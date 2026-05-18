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Rajasthan News: जालसू तहसील कार्यालय में बड़ी चोरी, 8 सोलर बैटरियां और तहसीलदार चैंबर का AC उखाड़ ले गए चोर

Rajasthan News: जयपुर के जालसू तहसील कार्यालय में चोरों ने चैनल गेट का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की. बदमाश 8 सोलर बैटरियां और तहसीलदार चैंबर से AC उखाड़ ले गए. कालाडेरा पुलिस और एफएसएल टीम फुटेज के जरिए जांच में जुटी है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 18, 2026, 09:30 AM|Updated: May 18, 2026, 09:30 AM
Rajasthan News: जालसू तहसील कार्यालय में बड़ी चोरी, 8 सोलर बैटरियां और तहसीलदार चैंबर का AC उखाड़ ले गए चोर
Image Credit: Rajasthan News

Jaipur Tehsil Office Robbery: जब सरकारी दफ्तर ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? कुछ ऐसा ही बड़ा सवाल जयपुर जिले के चौमूं क्षेत्र से सामने आया है. यहां बदमाशों ने दुस्साहस दिखाते हुए जालसू तहसील कार्यालय को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए के सरकारी सामान पर हाथ साफ कर दिया. सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए चोर दफ्तर के ताले चटकाकर अंदर घुसे और सोलर सिस्टम से लेकर साहब के चैंबर में लगा एसी तक उखाड़कर ले गए. सरकारी दफ्तर में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही प्रशासनिक हलके और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

चैनल गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे बदमाश; लाखों का सामान पार
मिली जानकारी के अनुसार, चोरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए रात के अंधेरे का फायदा उठाया. बदमाशों ने सबसे पहले तहसील कार्यालय के मुख्य चैनल गेट का ताला तोड़ा और परिसर के भीतर दाखिल हो गए.चोरों ने वहां लगे भारी-भरकम सोलर इन्वर्टर सिस्टम को निशाना बनाया और उसकी 8 कीमती बैटरियां खोलकर चुरा लीं.बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे तहसीलदार के मुख्य चैंबर का ताला खोलकर अंदर घुसे और वहां लगा एयर कंडीशनर (AC) भी दीवार से उखाड़कर अपने साथ ले गए.

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सुबह सफाईकर्मी के दफ्तर पहुंचने पर खुला राज
चोरी की इस बड़ी वारदात का खुलासा सोमवार सुबह हुआ. जब रोज की तरह कार्यालय का सफाई कर्मचारी काम के लिए तहसील दफ्तर पहुंचा, तो उसे चैनल गेट का ताला टूटा हुआ मिला. अंदर जाकर देखने पर सामान बिखरा पड़ा था और बैटरियां व एसी गायब थे. कर्मचारी ने तुरंत इसकी सूचना उच्चाधिकारियों और स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर अधिकारियों की भीड़ जुट गई.

कालाडेरा पुलिस और FSL टीम ने संभाला मोर्चा
सरकारी दफ्तर में चोरी की सूचना मिलते ही कालाडेरा थाना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एफएसएल (FSL - फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम को मौके पर बुलाया. एफएसएल टीम ने चोरों के फिंगरप्रिंट्स और अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट किए हैं.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस ने तहसील कार्यालय और उसके आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि बदमाशों के आने-जाने के रूट और उनकी पहचान का सुराग लगाया जा सके.सरकारी कार्यालय में सुरक्षा गार्ड्स या पुख्ता इंतजाम न होने के कारण अब स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को ट्रेस कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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