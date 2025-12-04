Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर एयरपोर्ट पर गैंबलिंग का बड़ा खुलासा, पकड़े गए बैटरी-चिप लगे भारतीय नोटों की गड्डी!

Jaipur News: जयपुर एयरपोर्ट पर मिली संदिग्ध डिवाइस पर बड़ा खुलासा हुआ. 2 लोगों को इस मामले में  डिटेन किया गया था. उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंबलिंग में धोखा देने के लिए डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता था. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 04, 2025, 04:47 PM IST | Updated: Dec 04, 2025, 04:47 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में तेज बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी! सीकर, चूरू, झुंझुनूं में शीतलहर अलर्ट - पढ़ें शाम का मौसम अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में तेज बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी! सीकर, चूरू, झुंझुनूं में शीतलहर अलर्ट - पढ़ें शाम का मौसम अपडेट

राजस्थान के किस जिले में है यहां का सबसे ऊंचा झरना? दूध की नदी जैसा होता है नजारा!
7 Photos
bhil beri waterfall

राजस्थान के किस जिले में है यहां का सबसे ऊंचा झरना? दूध की नदी जैसा होता है नजारा!

राजस्थान जेल प्रहरी फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड आउट, बस दौड़ के बाद सरकारी नौकरी होगी पक्की!
7 Photos
rajasthan government jobs

राजस्थान जेल प्रहरी फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड आउट, बस दौड़ के बाद सरकारी नौकरी होगी पक्की!

राजस्थान में यहां करोड़ों से बनेगी 87KM लंबी फोर लेन सड़क रोड़, फर्राटे से दौड़ेंगे गाड़ियां!
6 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान में यहां करोड़ों से बनेगी 87KM लंबी फोर लेन सड़क रोड़, फर्राटे से दौड़ेंगे गाड़ियां!

जयपुर एयरपोर्ट पर गैंबलिंग का बड़ा खुलासा, पकड़े गए बैटरी-चिप लगे भारतीय नोटों की गड्डी!

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर भारतीय मुद्रा जैसी दिखने वाली नोट-प्लेटों में बैटरी और चिप लगे होने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध पार्सल से जुड़ी कड़ी दिल्ली तक तलाश ली.

जांच में सामने आया कि यह पार्सल दिल्ली के संजू नाम से DTDC कुरियर के जरिए भेजा गया था, जिसे मंगोलपुरी स्थित DTDC के संचालक राधा बल्लभ शर्मा ने बुक किया था. मामले में संबंधित व्यक्तियों को पकड़कर इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से पूछताछ की.

पूछताछ में बताया कि 4–5 दिन पहले अमित ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर निवासी शरीफ़ नामक व्यक्ति को कई बॉक्स भेजे थे.
संयुक्त पूछताछ के बाद प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बरामद सामग्री का किसी भी तरह के विस्फोटक या IED से कोई संबंध नहीं है. सभी उपकरण जुआ में उपयोग होने वाले मार्क्ड कार्ड स्कैनिंग सिस्टम का हिस्सा बताए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस अब दिल्ली और आंध्र प्रदेश में सप्लाई नेटवर्क की आगे जांच कर रही है. साथ ही इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है.

पूछताछ में तीन व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट हुई

1. संदीप कपूर उर्फ संजू (49), मीरा बाग, दिल्ली
जासूसी कैमरा, मार्क्ड/स्पाई प्लेइंग कार्ड और जुआ में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का कारोबार.
चीन से लाई गई ऐसी विशेष 'करेंसी प्लेटें' सप्लाई करता था, जिन्हें भारतीय नोटों पर फिट किया जाता था.
इन प्लेटों में लगी चिप और बैटरी से मार्क्ड कार्ड के छिपे कोड स्कैन किए जाते हैं.
साल 2012 से यह काम कर रहा था, पहले NSP में 'Delhi Sunrise Company' नाम से व्यवसाय चलाता था.
बाद में अपने जीजा अमित बक्शी को व्यवसाय में शामिल कर लिया.

2. अमित बक्शी (47), रोहिणी, दिल्ली
व्यवसाय संभालकर यूट्यूब पर प्रमोशनल वीडियो अपलोड करता था, जिनमें उसका मोबाइल नंबर भी दिया जाता था.
फोन पर ऑर्डर लेकर DTDC के माध्यम से देशभर में माल भेजता था.
साल 2023 में संदीप ने पूरा काम औपचारिक रूप से अमित को सौंप दिया था.

3. राधा बल्लभ शर्मा, DTDC कूरियर संचालक
मंगोलपुरी स्थित अपने DTDC सेंटर से इनके पैकेट बुक और डिस्पैच कराता था.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news