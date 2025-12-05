राजस्थान में इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों में गुस्सा फूटा, रिफंड कैसे मिलेगा? एयरलाइन ने जारी किया बड़ा अपडेट

How To Get Refund After Indigo Flight Cancelation: राजस्थान के कई शहरों में इन दिनों इंडिगो की लगातार रद्द हो रही उड़ानों को लेकर लोगों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है. सुबह से ही यात्रियों को बीच सफर में योजनाएँ बिगड़ने का डर सताने लगा है. इसी कड़ी में जोधपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की आठ फ्लाइटें अचानक बंद कर दी गईं, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद से जोधपुर आने वाली इन उड़ानों में सैकड़ों लोग सफर करने वाले थे. जिन उड़ानों को रोका गया, उनमें 6E5142, 6E410, 6E6471, 6E5142 और 6E6032 शामिल थीं. रद्द होने की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई और लोग एक-दूसरे से वजह जानने की कोशिश करते रहे.

सूत्रों का कहना है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों क्रू की कमी से जूझ रही है. इसके चलते कई रूटों पर उड़ान संचालन प्रभावित हो रहा है. नई ड्यूटी टाइमिंग व्यवस्था, अलग-अलग एयरपोर्ट पर तकनीकी दिक्कतें और सर्दी के मौसम में बढ़ा एयर ट्रैफिक भी उड़ानें रद्द होने के पीछे बड़ी वजह बताया जा रहा है.

जोधपुर से मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों ने एयरलाइन काउंटर पर रिफंड और उड़ान बदलने को लेकर नाराज़गी जताई. कई लोग सुबह से ही एयरपोर्ट पर फंसे रहे और स्थिति धीरे-धीरे तनावपूर्ण होती गई. यात्रियों का कहना था कि फ्लाइट रद्द होने की सूचना बहुत देर से दी गई, जिससे उनकी आगे की सभी प्लानिंग गड़बड़ा गई. एयरलाइन की तरफ से वैकल्पिक उड़ानें और रिफंड देने की बात कही गई.

उधर जयपुर एयरपोर्ट पर भी हालात कुछ अलग नहीं रहे. लगातार दूसरे दिन इंडिगो की कई उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. सुबह 5:35 बजे बेंगलुरु की 6E-839, 5:45 बजे गोवा की 6E-6977, 6:10 बजे हैदराबाद की 6E-752 और 6:25 बजे इंदौर की 6E-7744 उड़ानें रद्द हो गईं.

इसके अलावा 6:40 बजे गुवाहाटी की 6E-748 और 7:20 बजे मुंबई की 6E-6592 उड़ान भी संचालित नहीं हो सकी. सुबह 9:05 बजे कोलकाता जाने वाली 6E-6247 फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई. कल भी ऐसी ही स्थिति बनी थी और आज दोबारा उड़ानें रुकने से लोगों में नाराज़गी और बढ़ गई है. एयरलाइन की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है.

इंडिगो की ओर से कहा गया है कि यात्रियों को रिफंड, दूसरी उड़ान, होटल या भोजन जैसी भी जरूरत हो दी जाएगी. यात्री कंपनी की ऑनलाइन रिफंड सुविधा के ज़रिए अपना पैसा वापस ले सकते हैं. पोर्टल पर जाकर PNR नंबर या बुकिंग विवरण भरने के बाद "Cancel Booking" विकल्प चुनना होता है. पुष्टि करने के बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और सात कार्यदिवस में पैसा वापस मिल जाता है.

अगर टिकट एयरपोर्ट काउंटर से लिया गया था तो वहीं से रिफंड कराया जा सकता है, जबकि ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से बुक की गई टिकट का रिफंड एजेंसी ही प्रक्रिया के मुताबिक देती है. तकनीकी दिक्कत होने पर यात्री [customer.relations@goindigo.in] पर मेल भी कर सकते हैं. इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों के लिए "Plan B" नीति भी लागू की है, जिसके तहत वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के नई फ्लाइट बुक कर सकते हैं या पूरा रिफंड ले सकते हैं.

