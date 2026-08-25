/जयपुर में पानी के बिलों का सच क्या? बिना रीडिंग के आया बिल या पुराना डेटा किया कॉपी-पेस्ट? जानें पूरा मामला

Jaipur Water Supply Department: जयपुर में जलदाय विभाग की पेयजल बिलिंग व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मानसरोवर इलाके में सामने आए एक पानी के बिल ने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि उपभोक्ताओं के घर पर वास्तविक मीटर रीडिंग लिए बिना बिल जारी किए गए. इतना ही नहीं, कुछ बिल ऐसे इंजीनियर के नाम और साइनिंग के साथ बांटे गए, जो करीब चार साल पहले उस कार्यालय में तैनात थे. जुलाई में शहर के करीब 5 लाख 37 हजार उपभोक्ताओं के बिलिंग और वितरण का काम करीब 4 करोड़ रुपये में मैसर्स रूद्र सिस्टम को दिया गया था. अब इसी व्यवस्था को लेकर विभाग से लेकर एजेंसी तक सवालों के घेरे में हैं.

4 करोड़ की बिलिंग व्यवस्था पर उठे सवाल

जयपुर में पेयजल बिल बांटने की जिम्मेदारी निजी एजेंसी मैसर्स रूद्र सिस्टम को दी गई है. इसके लिए करीब 4 करोड़ रुपये का ठेका बताया जा रहा है. एजेंसी को शहर के करीब 5 लाख 37 हजार उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग, बिल तैयार करने और बिल बांटने से जुड़ा काम करना है. लेकिन मानसरोवर के साउथ-11 सब डिवीजन से सामने आए मामले ने इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बिलिंग का काम नई एजेंसी को दिया गया है तो बिल तैयार करने और जारी करने की प्रक्रिया में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अगर एक इलाके में पुराने अधिकारी के नाम से बिल जारी हो सकते हैं तो क्या दूसरे इलाकों में भी ऐसी गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच भी जरूरी हो जाती है.

चार साल पुराने AEN के नाम से बिल कैसे जारी हुआ?

मानसरोवर क्षेत्र में सामने आए बिल पर ऐसे अधिकारी का नाम और साइनिंग दिखाई दी, जो करीब चार साल पहले उस सब डिवीजन में तैनात थे. जानकारी के अनुसार दिनेश शर्मा पहले साउथ-11 सब डिवीजन में AEN के पद पर काम कर चुके हैं. वर्तमान में उनके विशेष परियोजना जयपुर में अधिशाषी अभियंता के पद पर कार्यरत होने की जानकारी सामने आई है.

ऐसे में सवाल यह है कि पुराने पद और पुराने अधिकारी के नाम से वर्तमान बिल कैसे जारी हो गए? क्या बिलिंग सिस्टम में पुराना डाटा ही इस्तेमाल किया गया या बिल तैयार करने के दौरान किसी स्तर पर इसकी जांच नहीं हुई? आम उपभोक्ता के लिए यह समझना भी मुश्किल है कि बिल पर अधिकारी का नाम और साइनिंग सही है या नहीं. इसलिए यह जिम्मेदारी विभाग और बिलिंग एजेंसी की बनती है कि बिल जारी होने से पहले सभी जानकारी सही तरीके से जांची जाए.

बिना मीटर देखे बिल बनाने का आरोप

इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा मीटर रीडिंग से जुड़ा है. आरोप है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के घरों पर वास्तविक मीटर रीडिंग लिए बिना बिल तैयार किए गए. अगर ऐसा हुआ है तो इससे उपभोक्ता के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह होगी कि उसके बिल में दिखाई गई पानी की खपत सही है या नहीं.

सामने आए बिल में अप्रैल और मई 2026 की रीडिंग से जुड़े आंकड़ों में समानता दिखाई देने की बात कही जा रही है. इससे संदेह पैदा हुआ कि क्या मीटर की वास्तविक रीडिंग ली गई थी या पिछली जानकारी के आधार पर सिस्टम में खपत दर्ज कर दी गई. यदि किसी उपभोक्ता की वास्तविक खपत कम है लेकिन बिल में ज्यादा खपत दर्ज हो गई, तो उसे बिना गलती के भी ज्यादा रकम चुकानी पड़ सकती है.

30 हजार रुपये तक का बिल बना चिंता का कारण

मामले में बिना वास्तविक मीटर रीडिंग के बिल बनने की बात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पेयजल बिल की रकम खपत के आधार पर बदलती है. अगर सिस्टम में गलत रीडिंग दर्ज हो जाए तो उपभोक्ता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है. सामने आए मामले में करीब 30 हजार रुपये तक के बिल का सवाल उठाया गया है.

हालांकि हर उपभोक्ता के बिल में इतनी बड़ी रकम हो, ऐसा कहना सही नहीं होगा. लेकिन अगर मीटर रीडिंग और बिल में दर्ज खपत के बीच अंतर है तो इसकी जांच जरूरी है. एक गलत बिल को केवल तकनीकी गलती मानकर छोड़ना आसान है, लेकिन लाखों उपभोक्ताओं से जुड़ी व्यवस्था में छोटी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है.

