/1 जून से RTO में बड़ा धमाका! दलालों की दुकान होगी बंद, परिवहन विभाग का सख्त आदेश

Rajasthan RTO Update: परिवहन विभाग से जुड़े कार्यों में 1 जून से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है. अब कार्यालयों में इन्वार्ड की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी. इससे दलालों और कर्मचारियों की मिलीभगत पर रोक लगेगी. परिवहन मुख्यालय ने सभी आरटीओ-डीटीओ को निर्देश दिए हैं कि वे आमजन को इस बारे में प्रोत्साहित करें. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर अपर परिवहन आयुक्त प्रवीणा चारण ने सभी RTO और DTO को आदेश दिए हैं कि वर्तमान में प्रचलित इन्वार्ड व्यवस्था को बंद किया जाए.

यह व्यवस्था सोमवार से प्रभावी होगी. विभाग का मानना है कि इससे न केवल आम नागरिकों को घर बैठे सेवाएं मिल सकेंगी, बल्कि वर्षों से परिवहन कार्यालयों में सक्रिय दलालों और कुछ कर्मचारियों के गठजोड़ पर रोक लग सकेगी. आदेश के अनुसार वाहन (VAHAN) पोर्टल की 26 सेवाएं और सारथी (SARATHI) पोर्टल की 32 सेवाएं सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं. इन सेवाओं का लाभ अब आमजन स्वयं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा ई-मित्र केंद्रों के जरिए भी आवेदन किए जा सकेंगे. विभाग का उद्देश्य है कि आमजन को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए परिवहन कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और वे घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकें.

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अब तक क्या व्यवस्था थी ?

- अब तक परिवहन कार्यालयों में विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन किए जाते

- कर्मचारियों के लॉगिन या खातों से “इन्वार्ड” किए जाते हैं आवेदन

- इसमें दलालों और कुछ कर्मचारियों की रहती है मिलीभगत

- आवेदकों को सीधे आवेदन करने के बजाय दलालों का सहारा लेना पड़ता

- कथित रूप से प्रत्येक इन्वार्ड के लिए “सुविधा शुल्क” वसूला जाता है

अब क्या होगा ?

- अब परिवहन कार्यालयों में सभी सामान्य इन्वार्ड आईडी तत्काल बंद होंगी

- केवल अत्यंत आवश्यक और विशेष परिस्थितियों में ही इन्वार्ड कर सकेंगे

- संबंधित आरटीओ या डीटीओ स्तर से अधिकृत आईडी से इन्वार्ड कर सकेंगे

- इनकी भी नियमित निगरानी परिवहन मुख्यालय से की जाएगी

- अब आमजन खुद घर बैठे या ई-मित्र से इन्वार्ड करवा सकेंगे

क्या दलाल व्यवस्था होगी पूरी तरह बंद ?

परिवहन मुख्यालय का मानना है कि ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह होगी. आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा रोडवेज की तरह परिवहन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. नई व्यवस्था में आमजन सीधे सिटीजन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे, दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे. इससे कार्यालयों में भीड़ कम होगी और कार्यों के निस्तारण में तेजी आएगी. परिवहन विभाग के इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यदि इस आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ तो परिवहन कार्यालयों में वर्षों से चली आ रही दलाली प्रथा पर बड़ा प्रहार होगा. साथ ही आम नागरिकों को बिना किसी मध्यस्थ के सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी. विभाग ने सभी आरटीओ और डीटीओ अधिकारियों को आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.