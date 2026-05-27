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राजस्थान में उद्योगों को बड़ी सौगात! CETP स्थापना पर 150 करोड़ तक का मेगा अनुदान, लागू हुआ नया मॉडल

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर औद्योगिक इकाइयों को राहत देते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ी योजना लागू की है, जिसके तहत सीईटीपी प्लांट स्थापना पर 150 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जाएगा और आधुनिक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक से जल पुन: उपयोग बढ़ेगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: May 27, 2026, 06:57 PM|Updated: May 27, 2026, 06:57 PM
राजस्थान में उद्योगों को बड़ी सौगात! CETP स्थापना पर 150 करोड़ तक का मेगा अनुदान, लागू हुआ नया मॉडल
Image Credit: HAM Based CETP Rajasthan

CETP Rajasthan: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक संबल देते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योजना लागू की गई है. इसके तहत प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जाएगा. रीको और नॉन-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधुनिक तकनीक ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ वाले प्लांट स्थापित होंगे. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा योजना की गाइडलाइन भी जारी की गई.

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान से प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा होगा. वर्तमान में प्रदेश में ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में अपशिष्ट जल का प्रबंधन व्यक्तिगत एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) या क्लस्टर-स्तर के सीईटीपी के माध्यम से किया जाता है. अधिकांश सीईटीपी में रीसाइक्लिंग प्रणाली की कमी है, जिससे पानी का पुन: उपयोग सीमित हो जाता है, लेकिन इस नई योजना के तहत आधुनिक तकनीक ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ वाले प्लांट लगने से जल को दोबारा काम में लिया जा सकेगा.

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1. प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की स्थापना के लिए अनुदान मिलेगा.

2. राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

3. 60 प्रतिशत अनुदान 20-20 प्रतिशत की तीन किस्तों में और 20 प्रतिशत राशि 20 वर्षों में उपलब्ध कराई जाएगी.

4. नॉन-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य सरकार और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी.

5. पुरानी योजना का भी दायरा बढ़ाया, अब 100 करोड़ रुपये का अनुदान, नॉन रीको औद्योगिक क्षेत्र भी पात्र.

एसीएस शिखर अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत सीईटीपी के निर्माण और संचालन के लिए कलस्टर की उद्योग इकाइयों द्वारा एक एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) बनानी होगी. राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा. मात्र 20 प्रतिशत राशि ही एसपीवी को वहन करनी होगी. सीईटीपी के प्रभावी संचालन के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर अनुदान दिया जाएगा. इसके तहत कार्य के चरणों के अनुसार भुगतान किया जाएगा, 60 प्रतिशत अनुदान 20-20 प्रतिशत की तीन किस्तों में और 20 प्रतिशत राशि 20 वर्षों में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि प्लांट का लंबे समय तक प्रभावी संचालन हो सके. उन्होंने बताया कि इसके तहत रीको और नॉन रीको, दोनों प्रकार के आद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी की स्थापाना के लिए लाभ मिल सकेगा. रीको और नॉन-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य सरकार और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी.

एसीएस अग्रवाल ने बताया कि विभाग की सीईटीपी स्थापना से जुड़ी एक और योजना संचालित है, जिसके तहत किस्तों के बजाए एक बार में ही अनुदान देने का प्रावधान है. इसके तहत दिए जाने वाले अनुदान को परियोजना लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है. साथ ही, नॉन-रीको आद्योगिक क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है. पुरानी योजना का भी दायरा बढ़ाया, अब 100 करोड़ रुपये का अनुदान, नॉन रीको औद्योगिक क्षेत्र भी पात्र.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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