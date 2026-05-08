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जयपुर के IAS प्रकाश राजपुरोहित को केंद्र में बड़ा प्रमोशन! रक्षा मंत्रालय में मिली अहम जिम्मेदारी

Rajasthan News: जयपुर के IAS अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. 2010 बैच के राजस्थान कैडर अधिकारी राजपुरोहित को रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वे अमित सतीजा की जगह 8 अप्रैल 2030 तक कार्यभार संभालेंगे.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: May 08, 2026, 09:37 PM|Updated: May 08, 2026, 09:37 PM
जयपुर के IAS प्रकाश राजपुरोहित को केंद्र में बड़ा प्रमोशन! रक्षा मंत्रालय में मिली अहम जिम्मेदारी
Image Credit: IAS Prakash Rajpurohit

IAS Prakash Rajpurohit: जयपुर के IAS अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. राजस्थान कैडर के 2010 बैच के IAS राजपुरोहित को रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं और वे 8 अप्रैल 2030 तक संयुक्त कार्यकाल के लिए इस पद पर काम करेंगे. प्रकाश राजपुरोहित अब अमित सतीजा की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे.

प्रकाश राजपुरोहित राजस्थान कैडर के चर्चित IAS अधिकारियों में गिने जाते हैं. वे अपनी सादगी, तेज फैसलों और प्रशासनिक कामकाज की अलग शैली के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कई जिलों में कलेक्टर के रूप में काम किया है और वर्तमान में केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं. प्रकाश राजपुरोहित का जन्म 28 फरवरी 1986 को राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ था. उन्होंने शुरुआती पढ़ाई राजस्थान से पूरी की. इसके बाद उन्होंने Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tech किया. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी.

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उन्होंने साल 2009 की UPSC सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की थी. बेहद कम उम्र में इतनी शानदार रैंक लाने के बाद वे देशभर में चर्चा में आ गए थे. वे 2010 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं. अपने प्रशासनिक करियर में वे बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, अजमेर, अलवर, जोधपुर और जयपुर जैसे जिलों में जिला कलेक्टर रह चुके हैं. जयपुर कलेक्टर के रूप में उनकी कार्यशैली काफी चर्चा में रही. एक जनसुनवाई के दौरान दिव्यांग फरियादी को अपनी टेबल पर बैठाकर समस्या सुनने की घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी.

वे राजस्थान में जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भी मिशन डायरेक्टर रह चुके हैं. प्रशासनिक काम के साथ-साथ वे युवाओं को मोटिवेट करने और करियर गाइडेंस देने के लिए भी जाने जाते हैं. कई लोग उन्हें एक शांत और जमीन से जुड़े अधिकारी के रूप में देखते हैं. हाल ही में केंद्र सरकार ने उन्हें जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के पदों के लिए एंपैनल किया है. वर्तमान में वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं.

प्रकाश राजपुरोहित की पहचान सिर्फ एक अफसर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी होती है जो आम लोगों से सीधे जुड़कर काम करना पसंद करते हैं. उनकी सादगी और काम करने का तरीका अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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