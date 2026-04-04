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एसआई भर्ती-2021 रहेगी रद्द! हाईकोर्ट ने बरकरार रखा बड़ा फैसला, RPSC को झटका

Rajasthan News: एसआई भर्ती 2021 रद्द ही रहेगी. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा और सरकार व चयनित अभ्यर्थियों की अपील खारिज की. पेपर लीक और अनियमितताओं के चलते लिया गया फैसला, युवाओं के लिए अहम माना जा रहा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByMahesh pareek
Published:Apr 04, 2026, 06:11 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 06:11 PM IST

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एसआई भर्ती-2021 रहेगी रद्द! हाईकोर्ट ने बरकरार रखा बड़ा फैसला, RPSC को झटका

Rajasthan SI Exam 2021 Cancelled: सब इंस्पेक्टर भर्ती (एसआई)-2021 को लेकर चल रहा विवाद अब साफ हो गया है. भर्ती रद्द ही रहेगी. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ के फैसले को सही मानते हुए उसे बरकरार रखा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार (4 अप्रैल) को सरकार और चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दायर अपीलों पर अपना फैसला सुनाया. हालांकि, डिवीजन बेंच ने एकलपीठ द्वारा आरपीएससी के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को निरस्त कर दिया है.

इस मामले में करीब ढाई महीने पहले, 19 जनवरी को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक, गड़बड़ी और गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए पूरी भर्ती को रद्द कर दिया था. इसके बाद इस फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील की गई थी.

गैर चयनित अभ्यर्थियों के वकील हरेंद्र नील ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह बेरोजगार युवाओं के लिए न्याय की जीत है. उनका कहना है कि साल 2021 से यह मामला लगातार चल रहा था और बड़े स्तर पर पेपर लीक होने के कारण यह बेहद गंभीर हो गया था. ऐसे में कोर्ट का यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए अहम माना जा रहा है.

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एकलपीठ के फैसले के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था. डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर 2025 को अंतरिम आदेश देते हुए भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को सुनवाई करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए. साथ ही हाईकोर्ट की खंडपीठ को तीन महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करने को कहा गया था.

गौरतलब है कि राजस्थान हाई कोर्ट की एकलपीठ ने करीब सात महीने पहले इस भर्ती को रद्द किया था. 859 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जिसमें कई ट्रेनी एसआई भी पकड़े गए थे. जस्टिस समीर जैन ने अपने विस्तृत आदेश में साफ कहा था कि पेपर पूरे प्रदेश में फैला था और इस मामले में आरपीएससी के कुछ सदस्यों की भूमिका भी सामने आई थी.

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