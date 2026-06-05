Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News: जयपुर में JDA का बड़ा फैसला, 300 से अधिक कॉलोनियों को मिल सकता है मालिकाना हक

Rajasthan News: जयपुर में JDA का बड़ा फैसला, 300 से अधिक कॉलोनियों को मिल सकता है मालिकाना हक

Rajasthan News: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) जल्द ही 300 से अधिक लंबित कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए विशेष शिविर लगाने जा रहा है. जेडीए के पास दर्ज 2356 कॉलोनियों में से जो तकनीकी रूप से सही पाई जाएंगी, उन्हें दोबारा सर्वे कर पट्टे और मालिकाना हक सौंपे जाएंगे.

Edited byArti PatelReported byImran
Published: Jun 05, 2026, 09:45 AM|Updated: Jun 05, 2026, 10:22 AM
Rajasthan News: जयपुर में JDA का बड़ा फैसला, 300 से अधिक कॉलोनियों को मिल सकता है मालिकाना हक
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan JDA Colonies Regularization: गुलाबी नगरी जयपुर में वर्षों से अपने आशियाने और भूखंड के मालिकाना हक (कानूनी मान्यता) का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों के लिए बेहद खुश करने वाली खबर है . जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) एक बार फिर शहर की 300 से अधिक लंबित कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को रफ्तार देने की बड़ी तैयारी कर रहा है . इसके लिए जेडीए द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि लंबे समय से अटके मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को पट्टे बांटे जा सकें.

जेडीए के उच्चाधिकारियों ने सभी जोन उपायुक्तों की बैठक लेकर ऐसी विवादित और लंबित कॉलोनियों की अंतिम सूची तैयार करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं .

Add Zee News as a Preferred Source

जेडीए के रिकॉर्ड में दर्ज हैं 2356 कॉलोनियां
जेडीए से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण के पास अब तक कुल 2356 कॉलोनियों का रिकॉर्ड जमा हो चुका है. इनमें से अधिकांश का नियमन हो चुका है, लेकिन तकनीकी और कानूनी पेचों के कारण 300 से अधिक कॉलोनियां आज भी सरकारी पट्टों की बाट जोह रही हैं. इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों मध्यमवर्गीय परिवार वर्षों से अपने आशियाने को वैध कराने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

कोर्ट केस और समितियों के आपसी विवाद बने हैं रोड़ा
हालांकि, जेडीए के लिए इन कॉलोनियों को नियमित करना पूरी तरह आसान काम नहीं है, क्योंकि इनके अटकने के पीछे कई पेचीदा कारण हैं. कई प्राइम लोकेशन वाली कॉलोनियों के मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं. गृह निर्माण सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के बीच आपसी विवाद और ओवरलैपिंग की वजह से पट्टे अटके हुए हैं. जेडीए ने अधिकारियों को पाबंद किया है कि जिन कॉलोनियों में तकनीकी खामियां और विवाद कम हैं, वहां दोबारा सर्वे करवाकर समस्याओं का तुरंत समाधान निकाला जाए ताकि शिविरों में उन्हें राहत दी जा सके .

सरकार की तिजोरी भरेगी, कॉलोनियों में चमकेगी विकास की लाइट
रियल एस्टेट और जेडीए मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जेडीए का यह शिविर आधारित मॉडल धरातल पर सफल रहता है, तो इसके बहुआयामी फायदे होंगे. इससे जहां एक ओर जनता को मानसिक असुरक्षा से मुक्ति मिलेगी, वहीं जेडीए और राज्य सरकार के राजस्व (Revenue) में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज होगी. सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कॉलोनी नियमित होते ही वहां सड़क, पानी, सीवरेज और बिजली जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाओं के सरकारी विकास का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: बारां कलेक्टर की रात्रि चौपाल में बड़ा फैसला, बमोरी कलां में मौके पर बांटे पट्टे-आवास पत्र, CHC भवन पर उठा विवाद

ट्रेंडिंग न्यूज़

राज्यसभा का टिकट और शतरंज वाली पोस्ट! आखिर कौन हैं सतीश पूनियां? जिन पर BJP ने खेला सबसे बड़ा दांव

क्या आप जानते हैं? जयपुर मेट्रो की 3 खास बातें, जिनके आगे एशिया की बड़ी-बड़ी मेट्रो भी फेल!

