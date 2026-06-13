/Rajasthan News: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की विशेष स्क्रीनिंग में CM भजनलाल शर्मा शामिल, नर्सिंग कर्मियों का किया सम्मान

Kangana Ranaut Film Bharat Bhagya Vidhata Screening Jaipur: राजधानी जयपुर में मंडी सांसद एवं सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा निर्देशित/आयोजित फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ की एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया. इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. यह फिल्म 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों जैसी अत्यंत विषम और डरावनी परिस्थितियों में नर्सों द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस, सेवा भावना, कर्तव्यनिष्ठा और मानवता के प्रति उनके अटूट समर्पण को भावपूर्ण ढंग से बड़े पर्दे पर जीवंत करती है.

डिप्टी CM दीया कुमारी ने किया नर्सिंग कर्मियों का सम्मान

फिल्म की थीम को ध्यान में रखते हुए इस विशेष स्क्रीनिंग के दौरान प्रदेश की समर्पित नर्सिंग कर्मियों के लिए एक सम्मान समारोह भी रखा गया. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मिलकर राज्य की जांबाज और सेवाभावी नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया.

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मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने खुद इन नर्सिंग कर्मियों के साथ बैठकर पूरी फिल्म देखी. उन्होंने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत इन कोरोना वॉरियर्स और चिकित्सा कर्मियों के अमूल्य योगदान के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की.

26/11 के संकट में नर्सों के साहस की कहानी, समाज को देती है बड़ा संदेश

यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र के असली नायकों (रियल हीरोज) को एक सलाम है. फिल्म समाज को प्रेरित करने वाला एक बेहद मजबूत संदेश देती है. यह दिखाती है कि जब देश पर संकट आता है, तो अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर नर्सिंग स्टाफ किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा करता है.कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने नर्सिंग समुदाय की निस्वार्थ सेवा भावना और समर्पण की खुले दिल से सराहना करते हुए उन्हें समाज का सच्चा प्रेरणास्रोत बताया.

ये गणमान्य अतिथि भी रहे मौजूद

जयपुर में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक और फिल्मी जगत की कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं. इस अवसर पर जयपुर सांसद मंजू शर्मा, फिल्म के प्रोड्यूसर डॉ. जयंतीलाल सहित अन्य कई गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और नर्सिंग कर्मियों का हौसलावर्धन किया.