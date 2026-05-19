/Rajasthan News: समर में हवाई सफर महंगा! ढाई माह में 20% तक बढ़ा किराया, जयपुर से चंडीगढ़ जाना सबसे महंगा

राज्य चुनें
Rajasthan News: ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ने से जयपुर से हवाई किराया पिछले साल की तुलना में 20% तक बढ़ गया है. गर्मियों में फ्लाइट्स और यात्री कम होने के बावजूद जयपुर से चंडीगढ़ का सफर सबसे महंगा हो गया है.
Jaipur News: अगर आप इन गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं और सफर हवाई जहाज से करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है. इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश (समर वेकेशन) में हवाई सफर काफी महंगा साबित हो रहा है. ईंधन के वैश्विक संकट के चलते हवाई किराए की दरों में पिछले साल के मुकाबले 8 से 20 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. एयर इंडिया से लेकर इंडिगो तक, सभी प्रमुख एयरलाइंस ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं.
युद्ध और जेट फ्यूल संकट ने बिगाड़ा बजट
आमतौर पर हर साल गर्मियों में स्कूलों की छुट्टियां होने के बाद लोग ठंडे पहाड़ी इलाकों या धार्मिक स्थलों की सैर पर निकलते हैं, जिससे डिमांड बढ़ने के कारण किराया थोड़ा बढ़ता ही है. लेकिन इस बार किराया बढ़ने की मुख्य वजह जेट फ्यूल की आसमान छूती कीमतें हैं. ईरान-अमेरिका युद्ध के चलते पिछले ढाई महीनों में ही जेट फ्यूल की दरों में करीब 9,000 रुपए प्रति किलो लीटर का बड़ा उछाल आ चुका है.इस बार किराए का एक रोचक गणित भी सामने आया है. जयपुर से अहमदाबाद की दूरी कम है और मुंबई काफी दूर है, इसके बावजूद जयपुर से मुंबई जाना सस्ता पड़ रहा है और अहमदाबाद का किराया ज्यादा है.
22 मई के सफर के लिए किस शहर का कितना है किराया?
अगर आप 22 मई को जयपुर से उड़ान भरने की सोच रहे हैं, तो विभिन्न शहरों के लिए किराए की मौजूदा स्थिति कुछ इस प्रकार है-
|शहर (जयपुर से)
|हवाई किराया (रुपए में)
|दिल्ली
|₹2,966 से ₹8,195
|मुम्बई
|₹6,049 से ₹8,352
|अहमदाबाद
|₹6,590 से ₹12,155
|लखनऊ
|₹6,327
|चंडीगढ़
|₹8,506 से ₹14,806 (सबसे महंगा)
|पुणे
|₹7,776 से ₹8,670
|बेंगलोर
|₹7,824 से ₹9,612
|हैदराबाद
|₹8,322 से ₹8,637
|चेन्नई
|₹9,162
फ्लाइट्स की संख्या घटी, रोजाना 5 हजार यात्री भी हुए कम
चौंकाने वाली बात यह है कि जयपुर एयरपोर्ट पर सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में यात्रियों की भीड़ और फ्लाइट्स दोनों ही कम हैं, फिर भी किराया रिकॉर्ड स्तर पर है.सर्दियों के मौसम में जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना 70 से अधिक फ्लाइट्स चलती थीं, जो अब घटकर औसतन 55 फ्लाइट्स प्रतिदिन रह गई हैं. सर्दियों में जहां जयपुर एयरपोर्ट से हर दिन 19 से 20 हजार यात्री सफर करते थे, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर औसतन 14,500 यात्री रोजाना पर आ गया है. यानी हर दिन करीब 5,000 यात्री कम हुए हैं.
पिछले साल के मुकाबले जेब पर कितना बढ़ा बोझ?
एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, पिछले साल की गर्मियों की तुलना में इस बार प्रति टिकट किराए में इतनी बढ़ोतरी हुई है-
कुल मिलाकर, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और जेट फ्यूल की बढ़ी कीमतों का सीधा और कड़वा असर अब आम और मध्यमवर्गीय हवाई यात्रियों की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!