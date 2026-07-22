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जयपुर में विकास की रफ्तार! CM भजनलाल ने शुरू किया मेट्रो फेज-2, जानें पूरा रूट

Rajasthan News: जयपुर मेट्रो फेज-2 का निर्माण शुरू हो गया है. सीएम भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा में भूमि पूजन किया. 13 हजार करोड़ से ज्यादा की इस परियोजना में 41 किमी लंबा कॉरिडोर और 36 स्टेशन बनेंगे. टोंक रोड से सीकर रोड तक मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ेगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 22, 2026, 07:24 PM|Updated: Jul 22, 2026, 07:24 PM
जयपुर में विकास की रफ्तार! CM भजनलाल ने शुरू किया मेट्रो फेज-2, जानें पूरा रूट

Jaipur Metro Phase 2 Route: जयपुर मेट्रो के विस्तार की दिशा में आज बड़ा कदम उठा. सीतापुरा में फेज-2 का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू हो गया. यह प्रोजेक्ट 4 पैकेजों में पूरा होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन और शिलापूजन किया. 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की इस परियोजना के तहत 41 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर बनेगा, जो टोंक रोड से लेकर सीकर रोड स्थित टोड़ी मोड़ तक शहर को जोड़ेगा. भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री ई-बस से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पहुंचे और वहां से मेट्रो में सफर किया. आम यात्रियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, बच्चों और अन्य यात्रियों से बातचीत कर मेट्रो सेवाओं और जयपुर के विकास पर चर्चा की. खासाकोठी के पास ट्रेन को कुछ देर रोका गया, जहां मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित इंटरचेंज स्टेशन की जानकारी ली. यही स्टेशन भविष्य में मेट्रो के पहले और दूसरे चरण को जोड़ने वाला अहम जंक्शन बनेगा. इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, राजस्थान मेट्रो के एमडी वैभव गालरिया सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने मेट्रो के मॉडल का अवलोकन किया, पाइलिंग रिग मशीन की पूजा की और मशीन ने मौके पर खुदाई का काम भी शुरू कर दिया.

जयपुर मेट्रो फेज-2 की प्रमुख बातें
-कुल लंबाई-41 किलोमीटर
-कुल 36 मेट्रो स्टेशन, जिनमें 2 भूमिगत
-करीब 3 किलोमीटर भूमिगत कॉरिडोर
-रूट-प्रहलादपुरा (रिंग रोड) से टोड़ी मोड़ (सीकर रोड)
-कुल लागत – 13,037 करोड़ रुपये
-परियोजना को 4 पैकेज में बांटा गया
-पैकेज-1 का निर्माण कार्य शुरू

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जयपुर मेट्रो फेज-2 का रूट

दूसरे चरण में कहां-कहां से गुजरेगी मेट्रो ट्रेन
-जयपुर से टोंक की तरफ जाने पर रिंग रोड से कुछ पहले ही प्रहलादपुरा में जयपुर मेट्रो का पहला स्टेशन बनेगा.
-यहां से जयपुर मेट्रो मेट्रो स्टेशन बीलवा कलां, बीलवा, गोनेर मोड़, सीतापुरा, जेईसीसी, कुंभा मार्ग व हल्दीघाटी मार्ग, पिंजरापोल गौशाला तक जाएगी.
-इस पूरे रूट पर मेट्रो एलिवेटेड कॉरिडोर पर ही दौड़ेगी.
-पिंजरापोल गौशाला और सांगानेर फ्लाईओवर के बीच मेट्रो कॉरिडोर एलिवेटेड से भूमिगत हो जाएगा.
-यहां सांगानेर चौराहे पर मेट्रो का भूमिगत स्टेशन होगा.
-यहीं से भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर सांगानेर एयरपोर्ट के प्रस्तावित टर्मिनल 3 तक जाएगा.
-टर्मिनल 3 पर पर भी मेट्रो का भूमिगत स्टेशन प्रस्तावित.
-टर्मिनल 3 से मेट्रो भूमिगत कॉरिडोर में ही स्टेट हैंगर से होती हुई टोंक रोड पर आ जाएगी.
-यहां से मेट्रो स्टेशन बी टू बायपास, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, गांधी नगर, नेहरू प्लेस ,रामबाग,नारायण सिंह सर्किल, सवाई मानसिंह अस्पताल,अशोक मार्ग, गवर्नमेंट हॉस्टल, खासाकोठी होते हुए मेट्रो कलेक्ट्रेट मेट्रो स्टेशन पहुंचेगी.
-यहां से पानीपेच, अंबाबाड़ी, भवानी निकेतन,सेक्टर 2, विद्याधर नगर,वीकेआई रोड नंबर 5,
-रोड नंबर 9,रोड नंबर 14,हरमाड़ा,हरमाड़ा घाटी,टोड़ी मोड़ मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेगी.

चार पैकेज में होगा दूसरा चरण का प्रोजेक्ट
-पहला पैकेज-प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक करीब 12 किलोमीटर लंबा है. इसमें 10 एलिवेटेड स्टेशन होंगे. पैकेज वन के लिए सैम इंडिया बिल्टवैल प्राइवेट और सीगल इंडिया लिमिटेड की ज्वाइंट वेंचर कंपनी का चयन किया गया है. यह कंपनी पैकेज वन में दस मेट्रो स्टेशनों का निर्माण करेगी. प्रहलादपुरा,मानपुरा,बीलवा कलां,बीलवा,गोनेर रोड, सीतापुरा,जेईसीसी,कुंभा मार्ग,हल्दीघाटी गेट और पिंजरापोल गौशाला एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों का निर्माण करेगी. इस पैकेज में कंपनी 12 किलोमीटर लंबे मेट्रो कोरिडोर और दस मेट्रो स्टेशन का निर्माण 34 महीने में पूरा होगा. इस हिसाब से मई 2029 तक पैकेज वन का काम पूरा होगा. पैकेज वन की लागत 918 करोड़ रुपए रुपए है

-दूसरा पैकेज-पिंजरापोल से एयरपोर्ट तक 3 किलोमीटर का भूमिगत कॉरिडोर होगा. इसमें दो अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे.

-तीसरा पैकेज एयरपोर्ट से खासाकोठी तक 11.72 किमी लंबा होगा. इसमें 12 स्टेशन बनाए जाएंगे.

-चौथा पैकेज खासाकोठी से टोडी मोड़ तक 14.15 किलोमीटर लंबा होगा. इसमें भी 12 स्टेशन होंगे.

बहरहाल, मेट्रो का दूसरा चरण सिर्फ ट्रैक और स्टेशन बनाने की परियोजना नहीं, बल्कि जयपुर के ट्रैफिक, कनेक्टिविटी और भविष्य की शहरी जरूरतों का बड़ा समाधान माना जा रहा है. अब इंतजार उस दिन का है, जब इस रूट पर भी मेट्रो दौड़ती नजर आएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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