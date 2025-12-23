महंगी बिजली, सरचार्ज और शुल्कों के खिलाफ सरकार को चेतावनी, उद्योगपतियों ने किया आंदोलन का ऐलान

Jaipur Industries: औद्योगिक इकाइयों के बिजली बिल में सरचार्ज और अन्य कई तरह के शुल्कों के विरोध में प्रदेश के सभी औद्योगिक संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर एक मंच पर आए. यूकोरी, फोर्टी, चैंबर ऑफ राजस्थान, लघु उद्योग भारती, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, राजस्थान सोलर एसोसिएशन के साथ सभी औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. सरकार नए निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है, लेकिन जिन्होंने पहले से हजारों करोड़ का निवेश किया हुआ है, ऐसे उद्योगपतियों की ओर से सरकार का ध्यान नहीं है. प्रदेश के औद्योगिक संगठनों ने सरकार के प्रति आक्रोश जताते हुए महंगी बिजली के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी.

विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश सोमानी ने बताया कि सरकार नए निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है, लेकिन जिन्होंने पहले से हजारों करोड़ का निवेश किया हुआ है, ऐसे उद्योगपतियों की ओर से सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जो राजस्थान में लाखों लोगों को रोजगार और सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व दे रहे हैं. ऐसे उद्योगपतियों की ओर से सरकार का ध्यान नहीं है. राजस्थान उद्योगों को देश में सबसे महंगी बिजली उपलब्ध कराने वाले राज्यों में शुमार है. सितंबर में ही सरकार ने उद्योगों के बिजली बिल पर कई शुल्क और सरचार्ज लगा दिए, जिसके कारण उद्योगों के लिए करीब ढाई से तीन रुपये प्रति यूनिट बिजली महंगी हो गई. महंगी बिजली के कारण उद्योगों की लागत में 25 हजार से लेकर 10 लाख रुपये महीने तक का इजाफा हो गया. स्टील, प्लास्टिक और कई अन्य उद्योगों में बिजली रॉ मैटेरियल की तरह उपयोग में आती है. इसके कारण औद्योगिक इकाइयों के परिचालन खर्च में 25 से 40 प्रतिशत तक बिजली पर खर्च करना पड़ता है. समस्या यह है कि सभी औद्योगिक संगठनों ने अपने-अपने स्तर पर सरकार को महंगी बिजली के कारण हो रही परेशानी की जानकारी दी. मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री तक अपनी वेदना पहुंचाई, लेकिन सरकार ने उद्यमियों की समस्या पर विचार तक नहीं किया. मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री केवल सरकारी आयोजनों में व्यस्त हैं, लेकिन उनके पास प्रदेश के उद्योगपतियों से मिलने का समय ही नहीं है. बिजली की बढ़ती लागत के कारण प्रदेश में पिछले दो साल में 6 हजार से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां बंद हो चुकी हैं. बिजली महंगी होने के कारण एमओयू के बाद नए निवेशक राजस्थान में औद्योगिक इकाइयां लगाने से कतरा रहे हैं.

1. रीको की ओर से औद्योगिक क्षेत्रों में निजी दर 80 प्रतिशत में वृद्धि के कारण उद्योगों के लिए जमीन महंगी, सभी शुल्कों में बढ़ोतरी हुई.

2. वीकेआई सहित प्रदेश के ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र अतिक्रमण, ड्रेनेज सिस्टम का अभाव, सड़क कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं को तरस रहे हैं.

3. रीको के नए औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन आवंटन के बाद दो साल में औद्योगिक इकाई लगाना आवश्यक है, लेकिन आवाजाही हेतु सड़क नहीं है.

4. सरकार बिजली शुल्क वृद्धि वापस नहीं लेती है तो प्रदेश के सभी उद्योगपति आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे.

5. सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में टीसीएस आयन परीक्षा केंद्र को बंद करने हेतु एवं परीक्षा केंद्र चलाने की अनुमति नहीं देने की मांग.

6. औद्योगिक संगठनों ने विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन में संयुक्त रूप से एक मंच पर चर्चा कर सरकार को चेतावनी दी.

रीको लिमिटेड सीतापुरा इकाई कार्यालय द्वारा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में रीको आवासीय कॉलोनी के पास भूखंड संख्या SP-1013(b) (1) आवंटी को आईटी सर्विसेज के काम के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन यहां पर इन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन का केंद्र बना लिया है. आए दिन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती रहती हैं. परीक्षा के कारण जैमर लगा रखे हैं, जिससे आसपास से करीब 100 से 150 मीटर के अंदर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं. दूरसंचार व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है. इससे सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों का कामकाज प्रभावित हो रहा है, स्थानीय निवासी उद्यमी परेशान हो रहे हैं. विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होने के कारण परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों व साथियों के वाहनों की बड़ी संख्या में भीड़ लगी रहती है. इस भीड़ को देखते हुए अनेक प्रकार की ठेलियां, फल-सब्जी, जूस विक्रेता, फुटकर सामान विक्रेता, बैग-पर्स सामान रखने वाले वेंडर्स, खाने-पीने की दुकानें और स्टेशनरी की मूवेबल दुकानें लगने लगी हैं. इनमें हर तरह के लोग आते-जाते रहते हैं, संदिग्ध आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं. रेकी, चोरी-चकारी, झगड़े की वारदातें बढ़ गई हैं. सड़क पर लोगों की भीड़ व दुकानों का जमावड़ा रहने से आम लोगों का आवागमन भी बाधित हो रहा है.

संयुक्त आह्वान में शामिल प्रदेश के शीर्ष औद्योगिक संगठन

1. राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स

2. फोर्टी

3. यूकरो

4. राजस्थान स्टील चैंबर

5. लघु उद्योग भारती

6. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल

7. PMAR

8. एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान

9. फाउंड्री ऑनर एसोसिएशन

10. विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन/ आकेडा/ बढ़ारना

11. सीतापुरा, रामचंद्रपुर, प्रहलादपुर

12. झोटवाड़ा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

13. सरना डूंगर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

14. बगरू इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

15. कालाडेरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

16. मंडा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

17. जेतपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

18. 22 गोदाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

19. सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

20. मालवीय नगर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

21. हीरावाला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

22. दूदू इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

23. बिंदायका इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

प्रदेश में भाजपा सरकार ने औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए पिछले साल राइजिंग राजस्थान और इस साल प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया. सरकार इन सम्मेलनों के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाना चाहती है. विभिन्न नीतियों के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है. प्रदेश का उद्यमी वर्ग सरकार के इन प्रयासों की सराहना करता है. राजस्थान के सभी औद्योगिक संगठनों ने इन सभी प्रयासों में सरकार का हमेशा पूरा सहयोग किया. समस्या यह है कि सरकार नए निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है, लेकिन जिन्होंने पहले से हजारों करोड़ का निवेश किया हुआ है और जो राजस्थान में लाखों लोगों को रोजगार और सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व दे रहे हैं, ऐसे उद्योगपतियों की ओर से सरकार का ध्यान नहीं है.

