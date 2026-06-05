/Rajasthan News: जयपुर में JDA का बड़ा फैसला, 300 से अधिक कॉलोनियों को मिल सकता है मालिकाना हक

Rajasthan JDA Colonies Regularization: गुलाबी नगरी जयपुर में वर्षों से अपने आशियाने और भूखंड के मालिकाना हक (कानूनी मान्यता) का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों के लिए बेहद खुश करने वाली खबर है . जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) एक बार फिर शहर की 300 से अधिक लंबित कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को रफ्तार देने की बड़ी तैयारी कर रहा है . इसके लिए जेडीए द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि लंबे समय से अटके मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को पट्टे बांटे जा सकें.

जेडीए के उच्चाधिकारियों ने सभी जोन उपायुक्तों की बैठक लेकर ऐसी विवादित और लंबित कॉलोनियों की अंतिम सूची तैयार करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं .

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जेडीए के रिकॉर्ड में दर्ज हैं 2356 कॉलोनियां

जेडीए से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण के पास अब तक कुल 2356 कॉलोनियों का रिकॉर्ड जमा हो चुका है. इनमें से अधिकांश का नियमन हो चुका है, लेकिन तकनीकी और कानूनी पेचों के कारण 300 से अधिक कॉलोनियां आज भी सरकारी पट्टों की बाट जोह रही हैं. इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों मध्यमवर्गीय परिवार वर्षों से अपने आशियाने को वैध कराने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

कोर्ट केस और समितियों के आपसी विवाद बने हैं रोड़ा

हालांकि, जेडीए के लिए इन कॉलोनियों को नियमित करना पूरी तरह आसान काम नहीं है, क्योंकि इनके अटकने के पीछे कई पेचीदा कारण हैं. कई प्राइम लोकेशन वाली कॉलोनियों के मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं. गृह निर्माण सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के बीच आपसी विवाद और ओवरलैपिंग की वजह से पट्टे अटके हुए हैं. जेडीए ने अधिकारियों को पाबंद किया है कि जिन कॉलोनियों में तकनीकी खामियां और विवाद कम हैं, वहां दोबारा सर्वे करवाकर समस्याओं का तुरंत समाधान निकाला जाए ताकि शिविरों में उन्हें राहत दी जा सके .

सरकार की तिजोरी भरेगी, कॉलोनियों में चमकेगी विकास की लाइट

रियल एस्टेट और जेडीए मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जेडीए का यह शिविर आधारित मॉडल धरातल पर सफल रहता है, तो इसके बहुआयामी फायदे होंगे. इससे जहां एक ओर जनता को मानसिक असुरक्षा से मुक्ति मिलेगी, वहीं जेडीए और राज्य सरकार के राजस्व (Revenue) में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज होगी. सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कॉलोनी नियमित होते ही वहां सड़क, पानी, सीवरेज और बिजली जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाओं के सरकारी विकास का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा.