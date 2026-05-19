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Rajasthan News: समर में हवाई सफर महंगा! ढाई माह में 20% तक बढ़ा किराया, जयपुर से चंडीगढ़ जाना सबसे महंगा

Rajasthan News: ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ने से जयपुर से हवाई किराया पिछले साल की तुलना में 20% तक बढ़ गया है. गर्मियों में फ्लाइट्स और यात्री कम होने के बावजूद जयपुर से चंडीगढ़ का सफर सबसे महंगा हो गया है.

Edited byArti PatelReported byKashi Ram
Published: May 19, 2026, 08:49 AM|Updated: May 19, 2026, 08:49 AM
Rajasthan News: समर में हवाई सफर महंगा! ढाई माह में 20% तक बढ़ा किराया, जयपुर से चंडीगढ़ जाना सबसे महंगा
Image Credit: Jaipur flight fare hike

Jaipur News: अगर आप इन गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं और सफर हवाई जहाज से करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है. इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश (समर वेकेशन) में हवाई सफर काफी महंगा साबित हो रहा है. ईंधन के वैश्विक संकट के चलते हवाई किराए की दरों में पिछले साल के मुकाबले 8 से 20 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. एयर इंडिया से लेकर इंडिगो तक, सभी प्रमुख एयरलाइंस ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं.

युद्ध और जेट फ्यूल संकट ने बिगाड़ा बजट
आमतौर पर हर साल गर्मियों में स्कूलों की छुट्टियां होने के बाद लोग ठंडे पहाड़ी इलाकों या धार्मिक स्थलों की सैर पर निकलते हैं, जिससे डिमांड बढ़ने के कारण किराया थोड़ा बढ़ता ही है. लेकिन इस बार किराया बढ़ने की मुख्य वजह जेट फ्यूल की आसमान छूती कीमतें हैं. ईरान-अमेरिका युद्ध के चलते पिछले ढाई महीनों में ही जेट फ्यूल की दरों में करीब 9,000 रुपए प्रति किलो लीटर का बड़ा उछाल आ चुका है.इस बार किराए का एक रोचक गणित भी सामने आया है. जयपुर से अहमदाबाद की दूरी कम है और मुंबई काफी दूर है, इसके बावजूद जयपुर से मुंबई जाना सस्ता पड़ रहा है और अहमदाबाद का किराया ज्यादा है.

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22 मई के सफर के लिए किस शहर का कितना है किराया?
अगर आप 22 मई को जयपुर से उड़ान भरने की सोच रहे हैं, तो विभिन्न शहरों के लिए किराए की मौजूदा स्थिति कुछ इस प्रकार है-

शहर (जयपुर से)हवाई किराया (रुपए में)
दिल्ली₹2,966 से ₹8,195
मुम्बई₹6,049 से ₹8,352
अहमदाबाद₹6,590 से ₹12,155
लखनऊ₹6,327
चंडीगढ़₹8,506 से ₹14,806 (सबसे महंगा)
पुणे₹7,776 से ₹8,670
बेंगलोर₹7,824 से ₹9,612
हैदराबाद₹8,322 से ₹8,637
चेन्नई₹9,162

फ्लाइट्स की संख्या घटी, रोजाना 5 हजार यात्री भी हुए कम
चौंकाने वाली बात यह है कि जयपुर एयरपोर्ट पर सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में यात्रियों की भीड़ और फ्लाइट्स दोनों ही कम हैं, फिर भी किराया रिकॉर्ड स्तर पर है.सर्दियों के मौसम में जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना 70 से अधिक फ्लाइट्स चलती थीं, जो अब घटकर औसतन 55 फ्लाइट्स प्रतिदिन रह गई हैं. सर्दियों में जहां जयपुर एयरपोर्ट से हर दिन 19 से 20 हजार यात्री सफर करते थे, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर औसतन 14,500 यात्री रोजाना पर आ गया है. यानी हर दिन करीब 5,000 यात्री कम हुए हैं.

पिछले साल के मुकाबले जेब पर कितना बढ़ा बोझ?
एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, पिछले साल की गर्मियों की तुलना में इस बार प्रति टिकट किराए में इतनी बढ़ोतरी हुई है-

  • दिल्ली- ₹300 से ₹450 की वृद्धि
  • अहमदाबाद- ₹900 से ₹1,500 तक की वृद्धि
  • मुम्बई- ₹1,000 से ₹1,400 तक बढ़ा किराया
  • चंडीगढ़- ₹1,200 से ₹1,800 की भारी बढ़ोतरी
  • हैदराबाद व लखनऊ- ₹1,300 से ₹2,300 तक की बढ़ोतरी
  • बेंगलोर व पुणे- ₹1,900 से ₹2,400 तक की सीधी उछाल

कुल मिलाकर, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और जेट फ्यूल की बढ़ी कीमतों का सीधा और कड़वा असर अब आम और मध्यमवर्गीय हवाई यात्रियों की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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