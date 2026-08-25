Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में पानी के बिलों का सच क्या? बिना रीडिंग के आया बिल या पुराना डेटा किया कॉपी-पेस्ट? जानें पूरा मामला

जयपुर में पानी के बिलों का सच क्या? बिना रीडिंग के आया बिल या पुराना डेटा किया कॉपी-पेस्ट? जानें पूरा मामला

Rajasthan News: जयपुर में पेयजल बिलिंग सिस्टम पर सवाल खड़े हुए हैं. मानसरोवर में बिना मीटर रीडिंग के बिल और चार साल पुराने AEN के नाम से बिल जारी होने का मामला सामने आया है. विभाग ने एजेंसी पर कार्रवाई और पेनल्टी की बात कही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 25, 2026, 07:50 PM IST | Updated:Aug 25, 2026, 07:50 PM IST
जयपुर में पानी के बिलों का सच क्या? बिना रीडिंग के आया बिल या पुराना डेटा किया कॉपी-पेस्ट? जानें पूरा मामला
Image Credit: जयपुर में पेयजल बिलिंग सिस्टम पर सवाल खड़े हुए हैं.

Jaipur Water Supply Department: जयपुर में जलदाय विभाग की पेयजल बिलिंग व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मानसरोवर इलाके में सामने आए एक पानी के बिल ने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि उपभोक्ताओं के घर पर वास्तविक मीटर रीडिंग लिए बिना बिल जारी किए गए. इतना ही नहीं, कुछ बिल ऐसे इंजीनियर के नाम और साइनिंग के साथ बांटे गए, जो करीब चार साल पहले उस कार्यालय में तैनात थे. जुलाई में शहर के करीब 5 लाख 37 हजार उपभोक्ताओं के बिलिंग और वितरण का काम करीब 4 करोड़ रुपये में मैसर्स रूद्र सिस्टम को दिया गया था. अब इसी व्यवस्था को लेकर विभाग से लेकर एजेंसी तक सवालों के घेरे में हैं.

4 करोड़ की बिलिंग व्यवस्था पर उठे सवाल
जयपुर में पेयजल बिल बांटने की जिम्मेदारी निजी एजेंसी मैसर्स रूद्र सिस्टम को दी गई है. इसके लिए करीब 4 करोड़ रुपये का ठेका बताया जा रहा है. एजेंसी को शहर के करीब 5 लाख 37 हजार उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग, बिल तैयार करने और बिल बांटने से जुड़ा काम करना है. लेकिन मानसरोवर के साउथ-11 सब डिवीजन से सामने आए मामले ने इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बिलिंग का काम नई एजेंसी को दिया गया है तो बिल तैयार करने और जारी करने की प्रक्रिया में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अगर एक इलाके में पुराने अधिकारी के नाम से बिल जारी हो सकते हैं तो क्या दूसरे इलाकों में भी ऐसी गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच भी जरूरी हो जाती है.

चार साल पुराने AEN के नाम से बिल कैसे जारी हुआ?
मानसरोवर क्षेत्र में सामने आए बिल पर ऐसे अधिकारी का नाम और साइनिंग दिखाई दी, जो करीब चार साल पहले उस सब डिवीजन में तैनात थे. जानकारी के अनुसार दिनेश शर्मा पहले साउथ-11 सब डिवीजन में AEN के पद पर काम कर चुके हैं. वर्तमान में उनके विशेष परियोजना जयपुर में अधिशाषी अभियंता के पद पर कार्यरत होने की जानकारी सामने आई है.

ऐसे में सवाल यह है कि पुराने पद और पुराने अधिकारी के नाम से वर्तमान बिल कैसे जारी हो गए? क्या बिलिंग सिस्टम में पुराना डाटा ही इस्तेमाल किया गया या बिल तैयार करने के दौरान किसी स्तर पर इसकी जांच नहीं हुई? आम उपभोक्ता के लिए यह समझना भी मुश्किल है कि बिल पर अधिकारी का नाम और साइनिंग सही है या नहीं. इसलिए यह जिम्मेदारी विभाग और बिलिंग एजेंसी की बनती है कि बिल जारी होने से पहले सभी जानकारी सही तरीके से जांची जाए.

