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Rajasthan News: जयपुर में विदेशी ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, सूडान-नाइजीरिया के 3 तस्कर अरेस्ट, दिल्ली से जुड़े तार

Rajasthan News: जयपुर पुलिस ने सूडान और नाइजीरिया के 3 विदेशी तस्करों को कोकीन और एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है. ये आरोपी वीजा एक्सपायर होने के बाद भी दिल्ली से ड्रग्स लाकर जयपुर के स्टूडेंट इलाकों में सप्लाई कर रहे थे.

Edited byArti PatelReported byAshutosh Sharma
Published: May 21, 2026, 11:54 AM|Updated: May 21, 2026, 11:54 AM
Rajasthan News: जयपुर में विदेशी ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, सूडान-नाइजीरिया के 3 तस्कर अरेस्ट, दिल्ली से जुड़े तार
Image Credit: Rajasthan News

Jaipur News: जयपुर शहर में नशा तस्करी के बढ़ते मामलों के बीच अब विदेशी नेटवर्क का भी खुलासा हो रहा है. क्राइम ब्रांच की CST टीम ने कार्रवाई करते हुए सूडान और नाइजीरिया के तीन विदेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो आरोपी सूडान और एक आरोपी नाइजीरिया का निवासी है. पुलिस ने इनके कब्जे से एमडी ड्रग और कोकीन बरामद की है.

स्टूडेंट एरिया और हॉस्टल्स पर था 'विदेशी शिकारियों' का फोकस

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शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये विदेशी नागरिक स्टूडेंट इलाकों को निशाना बनाकर युवाओं में नशा सप्लाई कर रहे थे. आरोपी वीजा के जरिए भारत आते हैं और यहां किराये के मकानों में रहकर ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क चलाते हैं. जयपुर पुलिस अब इस विदेशी गिरोह के पूरे नेटवर्क और इसके लिंक की जांच में जुटी हुई है.

वीज़ा एक्सपायर, फिर भी भारत में रहकर चला रहे थे 'मौत का धंधा'

जयपुर पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार विदेशी तस्करों के तार कहां-कहां जुड़े हैं, इसकी गहन जांच की जा रही है. साथ ही यह भी खंगाला जा रहा है कि ड्रग्स विदेश से आ रही है या देश के भीतर से सप्लाई हो रही है. फिलहाल प्रारंभिक जांच में दिल्ली से ड्रग्स सप्लाई होने की बात सामने आई है. जानकारी के मुताबिक जयपुर के जवाहर नगर, जवाहर सर्किल, जगतपुरा, गोपालपुरा, मानसरोवर, आमेर और चंदवाजी जैसे इलाकों में विदेशी तस्करों की गतिविधियां सक्रिय हैं. इन इलाकों में बड़ी संख्या में छात्र और हॉस्टल होने के कारण विदेशी गिरोह युवाओं को आसान टारगेट बना रहे हैं. जानकारी यह भी सामने आई है कि कई विदेशी नागरिकों के वीजा एक्सपायर हो चुके हैं, इसके बावजूद वे चोरी-छिपे भारत में रहकर नशा तस्करी कर रहे हैं.

दिल्ली से जुड़े हैं तार, समुद्री रास्तों पर भी पुलिस की नजर

पूछताछ में सूडानी तस्करों ने खुलासा किया है कि जयपुर में सप्लाई होने वाला नशा दिल्ली से मंगवाया जाता था. सूत्रों का दावा है कि दिल्ली में विदेशी नागरिकों ने ड्रग्स सप्लाई का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा है, जहां से एमडी ड्रग्स जयपुर सहित अन्य शहरों में भेजी जा रही है. पुलिस समुद्री रास्तों से होने वाली संभावित तस्करी की भी जांच कर रही है.

जांच एजेंसियों को आशंका है कि स्थानीय तस्कर भी विदेशी नागरिकों के साथ मिलकर इस नेटवर्क को चला रहे हैं. विदेशी होने के कारण शुरुआती दौर में उन पर शक कम होता है और इसी का फायदा उठाकर वे मोटा मुनाफा कमा रहे हैं. जयपुर में अभी भी नाइजीरिया और सूडान के कई संदिग्ध तस्करों के छिपे होने की आशंका है. पुलिस अब उनकी तलाश और पूरे नेटवर्क की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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