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माचिस की तीली और सैनिटाइजर... फिर धधक उठे हाथ! कालवाड़ स्कूल में खतरनाक खेल से हड़कंप

Rajasthan News: जयपुर के कालवाड़ के संस्कृत स्कूल में लंच टाइम के दौरान छठी कक्षा के छात्र के हाथों पर सैनिटाइजर डालकर माचिस से आग लगा दी गई. लपटें कपड़ों तक पहुंच गईं और छात्र झुलस गया. सहपाठियों ने आग बुझाकर उसकी जान बचाई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Sep 12, 2026, 11:20 PM IST | Updated:Sep 12, 2026, 11:20 PM IST
माचिस की तीली और सैनिटाइजर... फिर धधक उठे हाथ! कालवाड़ स्कूल में खतरनाक खेल से हड़कंप
Image Credit: जयपुर के कालवाड़ के संस्कृत स्कूल में लंच टाइम के दौरान छठी कक्षा के छात्र के हाथों पर सैनिटाइजर डालकर माचिस से आग लगाई.

Jaipur News: जयपुर के कालवाड़ से स्कूल में बच्चों की खतरनाक शरारत की तस्वीर सामने आई है. स्कूल लंच टाइम में छठी कक्षा के छात्रों का खेल अचानक जानलेवा हादसे में बदल गया. एक छात्र के दोनों हाथों पर सैनिटाइजर डालकर माचिस की तीली से आग लगा दी गई. हाथों से उठी लपटें कपड़ों तक पहुंच गईं. गनीमत रही कि सहपाठियों ने समय रहते आग बुझाकर उसकी जान बचा ली.

स्कूल में खतरनाक खेल
कालवाड़ थाना क्षेत्र के एक संस्कृत स्कूल में शनिवार को लंच टाइम में छठी कक्षा के कुछ छात्र आपस में खेल रहे थे. इसी दौरान दो छात्रों ने एक छात्र के दोनों हाथों पर सैनिटाइजर डाल दिया. इसके बाद एक छात्र ने माचिस की तीली जलाकर उसके हाथों में आग लगा दी.

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देखते ही देखते हाथ लपटों में घिरे

हाथों पर डाला सैनिटाइजर
माचिस की तीली से लगाई आग
देखते ही देखते हाथ लपटों में घिरे
कक्षा में मची अफरा-तफरी

इसके बाद कुछ ही सेकंड में छात्र के दोनों हाथ आग की लपटों से घिर गए. आग बुझाने के प्रयास में छात्र घबरा गया. उसने दोनों हाथों को आपस में रगड़ने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ गई. घबराहट में छात्र ने अपने जलते हाथ कपड़ों पर रगड़ दिए. इसके बाद आग कपड़ों तक पहुंच गई और छात्र के शरीर के कुछ हिस्से भी झुलस गए. छात्र के कपड़ों में आग लगते ही आसपास मौजूद सहपाठी मदद के लिए दौड़े. बच्चों ने उसकी शर्ट खोलकर आग बुझाई. इसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया.

घायल छात्र का कराया उपचार
हादसे के बाद घायल छात्र को स्कूल प्रबंधन ने तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार कराया गया. हादसे में छात्र के हाथों सहित शरीर के कुछ हिस्से झुलस गए हैं.

माचिस घर से लाए थे छात्र
बताया जा रहा है कि माचिस की डिब्बी छात्र घर से लेकर आए थे. वहीं स्कूल में सैनिटाइजर का इस्तेमाल ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए किया जाता था. घटना के वक्त कक्षा में शिक्षक मौजूद नहीं थीं.

स्कूल की सुरक्षा पर सवाल

बच्चे माचिस लेकर कैसे पहुंचे?
सैनिटाइजर बच्चों की पहुंच में क्यों?
लंच टाइम में निगरानी कहां थी?
हादसे के बाद सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा जरूरी

इस घटना ने स्कूलों में बच्चों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ज्वलनशील पदार्थ बच्चों की पहुंच से दूर रखना और लंच टाइम में निगरानी बढ़ाना कितना जरूरी है, ये हादसा इसकी बड़ी मिसाल है.

फिलहाल छात्र का उपचार कराया गया है. लेकिन सवाल सिर्फ इस हादसे का नहीं... सवाल ये है कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर इंतजाम कितने पुख्ता हैं? माचिस और सैनिटाइजर जैसी चीजें बच्चों तक कैसे पहुंचीं और हादसे के वक्त निगरानी क्यों नहीं थी-इन सवालों के जवाब जरूरी हैं.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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