कितने बिल गलत जारी हुए, इस पर भी सवाल

विभाग की ओर से मामले को लेकर अलग-अलग संख्या सामने आने की बात कही गई है. अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ के अनुसार फर्म रूद्र सिस्टम से बिल छापने में गलती हुई और करीब 500 बिल गलत इंजीनियर के नाम से बांटे गए. वहीं दूसरी ओर करीब 6 हजार बिल गलत साइनिंग के साथ बांटे जाने की जानकारी भी सामने आई है.

यही वजह है कि अब यह साफ करना जरूरी है कि आखिर कितने बिलों में गलती हुई. क्या गलती केवल अधिकारी के नाम और साइनिंग तक सीमित थी या बिल में दर्ज मीटर रीडिंग और पानी की खपत में भी गड़बड़ी हुई? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा.

रीडिंग से लेकर बिल बांटने तक निजी एजेंसी की जिम्मेदारी

पेयजल बिलिंग की पूरी प्रक्रिया में निजी एजेंसी की भूमिका काफी अहम है. मीटर रीडिंग लेने से लेकर बिल तैयार करने और उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम एजेंसी के जिम्मे बताया गया है. ऐसे में यह देखना भी जरूरी है कि एजेंसी ने यह काम खुद किया या किसी दूसरी एजेंसी से कराया.

जानकारी के अनुसार रूद्र सिस्टम ने काम आगे दूसरी एजेंसी को सबलेट किया. अब सवाल यह उठता है कि अगर ठेके पर लिया गया काम आगे किसी दूसरी एजेंसी को दिया गया तो इसकी अनुमति किस स्तर पर ली गई थी. साथ ही विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी किस तरह की.

मीटर रीडिंग से लेकर बिल बनने तक हर चरण में जांच की व्यवस्था होनी चाहिए. अगर किसी स्तर पर कर्मचारी ने गलत रीडिंग दर्ज की या सिस्टम में गलत जानकारी डाली तो उसे पकड़ने का तरीका भी होना चाहिए. इसी तरह बिल छपने से पहले अधिकारी का नाम, पद और अन्य जरूरी जानकारी भी जांची जानी चाहिए.

क्या जयपुर के दूसरे इलाकों में भी हुई ऐसी गलती?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मामला केवल मानसरोवर के कुछ बिलों तक सीमित है या जयपुर के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई है. शहर में लाखों पेयजल उपभोक्ता हैं और अगर किसी बड़े हिस्से में बिना वास्तविक रीडिंग के बिल जारी हुए हैं तो इसका असर बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ सकता है.

इसलिए केवल गलत बिल सामने आने के बाद उसे ठीक करना पर्याप्त नहीं होगा. विभाग को यह भी देखना होगा कि कितने बिलों में मीटर रीडिंग सही दर्ज हुई, कितने बिल पुराने डाटा के आधार पर बनाए गए और कितने बिल गलत अधिकारी के नाम से जारी हुए. जरूरत पड़ने पर अलग-अलग क्षेत्रों के बिलों की जांच कर स्थिति साफ करनी होगी.

विभाग ने कार्रवाई की बात कही

मामले को लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने कहा है कि मैसर्स रूद्र सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नियमों के अनुसार फर्म पर पेनल्टी लगाने की बात भी कही गई है. अब देखना होगा कि जांच के बाद कितनी गड़बड़ी सामने आती है और जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होती है.

उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी है कि वे अपने पानी के बिल को ध्यान से देखें. बिल में पिछली और वर्तमान रीडिंग, खपत और बिल की रकम की जांच करें. अगर मीटर की वास्तविक स्थिति और बिल में दर्ज रीडिंग में अंतर है तो विभाग से शिकायत की जा सकती है. गलत बिल होने की स्थिति में उसे समय रहते ठीक करवाना जरूरी है.

सवाल सिर्फ एक बिल का नहीं, पूरे सिस्टम का है

जयपुर में सामने आया यह मामला केवल एक उपभोक्ता के बिल या पुराने अधिकारी के नाम से जारी बिल तक सीमित नहीं है. असली सवाल राजधानी के लाखों लोगों से जुड़ी पेयजल बिलिंग व्यवस्था की भरोसेमंदता का है. जब इतने बड़े स्तर पर निजी एजेंसी को काम दिया गया है तो विभाग की निगरानी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए.

अब देखना होगा कि जलदाय विभाग की जांच में क्या सामने आता है. क्या गलती केवल बिल प्रिंटिंग की थी या मीटर रीडिंग में भी गड़बड़ी हुई? कितने उपभोक्ताओं को प्रभावित बिल मिले और क्या उन्हें दोबारा सही बिल जारी किए जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब मिलने के बाद ही साफ होगा कि जयपुर की 4 करोड़ रुपये की पेयजल बिलिंग व्यवस्था में गलती आखिर कहां हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है.