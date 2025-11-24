राजस्थान में सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण, जयपुर-कोटा-भिवाड़ी में AQI खतरनाक स्तर पर

Rajasthan Most Polluted Cities: राजस्थान में सर्दी की शुरुआत होते ही हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है. राजधानी जयपुर समेत कई बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है. इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों पर पड़ सकता है.

AQI बढ़ने का कारण

सर्दी में हवा भारी हो जाती है, और जमीन के करीब डेंस क्लाउड बनने लगते हैं. ऐसे में प्रदूषण ऊपर उठ नहीं पाता और हवा में ही फंसा रहता है. यही वजह है कि तापमान गिरते ही AQI का स्तर तेजी से बढ़ जाता है. फिलहाल प्रदेश के कई शहरों में हालात चिंताजनक हैं. जिनमें sbse jyada AQI भिवाड़ी में 318 रिकॉर्ड हुआ है. जो रेड अलर्ट कैटिगरी में आता है, जिसमें सांस लेना मुश्किल है.

प्रमुख शहरों का प्रदूषण स्तर

कोटा – 264

जयपुर – 263

भिवाड़ी – 318

भीलवाड़ा – 199

श्रीगंगानगर – 234

बीकानेर – 205

टोंक – 296

इनमें भिवाड़ी, कोटा, टोंक और जयपुर की स्थिति सबसे खराब बताई जा रही है.

सांस से जुड़े खतरे

प्रदूषण बढ़ने का सबसे ज्यादा असर सांस से जुड़े रोगों पर पड़ता है. डॉक्टरों के मुताबिक, ऐसी हवा में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, खांसी और सांस फूलना, सीओपीडी मरीजों में समस्या बढ़ना जैसी दिक्कतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं. बच्चों और बुजुर्गों में गला खराब होना, सीने में जकड़न और सांस लेने में दिक्कत के मामले भी बढ़ सकते हैं.

सुझाव

सर्दी बढ़ने के साथ हवा में प्रदूषित कणों की मात्रा भी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि सुबह–शाम जरूरत न हो तो बाहर निकलने से बचें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें. क्योंकि हवा में घुल रहे हानिकारक तत्वों से बचाव के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी. साथ ही पर्यावरण के लिए भी सभी को जागरूक होना चाहिए. क्योंकि पर्यावरण को बचाना कोई विकल्प नहीं, हमारी सांसों का भविष्य है.

