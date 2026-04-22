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Rajasthan News: विधायक की फर्जी नेमप्लेट और रिश्वत का ऑफर, जयपुर में 'VIP' रौब दिखाना पड़ा भारी, पुलिस ने जब्त की कार

Rajasthan News: जयपुर के हाथोज में विधायक की फर्जी नेमप्लेट लगाकर घूम रहे झोटवाड़ा निवासी श्याम की कार को पुलिस ने जब्त कर लिया. चालक ने खुद को हवामहल विधायक का करीबी बताकर रिश्वत देने की कोशिश की थी, जिसे ठुकराते हुए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की.

Edited byArti PatelReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 22, 2026, 03:37 PM|Updated: Apr 22, 2026, 03:37 PM
Rajasthan News: विधायक की फर्जी नेमप्लेट और रिश्वत का ऑफर, जयपुर में 'VIP' रौब दिखाना पड़ा भारी, पुलिस ने जब्त की कार
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Jaipur Fake MLA Nameplate: राजधानी जयपुर में वीआईपी कल्चर का फर्जी रौब झाड़कर कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश एक युवक को महंगी पड़ गई. जयपुर यातायात पुलिस ने हाथोज इलाके में कार्रवाई करते हुए एक ऐसी कार को जब्त किया है, जिस पर अवैध रूप से 'विधायक' की नेमप्लेट लगाकर रौब गांठा जा रहा था.

नाकाबंदी में खुली पोल, खुद को बताया विधायक का करीबी
ट्रैफिक पुलिस की टीम जब हाथोज क्षेत्र में नियमित चेकिंग कर रही थी, तब उन्होंने एक संदिग्ध कार को रुकवाया. कार पर 'विधायक' लिखी नेमप्लेट देख पुलिस ने जब दस्तावेज मांगे, तो चालक कोई वैध कागज पेश नहीं कर सका. बता दें कि खुद को फंसता देख कार चालक ने हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य का करीबी होने का दावा किया और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की.

हेड कांस्टेबल को दिया रिश्वत का ऑफर
हैरानी की बात यह रही कि रसूख का डर काम नहीं आया, तो चालक ने भ्रष्टाचार का सहारा लेने की कोशिश की. उसने ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल को पैसे लेकर मामला रफा-दफा करने का ऑफर दिया. हालांकि, पुलिसकर्मी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए न केवल रिश्वत ठुकराई, बल्कि तुरंत उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी.

कार जब्त, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू
पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कार को मौके पर ही जब्त कर लिया और उसे कालवाड़ थाने में खड़ा करवा दिया है. कार चला रहे शख्स की पहचान झोटवाड़ा निवासी श्याम के रूप में हुई है. पुलिस ने फर्जी पहचान का इस्तेमाल करने और सरकारी कर्मचारी को प्रलोभन देने सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस की चेतावनी
ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि फर्जी पहचान या वीआईपी कल्चर का सहारा लेकर कानून से बचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे यातायात नियमों का सम्मान करें और किसी भी प्रकार के अवैध दबाव या फर्जी नेमप्लेट का इस्तेमाल न करें.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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