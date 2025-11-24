Zee Rajasthan
Rajasthan Pollution: राजस्थान में सर्दी शुरू होते ही हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ रही है. जयपुर, कोटा, टोंक और भिवाड़ी में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. सबसे खराब स्थिति भिवाड़ी की है जहां AQI 318 रिकॉर्ड हुआ. प्रदूषण से बच्चों, बुजुर्गों और सांस व दिल के मरीजों पर गंभीर असर पड़ रहा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Preeti tanwar
Published: Nov 24, 2025, 05:12 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 05:12 PM IST

राजस्थान में सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण, जयपुर-कोटा-भिवाड़ी में AQI खतरनाक स्तर पर

Rajasthan Most Polluted Cities: राजस्थान में सर्दी की शुरुआत होते ही हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है. राजधानी जयपुर समेत कई बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है. इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों पर पड़ सकता है.

AQI बढ़ने का कारण
सर्दी में हवा भारी हो जाती है, और जमीन के करीब डेंस क्लाउड बनने लगते हैं. ऐसे में प्रदूषण ऊपर उठ नहीं पाता और हवा में ही फंसा रहता है. यही वजह है कि तापमान गिरते ही AQI का स्तर तेजी से बढ़ जाता है. फिलहाल प्रदेश के कई शहरों में हालात चिंताजनक हैं. जिनमें sbse jyada AQI भिवाड़ी में 318 रिकॉर्ड हुआ है. जो रेड अलर्ट कैटिगरी में आता है, जिसमें सांस लेना मुश्किल है.

प्रमुख शहरों का प्रदूषण स्तर
कोटा – 264
जयपुर – 263
भिवाड़ी – 318
भीलवाड़ा – 199
श्रीगंगानगर – 234
बीकानेर – 205
टोंक – 296

इनमें भिवाड़ी, कोटा, टोंक और जयपुर की स्थिति सबसे खराब बताई जा रही है.

सांस से जुड़े खतरे
प्रदूषण बढ़ने का सबसे ज्यादा असर सांस से जुड़े रोगों पर पड़ता है. डॉक्टरों के मुताबिक, ऐसी हवा में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, खांसी और सांस फूलना, सीओपीडी मरीजों में समस्या बढ़ना जैसी दिक्कतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं. बच्चों और बुजुर्गों में गला खराब होना, सीने में जकड़न और सांस लेने में दिक्कत के मामले भी बढ़ सकते हैं.

सुझाव
सर्दी बढ़ने के साथ हवा में प्रदूषित कणों की मात्रा भी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि सुबह–शाम जरूरत न हो तो बाहर निकलने से बचें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें. क्योंकि हवा में घुल रहे हानिकारक तत्वों से बचाव के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी. साथ ही पर्यावरण के लिए भी सभी को जागरूक होना चाहिए. क्योंकि पर्यावरण को बचाना कोई विकल्प नहीं, हमारी सांसों का भविष्य है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

