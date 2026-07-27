/जयपुर एयरपोर्ट से अक्टूबर से शुरू होंगी नई फ्लाइट्स, मुंबई-बेंगलुरु जाना होगा आसान

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक नई एयरलाइन फ्लाइट संचालन की शुरुआत करने जा रही है. अकासा एयर अक्टूबर माह से जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन शुरू कर देगी.

11 अक्टूबर से एयरलाइन द्वारा 2 फ्लाइट्स के साथ ऑपरेशन्स की शुरुआत की जाएगी. आपको बता दें कि अभी जयपुर एयरपोर्ट पर 5 घरेलू एयरलाइन संचालित हो रही हैं.

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रोजाना 39 घरेलू फ्लाइट्स का संचालन

रोजाना औसतन 39 घरेलू फ्लाइट्स का संचालन किया जा रहा है. अभी जयपुर एयरपोर्ट से सर्वाधिक फ्लाइट इंडिगो एयरलाइन द्वारा चलाई जाती हैं. इंडिगो के अलावा एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और सरकारी विमानन कम्पनी अलायंस एयर की फ्लाइट चलती हैं.

घरेलू एयरलाइंस की कुल संख्या बढ़कर हो जाएगी 6

मौजूदा समय में स्पाइसजेट की एक भी घरेलू फ्लाइट नहीं चल रही है. हालांकि स्पाइसजेट की दुबई की एक इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित है. अक्टूबर माह में अकासा एयर के आने से फ्लाइट संचालन में बढ़ोतरी होगी. वहीं, कुल घरेलू एयरलाइंस की कुल संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी.

जयपुर एयरपोर्ट की उपलब्धि

अकासा एयर जयपुर से मुम्बई और बेंगलूरु के लिए एक-एक फ्लाइट शुरू करेगी. माना जा रहा है सर्दियों के मध्य तक एयरलाइन फ्लाइट्स की संख्या में और बढ़ोतरी कर सकती है. जयपुर एयरपोर्ट के चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर अनिमेष भट्ट ने इसे जयपुर एयरपोर्ट के लिए एक उपलब्धि करार दिया है.

क्या रहेगा फ्लाइट शेड्यूल?

- 11 अक्टूबर से 2 फ्लाइट्स के साथ होगी शुरुआत

- फ्लाइट QP-1153 मुम्बई से सुबह 9:10 बजे चलेगी

- सुबह 11:10 बजे फ्लाइट पहुंचेगी जयपुर एयरपोर्ट

- फ्लाइट QP-1154 जयपुर से दोपहर 12 बजे होगी रवाना

- दोपहर 1:55 बजे फ्लाइट पहुंचेगी मुम्बई एयरपोर्ट

- फ्लाइट QP-1529 बेंगलूरु से सुबह 8:20 बजे चलेगी

- सुबह 10:50 बजे फ्लाइट पहुंचेगी जयपुर एयरपोर्ट

- फ्लाइट QP-1530 जयपुर से दोपहर 11:30 बजे होगी रवाना

- दोपहर 2 बजे फ्लाइट बेंगलूरु एयरपोर्ट पहुंचेगी