/डॉक्टर गिरफ्तार होते ही राजस्थान में बवाल! RGHS को लेकर जयपुर-सीकर में जोरदार विरोध

RGHS: जयपुर में राज्य सरकार की RGHS योजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. योजना में कथित गड़बड़ियों और कार्रवाई के विरोध में डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार को जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के बैनर तले प्रदेशभर से आए डॉक्टर धरने पर बैठ गए. माहौल में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है और डॉक्टर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं.

डॉक्टरों का कहना है कि RGHS योजना में कई खामियां हैं, जिनकी वजह से अस्पतालों और मरीजों दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई जगह भुगतान अटकने, पोर्टल की दिक्कतों और प्रक्रिया की जटिलताओं को लेकर भी डॉक्टरों ने नाराजगी जताई है. प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. यहां तक कि राजस्थान बंद की चेतावनी भी दी गई है.

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इसी बीच, प्रदर्शन के दौरान डॉ. सोनदेव बंसल की रिहाई की मांग भी जोर पकड़ती दिखी. डॉक्टरों का कहना है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी कार्रवाई से पहले सच्चाई सामने आनी चाहिए.

दूसरी तरफ, राज्य में RGHS योजना से जुड़े कथित फर्जीवाड़े को लेकर SOG की कार्रवाई लगातार जारी है. हाल ही में सीकर से एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें एक डॉक्टर और एक निजी लैब संचालक को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में एसके अस्पताल, सीकर में तैनात डॉ. केके अग्रवाल और बी. लाल लैब के संचालक डॉ. बनवारी लाल शामिल हैं.

जांच में सामने आया है कि कुछ डॉक्टर और लैब संचालक मिलकर योजना में गड़बड़ी कर रहे थे. आरोप है कि मरीजों को बिना जांचे-देखे ही रिपोर्ट और पर्चियां बनाई जाती थीं. वहीं, जरूरत न होने पर भी महंगी जांचें लिखी जाती थीं. इन फर्जी रिपोर्ट्स को RGHS पोर्टल पर अपलोड कर सरकार से भुगतान लिया जाता था, जिससे राज्य को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ.

इस कार्रवाई के बाद सीकर के एसके अस्पताल में डॉक्टरों ने विरोध शुरू कर दिया. कई डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम का बहिष्कार किया और अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया. अचानक हुए इस विरोध के चलते अस्पताल की ओपीडी व्यवस्था भी प्रभावित हुई. दूर-दराज से आए मरीज घंटों तक डॉक्टरों का इंतजार करते रहे और परेशान दिखाई दिए.

डॉक्टरों का कहना है कि वे किसी भी गलत काम का समर्थन नहीं करते, लेकिन बिना निष्पक्ष जांच के कार्रवाई गलत है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा. फिलहाल स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार फर्जीवाड़े पर सख्ती कर रही है, तो दूसरी तरफ डॉक्टरों का विरोध भी तेज होता जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है.