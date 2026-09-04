/हर 2 मिनट में फ्लाइट मूवमेंट... अब जयपुर ATC होगा और हाईटेक! 250 करोड़ के प्रोजेक्ट की तैयारी

Jaipur News: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक तरफ जहां टर्मिनल-2 के एक्सपेंशन का कार्य तेजी से चल रहा है. वहीं नए टर्मिनल-3 का कार्य भी शुरू करने की तैयारी है. लेकिन इस बीच एयरपोर्ट के तकनीकी सेक्शन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी अपग्रेड किया जाएगा. यहां नए एडमिन ब्लॉक और ऊंचा टॉवर तैयार किया जाएगा.

2009 में बना था जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल-2

वर्ष 2009 में शुरू हुआ जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 का भवन अब यात्रीभार के लिहाज से छोटा पड़ने लगा है. इसलिए पिछले साल से जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने यहां पर टर्मिनल-2 के एक्सपेंशन का कार्य शुरू कर दिया है. वर्तमान में टर्मिनल-2 के भवन को विस्तारित किया जा रहा है. जहां डिपार्चर एरिया से लेकर अराइवल एरिया तक में नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी. डिपार्चर एरिया में स्पेस बढ़ाने से यात्रियों को अधिक चैक इन एरिया, सिक्योरिटी होल्ड एरिया और बोर्डिंग गेट मिल सकेंगे. इसी तरह अब एयरपोर्ट के तकनीकी सेक्शन एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भी विस्तार किया जाएगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे लेकर जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन को एयरपोर्ट बिल्डिंग निर्माण से जुड़ी आवश्यकताओं का प्रस्ताव दे दिया है. दरअसल किसी भी एयरपोर्ट पर विमानों के आवागमन, लैंडिंग-टेक ऑफ से जुड़ी सभी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देखनी होती हैं. जयपुर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मौजूदा भवन वर्ष 2005 में बना था. इसे अधिकतम 15 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया गया था. इसलिए अब नए भवन का निर्माण किया जाना जरूरी है. 5 मंजिला एटीसी एडमिन ब्लॉक के साथ ही एटीसी टॉवर को भी अपग्रेड किया जाएगा. मौजूदा एटीसी टॉवर के स्थान पर नया अधिक ऊंचा टॉवर बनाया जाना प्रस्तावित है.

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इस तरह का बन सकता है नया एटीसी ब्लॉक

- एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया जाएगा

- चूंकि वर्ष 2005 के बाद एटीसी-सीएनएस में कई गुना मैनपॉवर बढ़ी है

- इसलिए इक्विपमेंट अपग्रेडेशन ओर नई बिल्डिंग बनाया जाना जरूरी

- दिल्ली ATC की तरह यहां अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए

- राडार, प्रोसीजरल एरिया कंट्रोल, एटीसी टॉवर बने हुए

- अभी एटीसी टॉवर करीब 30 मीटर ऊंचा, इसे 45 मीटर का बनाया जाएगा

- मौजूदा टॉवर के स्थान पर नया टॉवर रनवे पेरिफरी से दूर बनेगा

- 5 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, एयरपोर्ट दीवार से बाहरी हिस्से में बनेगी

- नया टॉवर बनाए जाने से राडार की लोकेशन भी बदला जाना संभव,

जयपुर एयरपोर्ट ATC की खास बात

- प्रति घंटे 30 फ्लाइट्स का मूवमेंट कराया जाना संभव

- यानी प्रत्येक 2 मिनट में एक फ्लाइट की लैंडिंग या टेक ऑफ संभव

- 250 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 463 किमी तक निगरानी

- इस क्षेत्र में एयर ट्रैफिक के मूवमेंट पर रहती है जयपुर ATC की नजर

- हालांकि हाई अल्टीट्यूड विमानों की मॉनिटरिंग दिल्ली ATC द्वारा की जाती

तकरीबन 250 करोड़ का आएगा खर्च

जयपुर एयरपोर्ट पर नए एटीसी भवन और टॉवर निर्माण को लेकर करीब 250 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है. चूंकि एटीसी ब्लॉक के साथ सीएनएस ब्लॉक का निर्माण भी होगा. दरअसल सीएनएस द्वारा उपकरणों का रखरखाव, राडार कैलिब्रेशन से जुड़े कार्य, वीओआर, डीएमई, आईएलएस और ग्लाइड पाथ आदि उपकरणों का रखरखाव किया जाता है. इन उपकरणों के डाटा का उपयोग एटीसी द्वारा किया जाता है. ऐसे में एटीसी-सीएनएस के पूरे नए ब्लॉक निर्माण को लेकर कार्य जल्द शुरू किया जा सकता है. इसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी जरूरत के मुताबिक प्रस्ताव एयरपोर्ट प्रशासन को दे दिया है. माना जा रहा है कि जल्द ही एयरपोर्ट प्रशासन इस पर कार्य शुरू करेगा, जिससे जयपुर एयरपोर्ट पर एटीसी अत्याधुनिक सुविधाओं और उपकरणों के साथ बेहतर तरीके से कार्य कर सकेगी.