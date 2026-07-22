/जयपुर एयरपोर्ट पर प्लेन में लगी आग! पुलिस-फायर ब्रिगेड दौड़ी, फिर हुआ बड़ा खुलासा

Jaipur International Airport: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से पुलिस कंट्रोल रूम में आई एक सूचना से हड़कम्प मच गया. अहमदाबाद से आए एक यात्री विमान में लैंडिंग करते समय आग लगने की सूचना से डर जैसी स्थिति हो गई. हालांकि सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड, पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारी, सिविल डिफेंस के बचावकर्मी और चिकित्सा विभाग की डॉक्टरों की टीमें और एम्बुलेंस तुरंत ही एयरपोर्ट पहुंच गई. दरअसल यह सब कुछ जयपुर एयरपोर्ट पर मॉक एक्सरसाइज की गई. यह मॉक एक्सरसाइज फुल स्केल इमरजेंसी के तहत की गई. इस तरह की ड्रिल 1 से 2 साल की अवधि में एक बार की जाती है. जयपुर एयरपोर्ट पर एयर साइड में यह मॉक एक्सरसाइज की गई. मॉक एक्सरसाइज एयरपोर्ट पर मौजूद अडानी समूह की फायर रेस्क्यू टीम द्वारा किया गया. इसमें जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा में मौजूद सीआईएसएफ, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, आईबी, राजस्थान पुलिस, नगर निगम की फ़ायर ब्रिगेड, एयरलाइंस के प्रतिनिधि और चिकित्सा विभाग की टीमें शामिल हुई. विमान में कुल 96 यात्री मौजूद थे, जिन्हें बचावकर्मियों की सतर्कता से बचा लिया गया. घायलों को तुरंत ही प्राथमिक उपचार देते हुए एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.

किस तरह हुई मॉक एक्सरसाइज

- दोपहर 2:39 बजे मॉक ड्रिल शुरू हुई, विमान में आग लगी

- अहमदाबाद से जयपुर आई फ्लाइट में 96 यात्री सवार थे

- विमान की लैंडिंग के समय आग लगी, विमान में यात्री फंसे थे

- एटीसी को सूचना मिली, AOCC के जरिए कॉर्डिनेट किया गया

- एक मैटल के छोटे स्ट्रक्चर काे विमान जैसी आकृति दी गई

- इसमें आग लगाई गई, टायर जलाकर भयावहता दर्शाई गई

- दोपहर 3:36 बजे तक सभी यात्रियाें को सुरक्षित बचा लिया गया

- एसओपी के मुताबिक पूरी एक्सरसाइज सक्सेसफुल घोषित की गई

- सभी एजेंसियों का एक्शन टाइम परखा गया, इसकी बैठक हुई

- चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर अनिमेष भट्ट की मौजूदगी में समीक्षा की गई

Add Zee News as a Preferred Source

यात्रियों को पता ही नहीं चला, विमान में आग लगी

जयपुर एयरपोर्ट पर की गई इस फुल इमरजेंसी मॉक एक्सरसाइज के बारे में दैनिक हवाई यात्रियों को जानकारी ही नहीं लगी. दरअसल आज यह मॉक एक्सरसाइज नोटम अवधि में की गई. जयपुर एयरपोर्ट पर दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक 2 घंटे के लिए नोटम रहता है. नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन, एक ऐसा समय, जिस अवधि में एयरपोर्ट पर न कोई फ्लाइट लैंड हो सकती है, न ही टेक ऑफ कर सकती है. इस 2 घंटे की अवधि में जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे मेंटिनेंस से जुड़ी गतिविधियां की जाती हैं, ऐसे में इस 2 घंटे में किसी भी फ्लाइट का आवागमन नहीं होता. मॉक एक्सरसाइज नोटम अवधि में किए जाने से नियमित फ्लाइट्स और यात्रियों पर कोई असर नहीं पड़ा.