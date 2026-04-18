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Rajasthan News: दिल्ली से चोरी, जयपुर में पकड़ी गई स्कॉर्पियो, शातिर गिरोह का बड़ा खुलासा

Rajasthan News: जयपुर की जालूपुरा पुलिस ने चोरी की गाड़ियों के इंजन, चेचिस और नंबर प्लेट बदलने वाले शातिर गिरोह के सदस्य विक्रम जांगिड़ को गिरफ्तार किया है. दिल्ली से चुराई गई स्कॉर्पियो को फर्जी नंबरों के साथ शहर में चलाया जा रहा था. पुलिस अब गिरोह की तलाश में है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 18, 2026, 03:30 PM|Updated: Apr 18, 2026, 03:36 PM
Rajasthan News: दिल्ली से चोरी, जयपुर में पकड़ी गई स्कॉर्पियो, शातिर गिरोह का बड़ा खुलासा
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Jaipur News: राजस्थान में अपराधी इतने शातिर हो चले है कि अब पुलिस के लिए चैलेंज बन गए है. बदमाश हर दिन नित नए कारनामों से पुलिस को चकमा दे रहे हैं लेकिन इस बार पुलिस ने एक शातिर अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है जो गाड़ीयों में अन्य गाड़ियों के इंजिन, चेचिस नम्बर,नम्बर प्लेट बदल कर चला रहा था.

ट्रैफिक चेकिंग में खुला 'इंजन-चेचिस' का खेल

जयपुर की जालूपुरा पुलिस ने कारवाई की है जिसमे वाहन चालक द्वारा चुराई हुई स्कॉर्पियो कार पर नम्बर प्लेट, चेचिस नम्बर बदलकर चला रहा था. ट्रैफ़िक पुलिस ने जब आरोपी को रोका तो जब गाड़ी के काग़ज़ात चेक किए तो इस बात का ख़ुलासा हुआ उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ. शिकायतकर्ता ने कहा की उसकी कार के नम्बर की आरोपी इस्तेमाल कर रहा था . जब पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू की तो शहर में एक स्कॉर्पियो को पकड़ा उसकी जांच की तो एक बार तो पुलिस भी भौंचक्का हो गई. हरियाणा नम्बर की स्कॉर्पियो चोरी की है जो दिल्ली से चुराई गई थी और उसके चेचिस नम्बर किसी अन्य गाड़ी के इतना ही नहीं जो नम्बर प्लेट लगी हुई है वो भी किसी अन्य की गाड़ी की पाई गई. पुलिस ने चालक विक्रम जांगिड़ को गिरफ्तार कर फर्जी स्कॉर्पियो को जब्त किया. पकड़ा गया आरोपी विक्रम जांगिड़ मूलतः जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के नाथावला का रहने वाला है और हाल फिलहाल जयपुर के वैशाली नगर में किराए पर रहता है.

अब 'मास्टरमाइंड' की तलाश

पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी चोरी किये हुए वाहनों पर पहचान छुपाने के लिए अन्य किसी रजिस्टर्ड वाहन की नम्बर प्लेट लगाते लेते हैं. और फिर शहर में आसानी से वाहन का उपयोग करते हैं. लेकिन पुलिस को मिली जानकारी के बाद पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है. अब गिरफ्तार आरोपी से पुलिस अन्य जानकारियां जुटाने में जुटी है. सम्भवतः इस गिरोह के तार किसी बड़े शहरों में होने की संभावना है. पुलिस को शक है कि राजस्थान सहित पूरे भारत में जो गाड़ियां चोरी हो रही है गाड़ी को काटकर उसके पार्ट्स अन्य गाड़ियों में रीसेंबल करके उन्हें बेचे जा रहा है. जिस स्कॉर्पियो गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा है उसके लिए अर्ज पुर्जे भी अलग अलग कंपनी के हैं आरोपी को दस्तावेजों के नाम केवल आरसी दिया गया है.

पुलिस जांच में शुरुआती स्तर पर केवल ख़रीदार पकड़ में आया है, पुलिस अब गाड़ी को बेचने वाले दलाल और गाड़ी काटने वाले गिरोह की तलाश में जुटी हुई है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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