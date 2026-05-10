/Rajasthan News: सिर्फ 5 मिनट… और टूट गया साल भर का सपना! हाथ जोड़ती रही छात्रा, गेट नहीं खुला

Lab Assistant Exam Rajasthan: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक (Lab Assistant) भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन आज जयपुर के एक परीक्षा केंद्र से भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई. सीकर से आंखों में उज्ज्वल भविष्य के सपने लेकर जयपुर पहुंची एक छात्रा के लिए महज 5 मिनट की देरी उसके साल भर की मेहनत पर भारी पड़ गई.

ट्रैफिक ने तोड़ी उम्मीद, गेट पर ही रुक गई छात्रा

जयपुर के महात्मा गांधी स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पर एक छात्रा निर्धारित समय से महज 5 मिनट देरी से पहुंची. सीकर से आई इस छात्रा ने बताया कि जयपुर के ट्रैफिक के कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाई. बता दें कि परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के आदेशानुसार गेट ठीक 9 बजे (एक घंटा पहले) बंद कर दिए गए. छात्रा घंटों गेट पर हाथ जोड़ती रही, रोती रही और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन केंद्र प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए प्रवेश देने से साफ इनकार कर दिया.

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बायोमेट्रिक और फेस स्कैन के सख्त सुरक्षा घेरे

इस भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं. बता दें कि प्रवेश बंद होने के बाद सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच और फेस स्कैन की गई. नियमों के मुताबिक, किसी भी तरह की ज्वेलरी, चेन या डिजिटल उपकरण के साथ प्रवेश वर्जित था. केवल पारदर्शी पेन और मूल पहचान पत्र के साथ सही ड्रेस कोड वाले अभ्यर्थियों को ही अंदर जाने दिया गया.

परीक्षा का गणित: दो पारियों में 32 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी

आज 10 मई को प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2026 का आयोजन दो पारियों में किया जा रहा है. पहला पेपर सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक. दूसरा पेपर दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक. वहीं आज की दोनों पारियों में कुल 32,400 अभ्यर्थी (16200-16200 प्रति पारी) रजिस्टर्ड हैं. कल 9 मई को भूगोल विषय की परीक्षा में भी करीब 15 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे.