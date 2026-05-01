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Rajasthan News: गर्दन लिफ्ट में फंसी, सांसें अटकी रही, 35 मिनट तक कंधा बनकर खड़ा रहा पुलिसकर्मी

Rajasthan News: जयपुर के माणक चौक में लिफ्ट और एंगल के बीच गर्दन फंसने से मैकेनिक की जान पर बन आई. कांस्टेबल प्रधान चौधरी ने मसीहा बनकर 35 मिनट तक उसे कंधे का सहारा दिया और सुरक्षित रेस्क्यू करवाकर उसकी जान बचाई.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 01, 2026, 09:42 AM|Updated: May 01, 2026, 09:42 AM
Rajasthan News: गर्दन लिफ्ट में फंसी, सांसें अटकी रही, 35 मिनट तक कंधा बनकर खड़ा रहा पुलिसकर्मी
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Manak Chowk lift Incident Jaipur: राजधानी के माणक चौक इलाके में मंगलवार शाम एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ, जहां एक पुलिसकर्मी की जांबाजी और सूझबूझ ने एक युवक को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया. हल्दियों का रास्ता स्थित मणिराम जी की कोठी में लिफ्ट सुधारते समय एक मैकेनिक की गर्दन लिफ्ट और लोहे के एंगल के बीच बुरी तरह फंस गई थी.

35 मिनट तक मौत से जंग
भट्टा बस्ती निवासी मैकेनिक साहिल अपने साथी के साथ लिफ्ट का मेंटेनेंस कर रहा था. इसी दौरान लिफ्ट अचानक ऊपर की ओर उठी और साहिल की गर्दन मशीन के एंगल के बीच दब गई. बता दें कि सूचना मिलते ही चेतक पर तैनात कांस्टेबल प्रधान चौधरी मौके पर पहुंचे. साहिल की सांसें अटक रही थीं. स्थिति की गंभीरता देखते हुए कांस्टेबल ने तुरंत साहिल को अपने कंधे का सहारा दिया ताकि उसकी गर्दन पर लिफ्ट का पूरा दबाव न पड़े. कांस्टेबल करीब 35 मिनट तक उसी स्थिति में मूर्ति बनकर खड़े रहे और युवक को संभाले रखा.

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सुरक्षित रेस्क्यू और उपचार
कांस्टेबल प्रधान चौधरी ने मौके से ही एक परिचित लिफ्ट मैकेनिक को फोन कर बुलाया. मैकेनिक ने लिफ्ट के ब्रेक ठीक किए, जिसके बाद साहिल को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. काफी देर तक फंसे रहने और दम घुटने के कारण साहिल बेसुध हो गया था. उसे तुरंत एसएमएस (SMS) अस्पताल ले जाया गया, जहां दो दिन चले इलाज के बाद गुरुवार को

उसे छुट्टी दे दी गई.

लिफ्ट में फंस जाएं तो क्या करें?
इस घटना के बाद विशेषज्ञों ने लिफ्ट सुरक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. सबसे पहले शांत रहें, घबराएं नहीं, लिफ्ट गिरती नहीं है, यह सुरक्षित होती है. लिफ्ट में मौजूद इमरजेंसी अलार्म या घंटी का बटन दबाएं. इंटरकॉम या मोबाइल का उपयोग कर 112/101 पर कॉल करें. लिफ्ट की पिछली दीवार के पास बैठ जाएं और दरवाजे से दूर रहें.

क्या न करें
लिफ्ट के दरवाजे जबरदस्ती खोलने या ऊपर से निकलने की कोशिश न करें, यह जानलेवा हो सकता है. लिफ्ट के अंदर कूदने से तकनीकी खराबी और बढ़ सकती है.शोर न मचाएं, ज्यादा चिल्लाने से ऑक्सीजन की कमी और घबराहट बढ़ सकती है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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