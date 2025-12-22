Zee Rajasthan
जयपुर में 10 दिन–10 स्थान स्वच्छता महाअभियान, नगर निगम की सफाई से बदलेगी राजधानी की तस्वीर!

Rajasthan News: जयपुर में नगर निगम का 10 दिन–10 स्थान स्वच्छता महाअभियान तेजी से चल रहा है. 31 दिसंबर तक जारी अभियान में जोन स्तर पर गंदगी वाले स्थानों की सफाई की जा रही है. एम.आई. रोड सहित व्यस्त इलाकों की तस्वीर बदली है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published: Dec 22, 2025, 03:49 PM IST | Updated: Dec 22, 2025, 03:49 PM IST

Jaipur News: राजधानी जयपुर में स्वच्छता को लेकर नगर निगम का 10 दिन–10 स्थान स्वच्छता महाअभियान अब पूरी गति से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुका है. यह विशेष अभियान 31 दिसंबर तक लगातार चलेगा, जिसका उद्देश्य नए साल से पहले शहर को साफ, सुंदर और व्यवस्थित बनाना है. नगर निगम की टीमें जोन स्तर पर पहले से चुने गए अत्यधिक गंदगी वाले स्थानों पर सघन सफाई कर रही हैं, जिससे शहर की तस्वीर धीरे-धीरे बदलती भी नजर आ रही है.

निगम के इस अभियान के तहत सड़कों, चौराहों और व्यस्त बाजारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सुबह से ही सफाईकर्मी पूरे संसाधनों के साथ मैदान में उतरकर वर्षों से जमी गंदगी को हटा रहे हैं. सफाई के बाद न सिर्फ सड़कें चमकती दिख रही हैं, बल्कि आमजन को भी साफ वातावरण का अहसास हो रहा है. शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह अभियान सकारात्मक संदेश दे रहा है.

इसी क्रम में सिविल लाइन जोन के नवीनतम वार्ड संख्या 98 स्थित एम.आई. रोड पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया. बता दें कि एम.आई. रोड राजधानी जयपुर का प्रमुख और व्यस्त मार्ग है, जहां दिनभर भारी आवाजाही लगी रहती है. यहां सड़क के मध्य मार्ग पर लगे बैरिकेड्स को हटा, उसके आसपास जमी गंदगी को पूरी तरह साफ किया गया है. सफाई के दौरान सड़क के बीच और किनारों पर जमा कचरा भी हटाया गया.

अभियान के दौरान सफाई कर्मचारियों को नियमित और समयबद्ध सफाई के निर्देश भी दिए गए. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कर्मचारियों के कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें इसी तरह आगे भी जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रेरित किया. निरीक्षण के दौरान जोन उपायुक्त देवानंद शर्मा ने स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों से गंदगी न फैलाने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि नगर निगम की सफाई तभी सफल होगी, जब आमजन और व्यापारी भी इसमें खुलकर अपना सहयोग करेंगे.

नगर निगम का यह स्वच्छता महाअभियान केवल एक इलाके तक सीमित नहीं है. शहर के सभी जोनों में एक साथ सफाई कार्य चल रहा है. साल के आखिरी दिनों में चल रहा यह अभियान राजधानी जयपुर को नए साल से पहले स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनाने का संदेश दे रहा है.

