पर्यटकों के लिए खुशखबरी! 25 करोड़ से बदलेगा राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय,जानें क्या-क्या बदलेगा

Albert Hall Jaipur: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से राजधानी जयपुर का केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल आइकॉनिक रूप में तैयार किया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार ने 25 करोड रूपये की स्वीकृति दी,जल्द ही विभागीय स्तर पर टैंडर की की प्रक्रिया जारी की जाएगी. हाईटेक नवाचार के साथ अल्बर्ट हॉल देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक बनेगा. देश के अन्य केंद्रीय संग्रहालयों जैसा अल्बर्ट हॉल भी नई तकनीकि के साथ तैयार होगा. बुर्ज खलीफा के जैसे नई तकनीकि रोशनी से अल्बर्ट हॉल जगमग और आकर्षित दिखाई देगा.

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल अनुभव

राजधानी जयपुर के केंद्र पर स्थित अल्बर्ट हॉल को ओर आकर्षित बनाने के लिए नई तकनीकि के साथ तैयार किया जाएगा. देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को प्रदेश के इतिहास,कला-संस्कृति, खान-पान,वेश-भूषा,पगडी-साफा,लोकगीत समेत अन्य की जानकारी एक बटन दबाने पर मिलेगी. अल्बर्ट हॉल के अधीक्षक महेंद्र निम्हल ने बताया कि देश के अन्य राज्यों के केंद्रीय संग्रहालय की तरह जयपुर का अल्बर्ट हॉल भी आइकॉनिक रूप में विकसित होगा.

इसके लिए राज्य सरकार की ओर से बजट जारी किया गया, जिसके लिए विभागीय स्तर पर टैंडर प्रक्रिया जल्द पूरी होने पर आने वाले दिनों अलग रंग,नई तकनीकि और एक बटन दबाने पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इतिहास की जानकारी मिलेगी. अल्बर्ट हॉल के बाकी बचे भागों को वातानुकूलित के लिए तीनों ओर सेंसरयुक्त दरवाजे लगाएं जाएंगे,जिससे बाहरी पक्षियों के आवाजाही रूकेगी.

1. अल्बर्ट हॉल आइकॉनिक संग्रहालय के रूप में तैयार होगा.

2. एआई तकनीकि के उपयोग होने से पर्यटकों के सवाल का जबाव मिलेगा.

3. आमुख गैलरी (स्वागत कक्ष) अल्बर्ट हॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी.

4. एआई तकनीकि से सिक्कों पर लिखे बारिक शब्द देख जानकारी ले सकेंगे.

5. अल्बर्ट हॉल पर जगह-जगह एलईडी लगेगी,जहां एक बटन दबाने पर मिलेगी इतिहास की जानकारी.

6. 18 वीं और 19 वीं शताब्दी की पुरा वस्तुओं की एलईडी पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जानकारी पढ सकेंगे.

18 गैलरियों का होगा जीर्णोद्धार

बता दें कि केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल में 18 गैलेरियां बनी हुई है, जिसमें अलग-अलग पुरा वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है. इन 18 गैलेरियों की जानकारी बिना साउंड के एलईडी पर पर्यटक पढ सकेंगे. इसके साथ ही पर्यटक एआई के माध्यम से एलईडी पर राजस्थान के विभिन्न जिलों की पगडियां और साफे भी प्रदर्शित होंगे,जिसमें पर्यटक अपने सिर पर पगडी या साफे के साथ फोटो ले सकेंगे. अल्बर्ट हॉल की सबसे ज्यादा आकर्षित गैलेरी को नई तकनीकि के रूप में प्रदर्शित होगी साथ ही एलईडी पर भी पर्यटक देख,पढ सकेंगे,जिसमें हेल्प डेस्क, सेंसर गेट, भित्ती चित्र,पोटरी गैलेरी,मार्बल गैलरी,मूर्ति गैलेरी,अस्त्र-शस्त्र गैलेरी,लाख की गैलेरी,सिक्का गैलेरी,लघु पेंटिंग-3 गैलेरी,वुडन गैलेरी,टैक्सटाइल,आभूषण,मिट्टी गैलेरी,माली फल-फूल व्यापार गैलेरी,आइवेरी हाथी दांत की वस्तुओं की गैलेरी प्रदर्शित है.

तर्राष्ट्रीय स्तर के अल्बर्ट हॉल की सबसे आकर्षित द मम्मी जो कि 320वीं पूर्व मौर्य काल की मिश्र से लाई गई द मम्मी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है. इसके साथ ही जापान, वर्मा, नेपाल, इंग्लैंड, हंगरी, श्रीलंगा समेत यूरेपियन की कलात्मक टाइल्स वस्तुएं प्रदर्शित की गई है. जिसमें नेपाल की बुद्ध प्रतिमा,इंग्लैंड और हंगरी की वेजवुट पोटरी समेत अन्य देशों की टाइल्स,वस्तुएं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है. इसके साथ ही आर्ट आफ बॉम्बे की वस्तुएं,बकानेर की उस्ताकला सुनहरे रंग में,राजस्थान की रकडी, झुमका, लोंग, कंडमाला गले की प्रदर्शित की गई जो कि अब आने वाले दिनों में पर्यटक एक बटन दबाकर एलईडी पर पूरे इतिहास की जानकारी ले सकेंगे. जल्द ही अल्बर्ट हॉल के पूरे परिसर को रंग रोगन के साथ जीणोद्धार कार्य किया जाएगा. पर्यटकों के लिए कैफेटेरिया नये अंदाज और आकर्षक होगा.

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