/Rajasthan: मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत? वित्त मंत्री को लिखा गया पत्र

Rajasthan News: भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा, जिसमें मिडिल क्लास परिवारों को आयकर भुगतान करने में आ रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया.
Rajasthan News: भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल द्वारा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के पत्र लिखकर अवगत कराया. मिडिल क्लास परिवारों को आयकर भुगतान करने में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु अवगत कराया.
सुपर सीनियर सिटिजन को आयकर में 100 प्रतिशत और सीनियर सिटीजन को 50 प्रतिशत छूट दी जाएं. छोटी-छोटी बचतें परिवार की इकॉनोमी को पुष्ट करती है. नयी प्रणाली में डिडक्शन नहीं है, इसे वापिस चालू किया जाएं.
धारा 80सी के तहत कटौती की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जाएं. सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों व एलटीसीजी पर इंडक्शन के साथ 20 प्रतिशत लगता था, घटाकर इंडक्शन के बिना 12.50 प्रतिशत किया गया है, इंडक्शन के साथ किया जाना चाहिए.
भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने पत्र लिखकर देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारण से मांग है कि 30 प्रतिशत की स्लैब को 36 से 40 लाख की इनकम वालों पर शुरू करें. गृह ऋण लेने वाले व्यक्तियों के लिये (अन्डर सेक्शन 24बी) ऋण पर आयकर छूट 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख की जाएं.
नौकरीपेशा व्यक्ति के लिये स्टैण्डर्ड डिडक्शन को एक लाख से इन्फलेशन के अनुसार बढ़ाया जाएं. स्वास्थ्य बीमा को लेकर हमारी सरकार हमेशा चिंतित रही है इसलिए आवश्यक है कि सेक्शन-डी की लिमिट 1.25 लाख से बढ़ाई जाएं. बिजनेस रिफोर्म्स के लिये आवश्यक है कि कॉर्पोरेट टैक्स की तरह पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी आयकर की दर घटाते हुए 25 प्रतिशत के दायरे में लाया जाएं.
आयकर विभाग द्वारा आयकरदाता जिसकी आय 5 लाख से कम है और 6 साल गुजर चुके हैं, ऐसी फर्म पर भी विभाग द्वारा धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस भेजकर आयकर वसूलने की कार्रवाई की जा रही है. जबकि सुप्रीम कोर्ट यह रिलीफ दे चुका है, आयकर अधिकारी द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोका जाना चाहिए.
आयकर भुगतान करने में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु अवगत कराया
1. 24 बी के अन्तर्गत देय ब्याज की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करनी चाहिए, जिससे हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा.
2. धारा 16 के अन्तर्गत नौकरीपेशा व्यक्ति के लिये स्टैण्डर्ड डिडक्शन 1.20 लाख किया जाए.
3. हेल्थ इंश्योरेंस, धारा-डी के अन्तर्गत डिडक्शन 1.25 लाख प्रीमियम का होना चाहिए.
4. प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह पार्टनरशिप फर्म पर भी कर दरें संधारित की जाए.
5. शॉर्ट टर्म केपिटल गेन पर कर संधारण 20 प्रतिशत किया गया है इसे 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए.
6. सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों व एलटीसीजी पर इंडक्शन के साथ 20 प्रतिशत लगता था, घटाकर इंडक्शन के बिना 12.50 प्रतिशत किया गया है, इंडक्शन के साथ किया जाना चाहिए.
7. आधार एवं पेन लिंक की तारीख को एक साल बढ़ाया जाए.
8. एसटीसीजी टैक्स कर दर अभी 15 प्रतिशत है इसे घटाकर 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए.
9. जीएसटी पर संतोषजनक प्राप्ति हो रही है, इसलिये आयकर पर सरचार्ज और सेस हटा देना करदाता को राहत देगा.
10. सुपर सीनियर सिटिजन को आयकर में 100 प्रतिशत और सीनियर सिटीजन को 50 प्रतिशत छूट दी जाए. छोटी-छोटी बचतें परिवार की इकॉनोमी को पुष्ट करती है. नयी प्रणाली में डिडक्शन नहीं है, इसे वापिस चालू किया जाए. धारा 80सी के तहत कटौती की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जाए.
11. टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न भरने को आसान बनाने के लिये जीएसटी की तरह नयी शीट बनाई जाए.
12. डेविडेन्ट प्राप्तकर्त्ता पर कर संधारित किया गया है, पूर्व की भांति कम्पनी द्वारा ही टैक्स देय निर्धारित की जाए.
13. इनकम टैक्स पोर्टल अभी भी ठीक से काम नहीं करता है.
14. फॉर्म 26 एएएस डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है.
15. प्रत्येक वर्ष जन साधारण के लिये आयकर पोर्टल की वेबसाइट पूर्णरूप से 1 अप्रेल को रिटर्न भरने के लिये तैयार होनी चाहिए.
16. आयकर कानून में संशोधन कर कॉर्पोरेट जगत पर 15 प्रतिशत कर संधारण किया गया है, इसी तरह पार्टनरशिप फर्म एचयूएफ पर रेट ऑफ टैक्स 22 प्रतिशत किया जाना चाहिए.
17. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स रेमुनरेशन और इन्टरेस्ट को प्रोफिट में से लैस करने का प्रावधान करें.
18. धारा 154 के अन्तर्गत कर निर्धारण में संशोधन करने का अधिकार अधिकारी के पास है या क्षेत्राधिकारी के पास है, एनएफएसी में कर निर्धारण किया है.
19. आयकर विभाग द्वारा आयकरदाता जिसकी आय 5 लाख से कम है और 6 साल गुजर चुके हैं, ऐसी फर्म पर भी विभाग द्वारा धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस भेजकर आयकर वसूलने की कार्रवाई की जा रही है जबकि सुप्रीम कोर्ट यह रिलीफ दे चुका है, आयकर अधिकारी द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोका जाना चाहिए.
20. जिन मामलों में करदाता का केस स्क्रूटनी के लिये लिया जाता है और उनमें अप्रत्याशित डिमाण्ड निर्धारित की जाती है. उन सभी केसों में आयकर नियमानुसार डिमाण्ड पर स्टे लेने के लिये करदाता को डिमाण्ड की 20 प्रतिशत राशि जमा करानी पड़ती है. करदाता द्वारा अपना केस आयकर अपील में जीतने के बाद जमा की गई राशि को वापिस लेने के लिये आवेदन करने के बाद भी कई बार साल-दो-साल तक रिफण्ड वापिस नहीं मिल रहा है.
भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि सुपर सीनियर सिटिजन को आयकर में 100 प्रतिशत और सीनियर सिटीजन को 50 प्रतिशत छूट दी जाए. छोटी-छोटी बचतें परिवार की इकॉनोमी को पुष्ट करती है. नयी प्रणाली में डिडक्शन नहीं है, इसे वापिस चालू किया जाए. धारा 80सी के तहत कटौती की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जाए.
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