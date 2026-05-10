/Rajasthan News: आधी रात एक्टिवा पर निकले जयपुर के कलेक्टर, शहर में दिखा ऐसा नजारा

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Rajasthan News: जयपुर कलेक्टर संदेश नायक और निगम आयुक्त ओम कसेरा ने देर रात एक्टिवा पर सवार होकर 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' का जायजा लिया. अधिकारियों ने रात में जुटे 2000 सफाईकर्मियों का फीडबैक लिया और व्यवस्था में सुधार के लिए मौके पर ही कड़े निर्देश जारी किए.
Jaipur Collector Night Inspection: राजधानी जयपुर की सड़कों पर बीती रात एक अनोखा नजारा देखने को मिला. जब शहर गहरी नींद में सो रहा था, तब जयपुर के दो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी-जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा किसी सरकारी लवाजमे या नीली बत्ती वाली गाड़ी के बजाय एक साधारण एक्टिवा स्कूटी पर सवार होकर गलियों की खाक छान रहे थे.
'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' की जमीनी हकीकत
नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' की हकीकत जानने के लिए दोनों अफसरों ने यह 'सरप्राइज इंस्पेक्शन' किया. बता दें कि स्कूटी की कमान खुद निगम आयुक्त ओम कसेरा ने संभाल रखी थी, जबकि पीछे बैठकर कलेक्टर संदेश नायक शहर की सफाई व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे. दोनों ही अधिकारियों ने हेलमेट लगाकर सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया.
'जब शहर सोता है, तब ये निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान चारदीवारी क्षेत्र समेत कई इलाकों में 2000 से ज्यादा सफाईकर्मी मुस्तैद मिले. कलेक्टर संदेश नायक ने सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, 'जब शहर सो रहा है, तब सफाई अभियान पूरी ताकत से चल रहा है.' कलेक्टर ने माना कि फील्ड में अभी कुछ कमियां हैं और कचरे के ढेर भी मिले हैं, जिन्हें सुधारने के लिए मौके पर ही निर्देश दिए गए. उन्होंने आमजन के सहयोग को इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत बताया.
मुख्यमंत्री की मंशा, चमकेगा गुलाबी शहर
निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा है कि जयपुर आने वाले पर्यटक यहां की स्वच्छता की अच्छी छवि लेकर जाएं. इसी निर्देश के तहत अधिकारी अब ऑफिस के बजाय सीधे फील्ड में मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
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