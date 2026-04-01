जयपुर बाल महोत्सव में 15 अप्रैल तक कर सकते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन, 41 जिलों के बच्चे लेंगे हिस्सा

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने नया शैक्षणिक सत्र आज से शुरू कर दिया है. सरकार के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित 'जयपुर बाल महोत्सव' की तिथियों में बदलाव किया गया है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसमें भाग लेने का अवसर मिल सके और उनकी पढ़ाई पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े.

शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को देखते हुए अब कार्यक्रम की समय-सारिणी को आगे बढ़ाया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि स्कूल खुलने के शुरुआती दिनों में बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव न हो और वे उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग ले सकें.

इस महोत्सव में राजस्थान के 41 जिलों के बच्चे अपने-अपने शहरों, कस्बों और गांवों की विशेषताओं, स्थानीय खानपान, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी अनोखी बातों को प्रस्तुत करेंगे. यह मंच बच्चों को अपनी रचनात्मकता, नवाचार और स्थानीय पहचान को सामने लाने का अवसर प्रदान करेगा.

पंजीकरण की अंतिम तिथि

राज्य सरकार के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए जयपुर बाल महोत्सव में भाग लेने के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अप्रैल कर दी गई है. डिजिटल बाल मेला की संस्थापक जान्हवी शर्मा ने बताया कि कई जिलों से बच्चों ने अपने वीडियो बनाकर भेजे है. अपने जिले की खास बात बताने वाला वीडियो बनाकर बच्चों को इसमें भाग लेना है.

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'जयपुर बाल महोत्सव' का पोस्टर विमोचन करते हुए कहा था कि बच्चे अपने जिले की नायाब बाते बताए. मल्टीनेशनल कंपनी कॉगनिवेरा के संस्थापक कमलेश शर्मा ने इसे एक बड़ी शुरुआत बताते हुए बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात कही.

ऐसे कर सकते हैं पंजीकरण

इस महोत्सव का उद्देश्य बच्चों को अपनी जड़ों और स्थानीय पहचान से जोड़ना, उनमें रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करना और राजस्थान के विभिन्न जिलों की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और पर्यटन संभावनाओं को एक साझा मंच पर प्रस्तुत करना है. महोत्सव में भाग लेने के इच्छुक बच्चे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से 8005915026 पर पंजीकरण कर सकते हैं.

Reporter- Ramawatar Isran

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