Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News: जब्त ट्रक कैसे दौड़ा सड़कों पर? DSO जांच के बाद FIR, तेल कंपनियों की भूमिका पर संदेह

Rajasthan News: जब्त ट्रक कैसे दौड़ा सड़कों पर? DSO जांच के बाद FIR, तेल कंपनियों की भूमिका पर संदेह

Rajasthan News: 'जी मीडिया' की खबर के बाद जयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है. दिसम्बर 2025 में ज़ब्त 440 सिलेंडरों और ट्रक (RJ20 GB 2466) को सुपुर्दगी से गायब कर सड़क पर दौड़ाने के मामले में कारगिल गैस के कमलेश चौधरी और तेल कंपनियों के संदिग्ध अधिकारियों के खिलाफ शिवदासपुरा थाने में F.I.R. दर्ज की गई है.

Edited byArti PatelReported byDeepak Goyal
Published: Jun 11, 2026, 01:11 PM|Updated: Jun 11, 2026, 01:11 PM
Rajasthan News: जब्त ट्रक कैसे दौड़ा सड़कों पर? DSO जांच के बाद FIR, तेल कंपनियों की भूमिका पर संदेह
Image Credit: DSO action Jaipur

जयपुर में 'जी मीडिया' की खबर का एक बार फिर बड़ा और धमाकेदार असर देखने को मिला है. रसद विभाग (DSO) की कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए ट्रक को चोरी-छिपे सड़कों पर दौड़ाने और खुर्द-बुर्द करने के गंभीर मामले में आखिरकार शिवदासपुरा थाने में F.I.R. दर्ज कर ली गई है. रसद विभाग की 9 जून 2026 को गठित जांच दल की रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद डीएसओ (प्रथम) ने यह सख्त कदम उठाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है.

क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला रसद विभाग द्वारा पिछले साल की गई एक बड़ी कार्रवाई से जुड़ा है. 18 दिसम्बर 2025 को डीएसओ की टीम ने बॉम्बे हॉस्पिटल के पास अवैध गैस भंडारण और रीफिलिंग के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था. इस छापेमारी के दौरान 440 अवैध गैस सिलेंडर, एक ट्रक, कार और टैंपो को मौके से जब्त किया गया था.कार्रवाई के बाद डीएसओ ने इन जब्त सिलेंडरों, ट्रक और कार को कारगिल गैस एजेंसी के कमलेश चौधरी की सुपुर्दगी (कस्टडी) में दे दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

भौतिक सत्यापन में खुला खेल, सुपुर्दगी से गायब मिला ट्रक!
जब विभाग की ओर से इस पूरे मामले का भौतिक सत्यापन करवाया गया, तो विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए. सुपुर्दगी में दिया गया ट्रक संख्या RJ20 GB 2466 मौके से पूरी तरह गायब मिला. इस रिपोर्ट के सामने आते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया कि सरकारी कार्रवाई में जब्त वाहन आखिर किसकी शह पर सड़क पर दौड़ रहा था.

प्रकरण में ये लोग आए रडार पर, तेल कंपनियों के अधिकारियों पर भी उठे सवाल
इस पूरे फर्जीवाड़े और गंभीर अनियमितता के मामले में कई सफेदपोश और रसूखदार लोग जांच के दायरे में आ गए हैं. मुख्य आरोपी कारगिल गैस एजेंसी के कमलेश चौधरी (जिनके खिलाफ शिवदासपुरा में मामला दर्ज हुआ है). संदेह के घेरे में आशीष खण्डेलवाल (प्रोपराइटर, खण्डेलवाल भारत गैस एजेंसी, निवाई), रामवतार शर्मा, बबलू सिंह, करण प्रताप और चन्द्रभान शर्मा की भूमिका इस पूरे प्रकरण में बेहद संदिग्ध मानी जा रही है.

ऑयल कंपनियों के अफसरों की भूमिका संदिग्ध
बता दें कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में केवल स्थानीय डीलर ही नहीं, बल्कि नामचीन तेल कंपनियों के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, बीपीसी (BPC) कंपनी के सेल्स ऑफिसर आतेश फोजदार और सेल्स ऑफिसर अनिल कुमार हल्वी की भूमिका बेहद संदेहास्पद है और उनकी भी गहन जांच की जा रही है.

'जी मीडिया' द्वारा प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब पुलिस और रसद विभाग दोनों ही एक्शन मोड में हैं. पुलिस ने एनडीपीएस, आवश्यक वस्तु अधिनियम और अमानत में खयानत जैसी गंभीर धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में कई बड़ी गिरफ्तारियां संभव हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: फर्जी नंबर प्लेट का खेल? कोटा कलेक्ट्रेट में दिखीं एक ही नंबर की दो गाड़ियां, RTO जांच पर उठे सवाल

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

स्मार्ट मीटर बदलने गए कर्मचारी का तोड़ डाला हाथ, सीकर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला

Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

REET Mains 2026 Result OUT: REET मेन्स 2026 लेवल-1 रिजल्ट घोषित, यहां जानें स्कोरकार्ड से लेकर कट-ऑफ की पूरी डिटेल

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

राजस्थान के कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, रहें तैयार

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

TAGS:
Jaipur News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बयाना नगर पालिका में बवाल,MLA ऋतु बनावत और ईओ में तीखी नोकझोंक, भ्रष्टाचार पर मचा घमासान
bharatpur news
2
Rajasthan Crime
3
Sikar News
4
Rajasthan Crime
5
irctc