिखाया, तो कर्मचारी बड़े स्तर पर कार्य बहिष्कार करेंगे. बता दें कि 07 मई को आधे दिन का वाकआउट (Walkout) किया जाएगा. 13 मई को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी गई है.

प्रमुख पदाधिकारियों के बयान
आज के धरने के दौरान राजस्थान इकाई के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी. वहीं राकेश शर्मा (महासचिव, ITGOA) ने बोर्ड के असहयोगात्मक रवैये की कड़ी आलोचना की. सियाराम स्वामी (महासचिव, ITEF) ने कहा कि अब आर-पार की लड़ाई का समय आ गया है. साथ ही राजेंद्र मीणा (सर्किल अध्यक्ष) ने मांगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग दोहराई.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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