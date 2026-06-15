/मिडिल ईस्ट में शांति की दस्तक, राजस्थान को बड़ा फायदा! आयात-निर्यात कारोबार में फिर लौटेगी रफ्तार

Iran-US-Israel Ceasefire: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच युद्धविराम को लेकर बनी सहमति ने वैश्विक स्तर पर राहत का माहौल पैदा किया है. इसका असर राजस्थान के उद्योग और व्यापार जगत में भी साफ दिखाई दे रहा है. लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई थी, जिससे आयात-निर्यात से जुड़े कारोबारियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था. अब शांति समझौते की खबर के बाद व्यापारियों और उद्योगपतियों ने राहत की सांस ली है और आने वाले समय को लेकर सकारात्मक उम्मीदें जताई हैं.

फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि फरवरी के अंत से ही वैश्विक तनाव का असर राजस्थान के कारोबार पर पड़ रहा था. विशेष रूप से आयातकों और निर्यातकों को नुकसान उठाना पड़ा. हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों के बेहतर प्रबंधन के चलते घरेलू बाजार में स्थिति नियंत्रण में रही, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने तनाव ने व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित किया. अब युद्धविराम से बाजार में स्थिरता लौटने की उम्मीद बढ़ी है.

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फोर्टी के मुख्य सचिव गिरधारी खंडेलवाल का कहना है कि इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा ऊर्जा क्षेत्र में देखने को मिल सकता है. युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे परिवहन और उत्पादन लागत पर दबाव बढ़ गया था. अब हालात सामान्य होने पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में स्थिरता आने और ऊर्जा लागत कम होने की संभावना है. इसका सीधा लाभ उद्योगों को मिलेगा और उत्पादन खर्च घट सकता है.

राजस्थान का जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग भी इस समझौते से लाभान्वित हो सकता है. पश्चिम एशिया सहित कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग दोबारा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. साथ ही हवाई और समुद्री परिवहन सेवाएं सामान्य होने से निर्यात प्रक्रिया आसान होगी. भुगतान व्यवस्था और सप्लाई चेन में बनी अनिश्चितता भी कम होने की संभावना है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिल सकती है.

प्रदेश के कई पारंपरिक उद्योगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है. सोजत की प्रसिद्ध मेहंदी, मार्बल और ग्रेनाइट उद्योग के निर्यात को फिर से मजबूती मिल सकती है. इसके अलावा कालीन, हस्तशिल्प, ब्लू पॉटरी और वस्त्र उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ने की संभावना है. समुद्री मार्गों पर सुगमता और कंटेनरों की बेहतर उपलब्धता से माल की डिलीवरी समय पर हो सकेगी, जिससे कारोबारियों को फायदा मिलेगा.

व्यापार जगत का मानना है कि वैश्विक माहौल में स्थिरता आने से राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा. विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे होटल, ट्रैवल और हस्तशिल्प उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी. साथ ही निवेशकों का भरोसा मजबूत होने से राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन योजनाओं को भी गति मिलने की उम्मीद है. कुल मिलाकर यह शांति समझौता राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए कई नए अवसर लेकर आता दिखाई दे रहा है.