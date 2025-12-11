जयपुर को बड़ी सौगात, मेट्रो Phase-2 की DPR मंजूर, ट्रैफिक जाम से लोग होंगे फ्री!

Jaipur Metro Phase 2: जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. लंबे समय से इंतजार कर रही इस परियोजना की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को आखिरकार आज केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से मंजूरी मिल गई. गुरुवार को हुई इस अहम बैठक में RMRC के एमडी वैभव गालरिया ने पूरे प्रोजेक्ट का विस्तृत प्रस्तुतिकरण रखा, जिसे अधिकारियों ने विस्तार से सुना और समीक्षा की.

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के सचिव ने की. इस दौरान शहरी विकास, वित्त और परिवहन से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रस्तुति में दूसरे चरण की लागत, रूट, तकनीकी पहलुओं और संभावित लाभों को विस्तार से बताया गया. चर्चा के बाद बोर्ड ने डीपीआर को स्वीकृति दे दी, जिसे जयपुर मेट्रो के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

अब इस परियोजना को अंतिम मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया केंद्रीय मंत्रिमंडल स्तर पर पूरी होगी. बोर्ड की बैठक के मिनट्स 20 दिसंबर तक जारी होने की संभावना है. मिनट्स जारी होने के बाद कैबिनेट नोट तैयार किया जाएगा, जिसे सबसे पहले शहरी कार्य मंत्रालय भेजा जाएगा. केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल इस नोट पर प्रारंभिक स्वीकृति देंगे.

इसके बाद कैबिनेट नोट वित्त मंत्रालय जाएगा, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण इसे मंजूरी देंगी. दोनों मंत्रालयों से स्वीकृति मिलने के बाद फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) भेजी जाएगी. पीएमओ से अंतिम सहमति मिलने पर ही यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और वहीं से दूसरे चरण को औपचारिक मंजूरी मिलेगी.

जयपुर में मेट्रो रेल के विस्तार को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. शहर की बढ़ती आबादी, ट्रैफिक और यात्रियों की संख्या को देखते हुए मेट्रो का यह दूसरा चरण बेहद जरूरी माना जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि नए रूट से शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने में आसानी होगी और सार्वजनिक परिवहन की क्षमता भी बढ़ेगी.

परियोजना से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि मंजूरी की यह प्रक्रिया भले लंबी लगती हो, लेकिन हर चरण तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है. केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद इसके टेंडर और निर्माण से जुड़े काम शुरू किए जा सकेंगे.

जैसे-जैसे मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण अब जमीन पर उतरने के और करीब पहुंच गया है. शहरवासियों को उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर यात्रा आसान होगी और ट्रैफिक दबाव में भी बड़ी राहत मिलेगी.

