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जयपुर में इंटरनेट सेवा फिर शुरू! JDA कार्रवाई के बाद धीरे-धीरे सामान्य हुआ हालात

Rajasthan News: जयपुर में 34 थाना क्षेत्रों में बंद की गई इंटरनेट सेवा अब धीरे-धीरे बहाल कर दी गई है. JDA अतिक्रमण हटाने के अभियान के चलते एहतियातन नेटबंदी की गई थी. शाम तक अधिकांश इलाकों में सेवाएं सामान्य होने लगीं और लोगों को राहत मिली.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 08, 2026, 07:36 PM|Updated: Jun 08, 2026, 07:36 PM
जयपुर में इंटरनेट सेवा फिर शुरू! JDA कार्रवाई के बाद धीरे-धीरे सामान्य हुआ हालात
Image Credit: Internet Resumed In Jaipur

Jaipur News: जयपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के चलते लगाए गए इंटरनेट प्रतिबंध को लेकर अब बड़ी राहत की खबर सामने आई है. प्रशासन की ओर से कुछ टेलीकॉम कंपनियों के साथ इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, जबकि बाकी नेटवर्क को भी जल्द पूरी तरह चालू करने की प्रक्रिया चल रही है. कई इलाकों में लोग देर शाम से ही इंटरनेट के वापस शुरू होने का इंतजार करते नजर आए.

जानकारी के मुताबिक, शहर के 34 थाना क्षेत्रों में रात 12 बजे से इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद किया गया था. यह कदम जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान के मद्देनजर उठाया गया था. प्रशासन ने इसे 24 घंटे के लिए लगाया गया प्रतिबंध बताया था, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भीड़भाड़ की स्थिति न बने.

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दिनभर इंटरनेट बंद रहने से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. खासकर ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई, बैंकिंग सेवाएं और डिजिटल काम पूरी तरह प्रभावित रहे. छोटे व्यापारियों से लेकर दफ्तरों में काम करने वाले लोगों तक, सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसी बीच संभागीय आयुक्त वी. सरवन की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को पत्र लिखकर इंटरनेट सेवा को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए. प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह सामान्य बताया और कहा कि हालात अब नियंत्रण में हैं, इसलिए सेवाओं को धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है.

सूत्रों के अनुसार, कुछ कंपनियों ने शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच अपने नेटवर्क को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. इसके बाद कई इलाकों में लोगों को इंटरनेट की सुविधा फिर से मिलने लगी. हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी कनेक्टिविटी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है. इंटरनेट सेवा शुरू होने के बाद लाखों उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है. दिनभर बाधित रही ऑनलाइन सेवाएं अब धीरे-धीरे फिर से पटरी पर लौट रही हैं. प्रशासन का कहना है कि जैसे-जैसे स्थिति पूरी तरह स्थिर होगी, सभी सेवाएं सामान्य कर दी जाएंगी.

बता दें कि इंटरनेट बंद होने का मुख्य कारण जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की ओर से चलाया गया अतिक्रमण हटाने का अभियान बताया गया. प्रशासन को आशंका थी कि कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और अफवाहों या गलत जानकारी के फैलने की संभावना बढ़ सकती है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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