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Rajasthan News: निर्जला एकादशी पर जयपुर में सेवा का महासंकल्प, 108 प्याऊ से 2.50 लाख लोगों तक पहुंचेगी राहत

Rajasthan News: जयपुर नगर निगम 25 जून को निर्जला एकादशी पर 'अमृत सेवा अभियान' के तहत 108 स्थानों पर प्याऊ व शिविर लगाकर 2.50 लाख लोगों को शर्बत-फलाहार बांटेगा. इसमें ऑनलाइन या QR कोड पंजीकरण कर आमजन और संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं, जिन्हें निगम आवश्यक सामग्री देगा.

Edited byArti PatelReported byDeepak Goyal
Published: Jun 11, 2026, 09:38 AM|Updated: Jun 11, 2026, 09:38 AM
Rajasthan News: निर्जला एकादशी पर जयपुर में सेवा का महासंकल्प, 108 प्याऊ से 2.50 लाख लोगों तक पहुंचेगी राहत
Image Credit: Amrit Seva Abhiyan Jaipur

Nirjala Ekadashi Jaipur: इस बार निर्जला एकादशी पर गुलाबी नगरी जयपुर में सेवा का एक अनूठा और बेहद व्यापक स्वरूप देखने को मिलेगा. भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच राहगीरों को राहत पहुंचाने के लिए जयपुर नगर निगम आगामी 25 जून को ‘अमृत सेवा अभियान’ शुरू करने जा रहा है. इस महाअभियान के तहत शहर भर में रिकॉर्ड 108 चिन्हित स्थानों पर भव्य प्याऊ और सेवा शिविर लगाए जाएंगे, जिसके जरिए एक ही दिन में करीब 2.50 लाख लोगों तक सेवा पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है.

शर्बत, ठंडाई से लेकर फलाहार तक का होगा वितरण
नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सेवा, सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व (Social Responsibility) की भावना को मजबूत करना है. एकादशी के दिन निगम मुख्यालय, सभी जोन कार्यालयों और शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेष शिविर लगेंगे. इन शिविरों में आमजन और राहगीरों के लिए शीतल जल, शर्बत, ठंडाई, शिकंजी, जूस, छाछ और फलाहार का निःशुल्क वितरण किया जाएगा.

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आम नागरिक और संस्थाएं भी बन सकती हैं सारथी, निगम देगा पूरा सामान
इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत इसकी जनभागीदारी है. इसमें सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं (NGOs) और आम नागरिक भी सीधे जुड़ सकते हैं. जो भी व्यक्ति या संस्था इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग देना चाहती है, वह आधिकारिक वेबसाइट www.amritseva.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकती है. इसके अलावा निगम द्वारा जारी QR कोड को स्कैन करके भी सीधा पंजीकरण कराया जा सकेगा. जैसे ही किसी संस्था या नागरिक का पंजीकरण और स्थान फाइनल हो जाएगा, नगर निगम उन्हें व्यवस्थित शिविर चलाने के लिए कई सामान मुफ्त उपलब्ध कराएगा जैसे- कैनोपी (Tent/Canopy), टेबल और कुर्सियां, पंखे, फ्रंट ब्रांडिंग बैनर और सामान्य स्वच्छता एवं कचरा निस्तारण संबंधी आवश्यक सहयोग आदि.

नगर निगम आयुक्त ने सभी शहरवासियों, युवाओं और प्रबुद्ध जनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आगे आएं और इस 'अमृत सेवा अभियान' को एक उत्सव के रूप में मनाएं, ताकि जयपुर की सामाजिक संवेदनशीलता और आपसी सहयोग की संस्कृति को पूरे देश में एक नई मिसाल के रूप में पेश किया जा सके.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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