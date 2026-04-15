/IPL 2026 से पहले जयपुर में हाई अलर्ट! प्रशासन ने कस ली कमर, जानिए क्या हैं खास इंतजाम

Rajasthan News: आईपीएल 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कलेक्टर की बैठक में सुरक्षा, पेयजल, टिकट व्यवस्था, खाद्य गुणवत्ता और दिव्यांगों सहित सभी दर्शकों के लिए विशेष इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
IPL 2026: आईपीएल 2026 के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि आयोजन बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके.
बैठक के दौरान यह साफ किया गया कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा. खासतौर पर दर्शकों की सुरक्षा, सुविधाएं और मैच के दौरान व्यवस्थाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. प्रशासन का फोकस इस बार हर वर्ग के दर्शकों को बेहतर अनुभव देने पर है.
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए अलग से विशेष सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं. दिव्यांग दर्शकों के लिए स्टेडियम में रैम्प और अलग शौचालय बनाए जाएंगे. साथ ही पश्चिमी ब्लॉक क्षेत्र में भी उनकी आसान आवाजाही के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो.
दिन में होने वाले मैचों को देखते हुए दर्शकों के लिए मुफ्त पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसके अलावा टिकटों की उपलब्धता सही दरों पर सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि आम लोग भी आसानी से मैच का आनंद ले सकें और किसी तरह की कालाबाजारी न हो.
खाद्य सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. जिला रसद अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को स्टेडियम में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए गए हैं. अस्थायी रसोइयों में साफ-सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा, ताकि दर्शकों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिल सके.
सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्टेडियम में एंबुलेंस के साथ प्रशिक्षित मेडिकल टीम तैनात रहेगी. अलग-अलग जगहों पर मेडिकल कियोस्क भी बनाए जाएंगे. अग्निशमन के लिए पर्याप्त वाहन और उपकरण मौजूद रहेंगे. इसके अलावा दर्शकों की एंट्री के समय सघन जांच की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.
भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने के लिए डीक्यूआरटी टीम, महिला स्वयंसेवक, सुरक्षा गार्ड और नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे. आयोजन के दौरान एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी. बैठक में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, चिकित्सा, बिजली, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बीसीसीआई व राजस्थान रॉयल्स के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.
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