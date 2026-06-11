/Rajasthan News: जब्त ट्रक कैसे दौड़ा सड़कों पर? DSO जांच के बाद FIR, तेल कंपनियों की भूमिका पर संदेह

जयपुर में 'जी मीडिया' की खबर का एक बार फिर बड़ा और धमाकेदार असर देखने को मिला है. रसद विभाग (DSO) की कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए ट्रक को चोरी-छिपे सड़कों पर दौड़ाने और खुर्द-बुर्द करने के गंभीर मामले में आखिरकार शिवदासपुरा थाने में F.I.R. दर्ज कर ली गई है. रसद विभाग की 9 जून 2026 को गठित जांच दल की रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद डीएसओ (प्रथम) ने यह सख्त कदम उठाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला रसद विभाग द्वारा पिछले साल की गई एक बड़ी कार्रवाई से जुड़ा है. 18 दिसम्बर 2025 को डीएसओ की टीम ने बॉम्बे हॉस्पिटल के पास अवैध गैस भंडारण और रीफिलिंग के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था. इस छापेमारी के दौरान 440 अवैध गैस सिलेंडर, एक ट्रक, कार और टैंपो को मौके से जब्त किया गया था.कार्रवाई के बाद डीएसओ ने इन जब्त सिलेंडरों, ट्रक और कार को कारगिल गैस एजेंसी के कमलेश चौधरी की सुपुर्दगी (कस्टडी) में दे दिया था.

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भौतिक सत्यापन में खुला खेल, सुपुर्दगी से गायब मिला ट्रक!

जब विभाग की ओर से इस पूरे मामले का भौतिक सत्यापन करवाया गया, तो विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए. सुपुर्दगी में दिया गया ट्रक संख्या RJ20 GB 2466 मौके से पूरी तरह गायब मिला. इस रिपोर्ट के सामने आते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया कि सरकारी कार्रवाई में जब्त वाहन आखिर किसकी शह पर सड़क पर दौड़ रहा था.

प्रकरण में ये लोग आए रडार पर, तेल कंपनियों के अधिकारियों पर भी उठे सवाल

इस पूरे फर्जीवाड़े और गंभीर अनियमितता के मामले में कई सफेदपोश और रसूखदार लोग जांच के दायरे में आ गए हैं. मुख्य आरोपी कारगिल गैस एजेंसी के कमलेश चौधरी (जिनके खिलाफ शिवदासपुरा में मामला दर्ज हुआ है). संदेह के घेरे में आशीष खण्डेलवाल (प्रोपराइटर, खण्डेलवाल भारत गैस एजेंसी, निवाई), रामवतार शर्मा, बबलू सिंह, करण प्रताप और चन्द्रभान शर्मा की भूमिका इस पूरे प्रकरण में बेहद संदिग्ध मानी जा रही है.

ऑयल कंपनियों के अफसरों की भूमिका संदिग्ध

बता दें कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में केवल स्थानीय डीलर ही नहीं, बल्कि नामचीन तेल कंपनियों के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, बीपीसी (BPC) कंपनी के सेल्स ऑफिसर आतेश फोजदार और सेल्स ऑफिसर अनिल कुमार हल्वी की भूमिका बेहद संदेहास्पद है और उनकी भी गहन जांच की जा रही है.

'जी मीडिया' द्वारा प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब पुलिस और रसद विभाग दोनों ही एक्शन मोड में हैं. पुलिस ने एनडीपीएस, आवश्यक वस्तु अधिनियम और अमानत में खयानत जैसी गंभीर धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में कई बड़ी गिरफ्तारियां संभव हैं.