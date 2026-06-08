/जयपुर में इंटरनेट सेवा फिर शुरू! JDA कार्रवाई के बाद धीरे-धीरे सामान्य हुआ हालात

Jaipur News: जयपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के चलते लगाए गए इंटरनेट प्रतिबंध को लेकर अब बड़ी राहत की खबर सामने आई है. प्रशासन की ओर से कुछ टेलीकॉम कंपनियों के साथ इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, जबकि बाकी नेटवर्क को भी जल्द पूरी तरह चालू करने की प्रक्रिया चल रही है. कई इलाकों में लोग देर शाम से ही इंटरनेट के वापस शुरू होने का इंतजार करते नजर आए.

जानकारी के मुताबिक, शहर के 34 थाना क्षेत्रों में रात 12 बजे से इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद किया गया था. यह कदम जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान के मद्देनजर उठाया गया था. प्रशासन ने इसे 24 घंटे के लिए लगाया गया प्रतिबंध बताया था, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भीड़भाड़ की स्थिति न बने.

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दिनभर इंटरनेट बंद रहने से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. खासकर ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई, बैंकिंग सेवाएं और डिजिटल काम पूरी तरह प्रभावित रहे. छोटे व्यापारियों से लेकर दफ्तरों में काम करने वाले लोगों तक, सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसी बीच संभागीय आयुक्त वी. सरवन की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को पत्र लिखकर इंटरनेट सेवा को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए. प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह सामान्य बताया और कहा कि हालात अब नियंत्रण में हैं, इसलिए सेवाओं को धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है.

सूत्रों के अनुसार, कुछ कंपनियों ने शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच अपने नेटवर्क को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. इसके बाद कई इलाकों में लोगों को इंटरनेट की सुविधा फिर से मिलने लगी. हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी कनेक्टिविटी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है. इंटरनेट सेवा शुरू होने के बाद लाखों उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है. दिनभर बाधित रही ऑनलाइन सेवाएं अब धीरे-धीरे फिर से पटरी पर लौट रही हैं. प्रशासन का कहना है कि जैसे-जैसे स्थिति पूरी तरह स्थिर होगी, सभी सेवाएं सामान्य कर दी जाएंगी.

बता दें कि इंटरनेट बंद होने का मुख्य कारण जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की ओर से चलाया गया अतिक्रमण हटाने का अभियान बताया गया. प्रशासन को आशंका थी कि कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और अफवाहों या गलत जानकारी के फैलने की संभावना बढ़ सकती है.