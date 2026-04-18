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Nari Shakti Vandan Adhiniyam: हाथों में तख्तियां, जुबां पर नारे... निशाने पर कांग्रेस-राहुल, BJP का जयपुर की सड़कों पर आक्रोश प्रदर्शन

Rajasthan News: जयपुर में महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया. राखी राठौड़ और सुमन शर्मा ने कांग्रेस को 'महिला विरोधी' बताते हुए 20 अप्रैल को जयपुर में प्रदेशव्यापी महा-सम्मेलन का आह्वान किया है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 18, 2026, 04:31 PM|Updated: Apr 18, 2026, 04:31 PM
Nari Shakti Vandan Adhiniyam: हाथों में तख्तियां, जुबां पर नारे... निशाने पर कांग्रेस-राहुल, BJP का जयपुर की सड़कों पर आक्रोश प्रदर्शन
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BJP Women Protest Jaipur: नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजस्थान में भी सियासी पारा चढ़ गया है. लोकसभा में विधेयक पारित नहीं हो पाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों से खिलवाड़ का आरोप लगाया है. इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और इसे महिला विरोधी रवैया बताया.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम
जयपुर की सड़कों पर शनिवार को चूल्हा चौका और बेलन वाले हाथों में तख्तियां. जुबां पर नारे... और निशाने पर कांग्रेस, राहुल गांधी और विपक्ष थे. बीजेपी महिला मोर्चा और महिला नेताओं की ओर से किए शक्ति प्रदर्शन में इसी प्रकार का नजारा था. नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरने के मामले को लेकर बीजेपी ने राजधानी जयपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. महिला कार्यकर्ता पहले बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर जुटीं. इसके बाद रैली के रूप में मार्च करते हुए चौमूं हाउस सर्किल तक पहुंची. प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि यह विधेयक महिलाओं को राजनीति में बराबरी की हिस्सेदारी देने की दिशा में बड़ा कदम था. लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध कर महिलाओं की प्रगति रोकने का काम किया है.

प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ का कांग्रेस पर तीखा हमला

बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि संसद में इस बिल के खिलाफ मतदान करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने को लेकर कभी गंभीर नहीं रहे. चुनाव के समय महिलाओं की बात की जाती है, लेकिन जब फैसले का वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं. राखी राठौड़ ने इसे ऐतिहासिक मौका बताते हुए कहा कि महिलाओं को नीति निर्माण में सीधी भागीदारी का रास्ता खुल सकता था,लेकिन कांग्रेस ने पुरानी सोच दिखा दी.

राखी राठौड़ ने कांग्रेस के पुराने फैसलों का भी जिक्र किया. शाहबानो प्रकरण से लेकर तीन तलाक तक,उन्होंने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए और कहा कि पार्टी हमेशा महिलाओं के मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाती रही है. साथ ही उन्होंने 20 अप्रैल को जयपुर में प्रदेशभर से हजारों महिलाओं के जुटने का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस को आईना दिखाया जाएगा.

विपक्षी नेताओं पर बरसीं सुमन शर्मा और सरिता गैना
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा ने विपक्ष के रवैये को अहंकारपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि सदन में बिल गिरने के बाद विपक्ष के नेताओं का जश्न मनाना,महिलाओं की भावनाओं का अपमान है. ये सब इस तरह से जैसे कौरवों ने द्रोपदी का चीर हरण कर रहे हो. सुमन शर्मा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरह प्रतिक्रिया दी गई, उसे महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी. उन्होंने विपक्षी महिला नेताओं के विरोध पर भी सवाल उठाए और कहा कि महिलाओं को तय करना होगा कि कौन दल वास्तव में उनके अधिकारों के साथ खड़ा है.


वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता गैना ने महिलाओं से एकजुट होने की अपील की. उन्होंने कहा कि आधी आबादी यदि संगठित होकर आवाज उठाए,तो कोई भी ताकत उनके अधिकारों को नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी उनके अधिकारों को दबाने की हिम्मत न कर सके. सरिता गैना ने कांग्रेस और सहयोगी दलों पर आरोप लगाया कि वे महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते.


नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद से सड़क तक सियासत गरमा चुकी है. जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा के इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजस्थान की राजनीति में भी जोर पकड़ सकता है. अब देखना होगा कि विपक्ष इन आरोपों का क्या जवाब देता है, और क्या यह मुद्दा चुनावी रण में महिलाओं के वोट बैंक को प्रभावित करेगा.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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