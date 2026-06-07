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राजस्थान में सोने से ज्यादा चमक रही जमीन! निवेशकों की पहली पसंद बनी प्रॉपर्टी

Rajasthan News: राजस्थान में निवेशकों का रुझान एक बार फिर रियल एस्टेट की ओर बढ़ रहा है. शेयर बाजार और सोना-चांदी में अनिश्चितता के बीच लोग जमीन, मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश को सुरक्षित मान रहे हैं.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: Jun 07, 2026, 02:35 PM|Updated: Jun 07, 2026, 02:35 PM
राजस्थान में सोने से ज्यादा चमक रही जमीन! निवेशकों की पहली पसंद बनी प्रॉपर्टी
Image Credit: file photo

Rajasthan News: सोना-चांदी की चमक फीकी पड़ रही है और जमीन फिर निवेशकों की पहली पसंद बनती जा रही है. वैश्विक बाजार में उठापटक और अनिश्चितता के बीच राजस्थान का प्रॉपर्टी बाजार रफ्तार पकड़ चुका है. निवेशक अब शेयर और सराफा बाजार से निकलकर जमीन, मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं.

प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त ने पकड़ी रफ्तार

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नतीजा ये है कि रजिस्ट्री कार्यालयों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और सरकार के खजाने में भी जमकर राजस्व आ रहा है, जहां शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव है, सोना-चांदी में अनिश्चितता है, वहीं जमीन ने एक बार फिर निवेशकों का भरोसा जीत लिया है. राजस्थान में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त ने रफ्तार पकड़ी है और सरकार के खजाने में भी रिकॉर्ड राजस्व पहुंच रहा है.

इसका सीधा असर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के राजस्व और रजिस्ट्री के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है. नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती दो महीनों और जून के पहले तीन दिनों में विभाग ने राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी दर्ज की है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल, मई और 3 जून तक की अवधि में पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 26.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

रजिस्ट्री की संख्या में लगातार बढ़ोतरी

विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 18,750 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य का 13.56 प्रतिशत हिस्सा महज 63 दिनों में ही प्राप्त कर लिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और सराफा बाजार में निवेश को लेकर बढ़ती आशंकाओं के कारण निवेशक अब जमीन, आवासीय, व्यावसायिक और कृषि संपत्तियों की खरीद की ओर लौट रहे हैं.

यही वजह है कि राज्यभर के पंजीयन कार्यालयों में रजिस्ट्री की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. राजस्व आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2025-26 में विभाग को 851.20 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो अप्रैल 2026-27 में बढ़कर 1120.87 करोड़ रुपये पहुंच गया. इस प्रकार 31.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं मई 2025-26 में 1078.52 करोड़ रुपये के मुकाबले मई 2026-27 में 1274.75 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो 18.19 प्रतिशत अधिक है.

जून माह में भी वृद्धि का सिलसिला जारी है. जून 2025-26 के शुरुआती दिनों में जहां 85.22 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, वहीं जून 2026-27 में यह बढ़कर 145.98 करोड़ रुपये हो गया. राज्य में प्रतिवर्ष 19 लाख से अधिक दस्तावेज पंजीकृत किए जाते हैं.

डीएलसी दरों में वृद्धि, मॉर्गेज लोन और किरायानामों की अनिवार्य रजिस्ट्री, बकाया वसूली में तेजी और स्टाम्प शुल्क पर बढ़े सेस के कारण विभाग को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है. साथ ही विभाग राज्यभर में डीएलसी दरों में एकरूपता लाने की दिशा में भी कार्य कर रहा है. इस संबंध में जिला कलेक्टरों को डीएलसी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विभिन्न जिलों में प्रचलित दरों की असमानता को समाप्त किया जा सकें.

जमीन और संपत्ति बनी निवेशकों की पहली पसंद
बहरहाल, प्रॉपर्टी बाजार की यह तेजी केवल राजस्व वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निवेशकों के बदलते भरोसे की भी कहानी बयां कर रही है. जब वैश्विक बाजार अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं तब जमीन और संपत्ति एक बार फिर निवेशकों की पहली पसंद बनती नजर आ रही है.

यदि यही रुझान जारी रहा तो आने वाले महीनों में रियल एस्टेट सेक्टर न केवल अर्थव्यवस्था को नई गति देगा, बल्कि सरकार के राजस्व लक्ष्य को भी तय समय से पहले हासिल कराने में अहम भूमिका निभा सकता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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