जयपुर सड़क हादसे में 700 मीटर तक रॉन्ग साइड ड्राइविंग! जांच रिपोर्ट ने खोले रोंगटे खड़े कर देने वाले राज

Jaipur Road Accident: जयपुर के न्यू लोहामंडी रोड, हरमाड़ा में 3 नवंबर को दोपहर 12:55 बजे हुआ भीषण सड़क हादसा केवल एक दुर्घटना भर नहीं था, बल्कि ट्रैफिक सिस्टम, सड़क डिजाइन और प्रवर्तन व्यवस्था की गहरी खामियों का उजागर हुआ चेहरा था. जयपुर जिला कलक्टर द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस पूरी घटना की मिनट-दर-मिनट तस्वीर सामने रखी है. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दुर्घटना कई स्तरों पर हुई लापरवाही और लगातार नजरअंदाजी का नतीजा थी.

हादसा तब शुरू हुआ जब एक तेज रफ्तार डंपर ने एक कार को टक्कर मारी. टक्कर के बाद चालक ने वाहन को रोकने या संभालने के बजाय डंपर को करीब 700 मीटर तक रॉन्ग साइड भगाया. इसी दौरान डिवाइडर कट से सड़क में घुसते ही उसने एक बाइक को रौंद दिया. इसके बाद गति और बढ़ाकर 350 मीटर के अंदर पांच कारों और आठ दुपहिया वाहनों को कुचल दिया. मौत का यह तांडव दिल्ली–अजमेर एक्सप्रेस हाईवे के समीप जाकर तब रुका, जब डंपर एक ट्रेलर से भिड़कर थम गया. मौके पर 15 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. ड्राइवर कल्याण मीणा की मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वह शराब के नशे में था, जिसे हादसा बढ़ने का मुख्य कारण बताया गया है.

अतिरिक्त जिला कलक्टर साउथ की अध्यक्षता में बनी जांच समिति ने स्पष्ट किया कि यह हादसा केवल नशे में धुत ड्राइवर की गलती से नहीं हुआ. रिपोर्ट में कहा गया कि दुर्घटना को रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थीं, वे कहीं भी सक्रिय नहीं दिखीं. सबसे पहले मौके पर ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति गंभीर मुद्दा बनकर सामने आया. हाईवे और सर्विस रोड पर रात में खड़ी अवैध बजरी गाड़ियों ने सड़क को संकरा कर दिया था. रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर रोकथाम नहीं थी और न ही इसकी निगरानी. सड़क डिजाइन में बड़े दोष मिले. टी-प्वाइंट का लेआउट गलत पाया गया, मीडियन कट्स और संकेतक बोर्डों में कमी थी, जिससे दुर्घटना की आशंका पहले से ही बनी हुई थी.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सर्विस रोड और हाईवे पर भारी वाहनों की रातभर पार्किंग बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर रही थी. कई वाहनों की मौजूदगी ने डंपर के लिए बचने की कोई जगह नहीं छोड़ी. जांच टीम ने यह भी माना कि प्रवर्तन तंत्र की कमजोरी और लगातार नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई नहीं होने से लोग सड़क सुरक्षा को लेकर लापरवाह रहते हैं.

राजस्थान में बढ़ते हादसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी ने भी कड़ा रुख अपनाया है. जयपुर, फलौदी और जैसलमेर–जोधपुर क्षेत्र में पिछले एक महीने में 54 मौतें होने के बाद समिति ने 19 नवंबर को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया है.

रिपोर्ट में ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा सुधारों की लंबी सूची भी दी गई है. इसमें लोहामंडी टी-प्वाइंट को तकनीकी रूप से पुन: डिजाइन करने, सड़क सीमा से अवैध अतिक्रमण हटाने, ट्रैफिक लाइट लगाने, खंभों और ट्रांसफॉर्मरों को हटाने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर रोक, गश्ती दल की तैनाती और स्पीड ब्रेकर बनाने जैसी कई सिफारिशें शामिल हैं. साथ ही सर्विस रोड और हाइवे पर रात 10 से सुबह 8 बजे तक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात करने की सलाह भी दी गई है.

ट्रॉमा केयर और इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर करने के लिए अस्पतालों में 24×365 सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की सिफारिश की गई है, जिससे हादसों में घायल लोगों के इलाज, पोस्टमार्टम और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं बिना देरी के पूरी हो सकें.

जांच रिपोर्ट की आखिरी टिप्पणी सबसे ज्यादा चिंता पैदा करती है. जनता में ट्रैफिक नियमों की अनुपालना का स्तर बेहद खराब है और इसका कारण है नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का अभाव. यह हादसा पूरे सिस्टम में छिपी अव्यवस्थाओं का कठोर सबक देकर गया है. यदि अब भी सुधार नहीं किए गए, तो अगली त्रासदी केवल समय का इंतजार करेगी.

