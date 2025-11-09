महापौर सौम्या गुर्जर का ‘मिशन क्लीन जयपुर’! 1000 करोड़ के विकास कार्यों से बदली पिंकसिटी की तस्वीर

Rajasthan News: जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने कार्यकाल के अंतिम दिन समीक्षा बैठक में स्वच्छता, सौंदर्यकरण और विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की. उन्होंने जयपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 में शीर्ष 3 शहरों में लाने का लक्ष्य तय किया और 1000 करोड़ के विकास कार्य पूरे होने की जानकारी दी.
Jaipur Nagar Nigam Greater: नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने के अंतिम दिन निगम मुख्यालय पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और विकास कार्यों, स्वच्छता व सौंदर्यकरण से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की. महापौर ने कहा कि “शहर को स्वच्छ रखना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है और इसके लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं.
बैठक में कौन-कौन रहा शामिल
बैठक में आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, जोन और मुख्यालय उपायुक्त, और अधिशाषी अभियंता मौजूद रहे. महापौर ने जीवीपी पॉइंट्स को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 में जयपुर को देश के शीर्ष तीन शहरों में शामिल करना इस बार का लक्ष्य होना चाहिए. उन्होंने डबल बेसमेंट पार्किंग, स्पोर्ट्स एकेडमी, यूएलबी क्लब सहित अन्य प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा कर उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर ने साझा की उपलब्धियां
महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां साझा कीं. उन्होंने बताया कि 2020 में गठन के समय निगम को 300 करोड़ रुपए की लायबिलिटी विरासत में मिली थी. लेकिन वित्तीय अनुशासन के बल पर निगम ने इस चुनौती को पार किया और अब वार्षिक बजट 1383.85 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. अब तक 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे किए गए. 602.49 किमी नई सड़कें, 12 नवीन शौचालय, 10 मिनी शौचालय, 52 टॉयलेट और 4 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स , पिंक टॉयलेट बनाए गए.
सामुदायिक केंद्रों और श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण कराया गया. 942 पार्कों का पुनरुद्धार, 2.80 लाख बड़े पेड़, 2 लाख छोटे पौधे और 7500 टी-गार्ड लगाए गए. मानसरोवर में बना आरआरआर पार्क शहर का नया आकर्षण बना. प्लास्टिक मुक्त जयपुर के लिए कपड़े के थैलों को प्रोत्साहन दिया गया. स्कूलों और कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस कैंप आयोजित किए गए. क्रेच सेंटर की स्थापना से कामकाजी महिलाओं को राहत मिली. महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया. आपके द्वार सुनवाई योजना” को नागरिकों से अच्छा प्रतिसाद मिला. सफाई, रोशनी और अन्य नागरिक समस्याओं के लिए टीमें सक्रिय हैं. 5 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण स्वीकृत कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया गया. ये उपलब्धियां निगम टीम की मेहनत और जनता के सहयोग का परिणाम हैं. हमारा लक्ष्य जयपुर को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित शहर बनाना है.
