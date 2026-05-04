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डॉक्टर गिरफ्तार होते ही राजस्थान में बवाल! RGHS को लेकर जयपुर-सीकर में जोरदार विरोध

Rajasthan News: जयपुर में RGHS योजना को लेकर डॉक्टरों का विरोध तेज हो गया है. IMA के बैनर तले धरना जारी है. दूसरी तरफ SOG ने फर्जीवाड़े में डॉक्टर और लैब संचालक को गिरफ्तार किया है. जांच में बिना जरूरत जांच और फर्जी रिपोर्ट से सरकारी नुकसान का मामला सामने आया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 04, 2026, 11:20 PM|Updated: May 04, 2026, 11:20 PM
डॉक्टर गिरफ्तार होते ही राजस्थान में बवाल! RGHS को लेकर जयपुर-सीकर में जोरदार विरोध
Image Credit: RGHS Protest In Jaipur And Sikar

RGHS: जयपुर में राज्य सरकार की RGHS योजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. योजना में कथित गड़बड़ियों और कार्रवाई के विरोध में डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार को जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के बैनर तले प्रदेशभर से आए डॉक्टर धरने पर बैठ गए. माहौल में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है और डॉक्टर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं.

डॉक्टरों का कहना है कि RGHS योजना में कई खामियां हैं, जिनकी वजह से अस्पतालों और मरीजों दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई जगह भुगतान अटकने, पोर्टल की दिक्कतों और प्रक्रिया की जटिलताओं को लेकर भी डॉक्टरों ने नाराजगी जताई है. प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. यहां तक कि राजस्थान बंद की चेतावनी भी दी गई है.

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इसी बीच, प्रदर्शन के दौरान डॉ. सोनदेव बंसल की रिहाई की मांग भी जोर पकड़ती दिखी. डॉक्टरों का कहना है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी कार्रवाई से पहले सच्चाई सामने आनी चाहिए.

दूसरी तरफ, राज्य में RGHS योजना से जुड़े कथित फर्जीवाड़े को लेकर SOG की कार्रवाई लगातार जारी है. हाल ही में सीकर से एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें एक डॉक्टर और एक निजी लैब संचालक को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में एसके अस्पताल, सीकर में तैनात डॉ. केके अग्रवाल और बी. लाल लैब के संचालक डॉ. बनवारी लाल शामिल हैं.

जांच में सामने आया है कि कुछ डॉक्टर और लैब संचालक मिलकर योजना में गड़बड़ी कर रहे थे. आरोप है कि मरीजों को बिना जांचे-देखे ही रिपोर्ट और पर्चियां बनाई जाती थीं. वहीं, जरूरत न होने पर भी महंगी जांचें लिखी जाती थीं. इन फर्जी रिपोर्ट्स को RGHS पोर्टल पर अपलोड कर सरकार से भुगतान लिया जाता था, जिससे राज्य को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ.

इस कार्रवाई के बाद सीकर के एसके अस्पताल में डॉक्टरों ने विरोध शुरू कर दिया. कई डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम का बहिष्कार किया और अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया. अचानक हुए इस विरोध के चलते अस्पताल की ओपीडी व्यवस्था भी प्रभावित हुई. दूर-दराज से आए मरीज घंटों तक डॉक्टरों का इंतजार करते रहे और परेशान दिखाई दिए.

डॉक्टरों का कहना है कि वे किसी भी गलत काम का समर्थन नहीं करते, लेकिन बिना निष्पक्ष जांच के कार्रवाई गलत है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा. फिलहाल स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार फर्जीवाड़े पर सख्ती कर रही है, तो दूसरी तरफ डॉक्टरों का विरोध भी तेज होता जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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