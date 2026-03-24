15 हजार करोड़ में बिक गई राजस्थान रॉयल्स! जानिए कौन है टीम के नए मालिक?

Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक तय. अमेरिकी बिजनेसमैन काल सोमानी और कॉन्सोर्टियम ने 1.65 बिलियन डॉलर में 100% हिस्सेदारी खरीदी. नया सीजन इन निवेशकों के नेतृत्व में होगा, टीम को मिलेगा नया दिशा और मजबूती.
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IPL 2026: आईपीएल 2026 सीजन शुरू होने से पहले क्रिकेट फैन्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. आईपीएल की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स अब नए मालिकों के हाथ में चली गई है. पिछले कुछ महीनों से चली आ रही खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया के बाद राजस्थान रॉयल्स की बिक्री 1.65 बिलियन डॉलर यानी करीब 15 हजार करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली के साथ फाइनल हो गई है. अमेरिका के बिजनेसमैन काल सोमानी और उनके कॉन्सोर्टियम ने फ्रेंचाइजी के लिए यह सबसे बड़ी बोली लगाई, जिसे मंजूरी मिल गई है.
आईपीएल की शुरुआती आठ फ्रेंचाइजी में से एक राजस्थान रॉयल्स के वर्तमान मालिक भारतीय मूल के ब्रिटिश बिजनेसमैन मनोज बदाले हैं. उनके पास फ्रेंचाइजी का 65 फीसदी हिस्सा था. इसके अलावा 15 फीसदी हिस्सेदारी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म रेडबर्ड कैपिटल के पास थी और 13 फीसदी ब्रिटिश उद्योगपति लछलन मर्डोक के नाम थी. शेष 7 फीसदी हिस्सेदारी अन्य निवेशकों के पास थी.
पिछले सीजन के कुछ ही महीनों बाद रॉयल्स के मौजूदा मालिकों ने फ्रेंचाइजी को बेचने का ऐलान किया था. इसके बाद कई बड़े बिजनेस घराने इसे खरीदने के लिए सामने आए. 15 मार्च को फ्रेंचाइजी के लिए बोली की आखिरी तारीख थी, जिसमें भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन काल सोमानी समेत तीन प्रमुख निवेशकों ने सबसे बड़ी बोली लगाई और राजस्थान रॉयल्स की 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली. काल सोमानी आईटी सर्विसेज कंपनी इंट्राऐज (IntraEdge) के मालिक हैं और राजस्थान रॉयल्स में पहले से ही उनकी छोटी हिस्सेदारी थी.
जानकारी के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स की यह बिक्री नए IPL सीजन से लागू होगी. सोमानी के अलावा इस कॉन्सोर्टियम में दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के मालिक वॉल्टन परिवार के रॉब वॉल्टन और फोर्ड मोटर कंपनी से ताल्लुक रखने वाली शीला फोर्ड हैम्प भी शामिल हैं. हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि इस कॉन्सोर्टियम में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी. यह भी बताया जा रहा है कि वॉल्टन परिवार और फोर्ड हैम्प अमेरिका की रग्बी लीग और NFL में भी अलग-अलग टीमों के मालिक हैं.
इस नए मालिकाना हक के साथ राजस्थान रॉयल्स को नए निवेश और रणनीतियों के जरिए और मजबूत बनाने की संभावना है. फैन्स को अब उम्मीद है कि टीम अगले सीजन में और धमाकेदार प्रदर्शन करेगी.
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