जयपुर डेयरी ने किसानों को दिया दिवाली गिफ्ट! 25 रुपए प्रति किलोग्राम की खरीद दर के साथ मिलेगा 4 रुपए का अतिरिक्त बोनस

Jaipur Dairy: जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) ने दूध की खरीद दर में फिर से वृद्धि की है. यह पिछले सात महीनों में पांचवीं बार है जब दूध खरीद कीमत में इजाफा किया गया है. इस बार वृद्धि 25 रुपए प्रति किलो फैट की दर से की गई है. इसके साथ ही, सभी दूध देने वाले समिति सदस्यों को 4 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा.

डेयरी के एमडी ने बताया

जयपुर डेयरी के एमडी मनीष फौजदार ने बताया कि अब दुग्ध उत्पादकों से दूध 875 रुपए की बजाय 900 रुपए प्रति किलो फैट की दर से खरीदा जाएगा. इसके अलावा दीपावली पर 1 से 21 अक्टूबर तक 4 रुपए प्रति लीटर का बोनस भी दिया जाएगा. फौजदार ने आगे कहा कि इस बढ़ोतरी के तहत दुग्ध उत्पादकों को 1 से 21 अक्टूबर तक दूध के लिए 900 रुपए प्रति किलो फैट, 2 रुपए प्रति किलो फिक्स राशि, 5 रुपए प्रति किलो फैट (मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना) और 4 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा.

21 अक्टूबर के बाद बोनस कर दिया जाएगा समाप्त

21 अक्टूबर के बाद यह बोनस समाप्त कर दिया जाएगा. जयपुर डेयरी ने मार्च के अंत में सबसे पहले दूध की खरीद दर 50 रुपए प्रति किलो फैट बढ़ाई थी. इसके बाद 30 अप्रैल को 25 रुपए, 10 जुलाई को 25 रुपए और अगस्त में 25 रुपए प्रति किलो फैट की दर से बढ़ोतरी की गई थी. जयपुर और दौसा जिले में करीब 3,500 पंजीकृत डेयरी सहकारी समितियां हैं. इन समितियों से लगभग 2.20 लाख दुग्ध उत्पादक सीधे जयपुर डेयरी को दूध बेचते हैं. नई दरों से इन दुग्ध उत्पादकों को सीधे लाभ मिलेगा.