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! जयपुर-चूरू-सीकर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध मामला! युगांडा से आई महिला आइसोलेशन में, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

जयपुर में जया किशोरी कथा के बीच बड़ी साजिश नाकाम! पंजाब की महिला गैंग चेन काटने से पहले गिरफ्तार

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा! पंजाब रोडवेज बस ट्रक से टकराई, 20 यात्री घायल

खाटू श्यामजी में युवक पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी अजमेर से गिरफ्तार

झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 5 साल के मासूम की मौत, 36 घंटे से मोर्चरी में रखा शव, धरने पर बैठे परिजन

राजस्थान कांग्रेस का नया संगठन एक्टिव! निकाय और पंचायत चुनावों के लिए शुरू हुई बड़ी तैयारी

Jaipur Crime: 17 सेकंड में बुजुर्ग महिला से 4.23 लाख की चेन लूटी, 48 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मुख्य आरोपी

कौन हैं सोशल मीडिया इंफ्लुंसर अनीता विश्नोई? जिन्होंने जान देने की कोशिश

Bhilwara: मातम में बदल गई बेटी की शादी की खुशियां, डीजे नाच रहे पिता की कर दी गई हत्या

दौसा में आफत लेकर आ रहा है मौसम, सवाई माधोपुर से लेकर बांसवाड़ा-डूंगरपुर में आंधी-अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में मौसम आज भी मचाएगा तांडव, बारिश के साथ भयंकर आंधी तूफान का अलर्ट जारी

यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा

Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

World Environment Day: थार के रेगिस्तान में छिपा ग्रीन गोल्ड, जैसलमेर का रहस्यमयी जंगल, जहां परिंदा भी नहीं मार सकता पर

आसमान से सीधे जमीन पर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राठौड़-बेनीवाल के बीच तल्खी और बढ़ी, कानूनी नोटिस पर सियासी गर्मी तेज, राठौड़ बोले - राजनीति में गिरावट बर्दाश्त नहीं

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में कब होगी मानसून की दमदार एंट्री? इस खबर में मिलेगा एक-एक सवाल का सटीक जवाब

नाहरगढ़ फोर्ट में 'बिग बी' का बरगद बना 'अमित वृक्ष', 10 साल में बना 25 फीट का विशाल पेड़, पर्यटकों के लिए सुकून की 'लाइफलाइन'

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

खेत बचाओ अभियान: डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने राजस्थान के किसानों से की जैविक खेती अपनाने की अपील

राजस्थान में ई-रिक्शा चालक के बेटे ने कर दिखाया कमाल, JEE Advanced में हासिल की शानदार रैंक

राजस्थान में बदल जाएगी 30 गांवों की सूरत, हर गांव मिले 3 करोड़ रुपये!

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोना फिर बना चमकता सितारा! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

कौन हैं अल्का गुर्जर? जिन्हें BJP ने बनाया राजस्यसभा उम्मीदवार, जानिए शिक्षा, राजनीतिक सफर और अहम भूमिकाएं

राजस्थान में 4 जून को मौसम का डबल अटैक, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

Rajasthan News: बारां कलेक्टर की रात्रि चौपाल में बड़ा फैसला, बमोरी कलां में मौके पर बांटे पट्टे-आवास पत्र, CHC भवन पर उठा विवाद

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

कौन हैं नीरज डांगी? कांग्रेस ने फिर जताया भरोसा, राज्यसभा में दोबारा बनाया उम्मीदवार

चिलचिलाती धूप में ठंडक का खजाना है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही गर्मी हो जाएगी छूमंतर

चूरू में एक ही रात में दो मकानों पर धावा, सोने-चांदी के जेवर और बाइक लेकर फरार हुए चोर

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: जयपुर में JDA का बड़ा फैसला, 300 से अधिक कॉलोनियों को मिल सकता है मालिकाना हक

TAGS:
Jaipur News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहले महिला को शराब पिलाई, फिर मौत के घाट उतारा, आरोपी कोटा से गिरफ्तार
Bikaner News
2
Barmer News
3
baran news
4
jhunjhunu news
5
rajatshan crime