बिना मीटर देखे बिल बनाने का आरोप
इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा मीटर रीडिंग से जुड़ा है. आरोप है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के घरों पर वास्तविक मीटर रीडिंग लिए बिना बिल तैयार किए गए. अगर ऐसा हुआ है तो इससे उपभोक्ता के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह होगी कि उसके बिल में दिखाई गई पानी की खपत सही है या नहीं.

सामने आए बिल में अप्रैल और मई 2026 की रीडिंग से जुड़े आंकड़ों में समानता दिखाई देने की बात कही जा रही है. इससे संदेह पैदा हुआ कि क्या मीटर की वास्तविक रीडिंग ली गई थी या पिछली जानकारी के आधार पर सिस्टम में खपत दर्ज कर दी गई. यदि किसी उपभोक्ता की वास्तविक खपत कम है लेकिन बिल में ज्यादा खपत दर्ज हो गई, तो उसे बिना गलती के भी ज्यादा रकम चुकानी पड़ सकती है.

30 हजार रुपये तक का बिल बना चिंता का कारण
मामले में बिना वास्तविक मीटर रीडिंग के बिल बनने की बात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पेयजल बिल की रकम खपत के आधार पर बदलती है. अगर सिस्टम में गलत रीडिंग दर्ज हो जाए तो उपभोक्ता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है. सामने आए मामले में करीब 30 हजार रुपये तक के बिल का सवाल उठाया गया है.

हालांकि हर उपभोक्ता के बिल में इतनी बड़ी रकम हो, ऐसा कहना सही नहीं होगा. लेकिन अगर मीटर रीडिंग और बिल में दर्ज खपत के बीच अंतर है तो इसकी जांच जरूरी है. एक गलत बिल को केवल तकनीकी गलती मानकर छोड़ना आसान है, लेकिन लाखों उपभोक्ताओं से जुड़ी व्यवस्था में छोटी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है.

कितने बिल गलत जारी हुए, इस पर भी सवाल
विभाग की ओर से मामले को लेकर अलग-अलग संख्या सामने आने की बात कही गई है. अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ के अनुसार फर्म रूद्र सिस्टम से बिल छापने में गलती हुई और करीब 500 बिल गलत इंजीनियर के नाम से बांटे गए. वहीं दूसरी ओर करीब 6 हजार बिल गलत साइनिंग के साथ बांटे जाने की जानकारी भी सामने आई है.

यही वजह है कि अब यह साफ करना जरूरी है कि आखिर कितने बिलों में गलती हुई. क्या गलती केवल अधिकारी के नाम और साइनिंग तक सीमित थी या बिल में दर्ज मीटर रीडिंग और पानी की खपत में भी गड़बड़ी हुई? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा.

रीडिंग से लेकर बिल बांटने तक निजी एजेंसी की जिम्मेदारी
पेयजल बिलिंग की पूरी प्रक्रिया में निजी एजेंसी की भूमिका काफी अहम है. मीटर रीडिंग लेने से लेकर बिल तैयार करने और उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम एजेंसी के जिम्मे बताया गया है. ऐसे में यह देखना भी जरूरी है कि एजेंसी ने यह काम खुद किया या किसी दूसरी एजेंसी से कराया.

जानकारी के अनुसार रूद्र सिस्टम ने काम आगे दूसरी एजेंसी को सबलेट किया. अब सवाल यह उठता है कि अगर ठेके पर लिया गया काम आगे किसी दूसरी एजेंसी को दिया गया तो इसकी अनुमति किस स्तर पर ली गई थी. साथ ही विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी किस तरह की.

मीटर रीडिंग से लेकर बिल बनने तक हर चरण में जांच की व्यवस्था होनी चाहिए. अगर किसी स्तर पर कर्मचारी ने गलत रीडिंग दर्ज की या सिस्टम में गलत जानकारी डाली तो उसे पकड़ने का तरीका भी होना चाहिए. इसी तरह बिल छपने से पहले अधिकारी का नाम, पद और अन्य जरूरी जानकारी भी जांची जानी चाहिए.

क्या जयपुर के दूसरे इलाकों में भी हुई ऐसी गलती?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मामला केवल मानसरोवर के कुछ बिलों तक सीमित है या जयपुर के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई है. शहर में लाखों पेयजल उपभोक्ता हैं और अगर किसी बड़े हिस्से में बिना वास्तविक रीडिंग के बिल जारी हुए हैं तो इसका असर बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ सकता है.

इसलिए केवल गलत बिल सामने आने के बाद उसे ठीक करना पर्याप्त नहीं होगा. विभाग को यह भी देखना होगा कि कितने बिलों में मीटर रीडिंग सही दर्ज हुई, कितने बिल पुराने डाटा के आधार पर बनाए गए और कितने बिल गलत अधिकारी के नाम से जारी हुए. जरूरत पड़ने पर अलग-अलग क्षेत्रों के बिलों की जांच कर स्थिति साफ करनी होगी.

विभाग ने कार्रवाई की बात कही
मामले को लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने कहा है कि मैसर्स रूद्र सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नियमों के अनुसार फर्म पर पेनल्टी लगाने की बात भी कही गई है. अब देखना होगा कि जांच के बाद कितनी गड़बड़ी सामने आती है और जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होती है.

उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी है कि वे अपने पानी के बिल को ध्यान से देखें. बिल में पिछली और वर्तमान रीडिंग, खपत और बिल की रकम की जांच करें. अगर मीटर की वास्तविक स्थिति और बिल में दर्ज रीडिंग में अंतर है तो विभाग से शिकायत की जा सकती है. गलत बिल होने की स्थिति में उसे समय रहते ठीक करवाना जरूरी है.

सवाल सिर्फ एक बिल का नहीं, पूरे सिस्टम का है
जयपुर में सामने आया यह मामला केवल एक उपभोक्ता के बिल या पुराने अधिकारी के नाम से जारी बिल तक सीमित नहीं है. असली सवाल राजधानी के लाखों लोगों से जुड़ी पेयजल बिलिंग व्यवस्था की भरोसेमंदता का है. जब इतने बड़े स्तर पर निजी एजेंसी को काम दिया गया है तो विभाग की निगरानी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए.

अब देखना होगा कि जलदाय विभाग की जांच में क्या सामने आता है. क्या गलती केवल बिल प्रिंटिंग की थी या मीटर रीडिंग में भी गड़बड़ी हुई? कितने उपभोक्ताओं को प्रभावित बिल मिले और क्या उन्हें दोबारा सही बिल जारी किए जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब मिलने के बाद ही साफ होगा कि जयपुर की 4 करोड़ रुपये की पेयजल बिलिंग व्यवस्था में गलती आखिर कहां हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

कांग्रेस का ‘मिशन निकाय चुनाव’ तैयार! टिकट से बगावत और बोर्ड तक, ऐसे साधेगी पूरा चुनावी गेम

Explainer: राजस्थान की बेटियां बनेंगी ‘ब्लैक कैट’ जैसी कमांडो! NSG की 12 हफ्ते की खतरनाक ट्रेनिंग, जानें पूरी कहानी

राजस्थान का ₹815 करोड़ का ‘विदेशी मुद्रा कांड’ क्या है? 1,674 फॉर्म 15CB से विदेश भेजे गए करोड़ों, जानें पूरा मामला

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news
Jaipur news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में पानी के बिलों का सच क्या? बिना रीडिंग के आया बिल या पुराना डेटा किया कॉपी-पेस्ट? जानें पूरा मामला
2
3
4
5